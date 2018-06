Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a95912d-ed1c-4ae2-92b0-8901d77f09a1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával, mely azonban a súlyosbodó munkaerőhiány miatt is elengedhetetlen lenne. Mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban nem csupán az elmaradások pótlásáról célszerű intézkedni, hanem lehetőség szerint az éves szabadságkeretek minél nagyobb mértékű további csökkentéséről is.","shortLead":"A tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával, mely azonban...","id":"20180622_Fogadjunk_hogy_On_is_kezeli_a_nyari_szabadsagokat_ha_kisvallalkozo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a95912d-ed1c-4ae2-92b0-8901d77f09a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90390c3-abb2-4bf5-8d3c-443ea1d498cc","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180622_Fogadjunk_hogy_On_is_kezeli_a_nyari_szabadsagokat_ha_kisvallalkozo","timestamp":"2018. június. 22. 10:59","title":"Fogadjunk, hogy Ön is kezeli a nyári szabadságokat, ha kisvállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb490ced-912f-4e3b-83ad-e79323fcd226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vízelvezető és egy villanyoszlop állt a járda útjában, ez lett az eredménye.","shortLead":"Egy vízelvezető és egy villanyoszlop állt a járda útjában, ez lett az eredménye.","id":"20180621_rtl_cikkcakkos_jarda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb490ced-912f-4e3b-83ad-e79323fcd226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06485018-30b2-4df0-a6a5-86482e8e85c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_rtl_cikkcakkos_jarda","timestamp":"2018. június. 21. 19:44","title":"Most egy cikkcakkos győri járdán nevet az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477ac49c-da03-48ab-ac17-08365f647dc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A válság után szőnyeg alá söpört, félig elkészült Sportkórház épületét Mocsai Lajosék egyeteme vitte, a Sportkórházat pedig egy lepukkant épületbe költöztették. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár tavaly azt ígérte, hogy a magyar sportolóknak világszínvonalú, komplex sportegészségügyi szolgáltatásokat biztosítanak majd az új helyen. A felújítás még tart, az eddig elért eredmények viszont magukért beszélnek.","shortLead":"A válság után szőnyeg alá söpört, félig elkészült Sportkórház épületét Mocsai Lajosék egyeteme vitte, a Sportkórházat...","id":"20180621_10_evig_allt_uresen_Orban_korhaza_melyet_inkabb_a_Testnevelesi_Egyetemnek_adtak__a_sportoloknak_meg_itt_kell_gyogyulni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477ac49c-da03-48ab-ac17-08365f647dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f7456f-30de-47b7-b136-3c4e56cc6fdf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_10_evig_allt_uresen_Orban_korhaza_melyet_inkabb_a_Testnevelesi_Egyetemnek_adtak__a_sportoloknak_meg_itt_kell_gyogyulni","timestamp":"2018. június. 21. 13:48","title":"10 évig állt üresen Orbán kórháza, melyet inkább a Testnevelési Egyetemnek adtak - a sportolóknak meg itt kell gyógyulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3fb501-5572-4156-81c7-f3f5852893fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétévnyi tesztelés után úgy tűnik, a rutin retinaműtétek elvégzésére már sikerrel alkalmazhatók a Preceyes nevű rendszer robotkarjai, így a jövőben bonyolultabb szemműtéteket is elvégeznének vele.","shortLead":"Kétévnyi tesztelés után úgy tűnik, a rutin retinaműtétek elvégzésére már sikerrel alkalmazhatók a Preceyes nevű...","id":"20180622_retinamutet_preceyes_sebeszeti_robot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f3fb501-5572-4156-81c7-f3f5852893fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a661c0-70ca-40b8-8318-990d3838f233","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_retinamutet_preceyes_sebeszeti_robot","timestamp":"2018. június. 22. 10:03","title":"Mérföldkő az orvoslásban: robottal műtötték meg a sebészek egy ember szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegeden a szocik szerint jól működik az informatikai rendszer, ami az önkormányzatok „könyvelését” támogatja. Nem is csoda, ha ők szeretik, hiszen éppen a város saját cége fejlesztette ki. Két éve még szinte minden önkormányzat tiltakozott ellene.","shortLead":"Szegeden a szocik szerint jól működik az informatikai rendszer, ami az önkormányzatok „könyvelését” támogatja. Nem is...","id":"20180622_A_szegedi_szociknak_jo_az_ami_ellen_ket_eve_meg_mindenki_tiltakozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290dc58f-c1df-4bd1-aed3-eb9c287f93c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_A_szegedi_szociknak_jo_az_ami_ellen_ket_eve_meg_mindenki_tiltakozott","timestamp":"2018. június. 22. 14:38","title":"A szegedi szociknak jó az, ami ellen két éve még mindenki tiltakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 22 éves gyanúsított ellen korábban lopás miatt indult eljárás. ","shortLead":"A 22 éves gyanúsított ellen korábban lopás miatt indult eljárás. ","id":"20180621_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lelohette_az_egyik_legismertebb_rappert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f9e1df-02ed-4ea3-a288-230debdecfaa","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lelohette_az_egyik_legismertebb_rappert","timestamp":"2018. június. 21. 17:10","title":"Letartóztatták a férfit, aki lelőhette az egyik legismertebb rappert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104fea5-2d25-45ff-9741-ba36429024ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Engem tényleg nem érdekel\" – ez a felirat szerepelt a kabátján, amelyben megérkezett a marylandi katonai bázisra, és ahonnan aztán a texasi gyűjtőponthoz utazott. Félúton átöltözött, de így is elegen látták benne.","shortLead":"\"Engem tényleg nem érdekel\" – ez a felirat szerepelt a kabátján, amelyben megérkezett a marylandi katonai bázisra, és...","id":"20180622_Trump_felesege_botranyos_ruhaban_latogatta_meg_a_csaladjuktol_elszakitott_menekultgyerekeket__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f104fea5-2d25-45ff-9741-ba36429024ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a2102f-d89e-41ae-ba85-ccc319c3caf1","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Trump_felesege_botranyos_ruhaban_latogatta_meg_a_csaladjuktol_elszakitott_menekultgyerekeket__fotok","timestamp":"2018. június. 22. 05:15","title":"Trump felesége botrányos ruhában indult meglátogatni a családjuktól elszakított menekültgyerekeket – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért az Európai Bizottsághoz fordulnak.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért...","id":"20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc0b109-2385-498f-a682-51b19c640c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","timestamp":"2018. június. 21. 21:07","title":"Nyílt Társadalom Alapítványok: A Stop Soros célja, hogy elhallgattassa a független kritikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]