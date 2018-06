Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a65fa2d-1c8e-42ac-affe-0a450d3aba57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre többen vásárolnak nyaralót a Velencei-tónál, és a lakásépítés is beindult.","shortLead":"Egyre többen vásárolnak nyaralót a Velencei-tónál, és a lakásépítés is beindult.","id":"20180623_Itt_allnak_meg_azok_az_ingatlanvasarlok_akik_nem_mennek_a_Balatonig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a65fa2d-1c8e-42ac-affe-0a450d3aba57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4ba993-bc11-4278-a085-54770da64971","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Itt_allnak_meg_azok_az_ingatlanvasarlok_akik_nem_mennek_a_Balatonig","timestamp":"2018. június. 23. 08:14","title":"Itt állnak meg azok az ingatlanvásárlók, akik nem mennek a Balatonig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 86 milliárdból felújított vasútvonal 15,5 milliárdos biztosítóberendezései rendszeresen meghibásodnak, emiatt a vonatok sokat késnek, de most a sorompó is nyitva maradt egy elrobogó vonat előtt.","shortLead":"A 86 milliárdból felújított vasútvonal 15,5 milliárdos biztosítóberendezései rendszeresen meghibásodnak, emiatt...","id":"20180621_Jott_a_vonat_de_felnyilt_a_sorompo_a_2014ben_felujitott_vasutvonalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fac248-d75a-4fe7-bd42-453858e4ba54","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180621_Jott_a_vonat_de_felnyilt_a_sorompo_a_2014ben_felujitott_vasutvonalon","timestamp":"2018. június. 21. 18:19","title":"Jött a vonat, de felnyílt a sorompó a 2014-ben felújított vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Twitter-bejegyzések alapján állt bele a Magyar Idők az Országos Bírói Tanács (OBT) egy tagjába, amiért az a kormánynak nem igazán tetsző dolgokat írogatott ki a közösségi csatornára. De másokat is elővettek. ","shortLead":"Twitter-bejegyzések alapján állt bele a Magyar Idők az Országos Bírói Tanács (OBT) egy tagjába, amiért az a kormánynak...","id":"20180622_A_Magyar_Idok_megirigyelte_a_Figyelo_szokasat_mar_ok_is_listaznak__de_valami_elkepeszto_modon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2ecb83-626d-45ad-aeb3-a576a795a08f","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_A_Magyar_Idok_megirigyelte_a_Figyelo_szokasat_mar_ok_is_listaznak__de_valami_elkepeszto_modon","timestamp":"2018. június. 22. 13:20","title":"A Magyar Idők megirigyelte a Figyelő szokását: már ők is listáznak - de valami elképesztő módon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden folytatódnak a tárgyalások a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetői között.","shortLead":"Kedden folytatódnak a tárgyalások a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetői...","id":"20180622_garanciakat_akar_az_mta_a_kormanytol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbe1fcb-12f8-4faf-9ff9-d9ded62c52a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_garanciakat_akar_az_mta_a_kormanytol","timestamp":"2018. június. 22. 17:39","title":"Garanciákat akar az MTA a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a95912d-ed1c-4ae2-92b0-8901d77f09a1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával, mely azonban a súlyosbodó munkaerőhiány miatt is elengedhetetlen lenne. Mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban nem csupán az elmaradások pótlásáról célszerű intézkedni, hanem lehetőség szerint az éves szabadságkeretek minél nagyobb mértékű további csökkentéséről is.","shortLead":"A tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával, mely azonban...","id":"20180622_Fogadjunk_hogy_On_is_kezeli_a_nyari_szabadsagokat_ha_kisvallalkozo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a95912d-ed1c-4ae2-92b0-8901d77f09a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90390c3-abb2-4bf5-8d3c-443ea1d498cc","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180622_Fogadjunk_hogy_On_is_kezeli_a_nyari_szabadsagokat_ha_kisvallalkozo","timestamp":"2018. június. 22. 10:59","title":"Fogadjunk, hogy Ön is kezeli a nyári szabadságokat, ha kisvállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea80faba-6e09-4850-afee-a29d413898fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nigéria–Izland 2-0","shortLead":"Nigéria–Izland 2-0","id":"20180622_Nigeria_ataludt_egy_felidot_majd_nagyot_jatszva_legyozte_Izlandot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea80faba-6e09-4850-afee-a29d413898fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fc631b-9bb8-4965-9f62-e7d9d7140d6f","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Nigeria_ataludt_egy_felidot_majd_nagyot_jatszva_legyozte_Izlandot","timestamp":"2018. június. 22. 18:56","title":"Nigéria átaludt egy félidőt, majd nagyot játszva legyőzte Izlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtását követeli Ukrajnától, miközben ő maga a Stop Soros törvénycsomag ügyében nem törődik ugyanennek a testületnek a véleményével. ","shortLead":"Az Orbán-kormány a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtását követeli Ukrajnától, miközben ő maga a Stop Soros...","id":"20180623_A_magyar_kormany_mar_nem_koveteli_az_ukran_nyelvtorveny_visszavonasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c614f9-b6f8-4fbb-8d35-524c90344031","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_A_magyar_kormany_mar_nem_koveteli_az_ukran_nyelvtorveny_visszavonasat","timestamp":"2018. június. 23. 12:45","title":"A magyar kormány már nem követeli az ukrán nyelvtörvény visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Komoly fájdalmai vannak.","shortLead":"Komoly fájdalmai vannak.","id":"20180622_Korhazban_apoljak_Mario_Vargas_Llosat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db4c6c6-716e-4da3-8092-8c0b143ab433","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Korhazban_apoljak_Mario_Vargas_Llosat","timestamp":"2018. június. 22. 10:49","title":"Kórházban ápolják Mario Vargas Llosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]