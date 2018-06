Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És az új EU-költségvetés tervezete sem tetszik a pénzügyminiszternek.","shortLead":"És az új EU-költségvetés tervezete sem tetszik a pénzügyminiszternek.","id":"20180622_Varga_Mihaly_elutasitja_hogy_baj_lenne_a_magyar_ugyeszseggel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790061a-af9a-46e8-a99c-10cde28c72ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Varga_Mihaly_elutasitja_hogy_baj_lenne_a_magyar_ugyeszseggel","timestamp":"2018. június. 22. 14:13","title":"Varga Mihály elutasítja, hogy baj lenne a magyar ügyészséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eurót reggel nyolckor 326,26 forinton jegyezték a csütörtök esti 326,30 forint után.","shortLead":"Az eurót reggel nyolckor 326,26 forinton jegyezték a csütörtök esti 326,30 forint után.","id":"20180622_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12b8d40-1f55-49b5-bf0d-2e9793c494c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","timestamp":"2018. június. 22. 08:46","title":"Idei mélypontja közelében a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95543cd-e9f8-431e-bc01-bfed4c71f67b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan a sorsolás a női labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjére.","shortLead":"Megvan a sorsolás a női labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjére.","id":"20180623_Ebben_a_fociban_majdnem_az_elmezonyben_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95543cd-e9f8-431e-bc01-bfed4c71f67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d44069d-1c5e-430b-b59e-b2941789e6d2","keywords":null,"link":"/sport/20180623_Ebben_a_fociban_majdnem_az_elmezonyben_vagyunk","timestamp":"2018. június. 23. 13:41","title":"Ebben a fociban majdnem az élmezőnyben vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az év első négy hónapjában 279 embernek adott védelmet Magyarország különböző jogcímeken (van köztük elismert menekült, oltalmazott, valamint befogadotti státuszú). Áprilisra aztán csökkent az előző hónapokban tapasztalt lendület. Könnyen lehet, hogy az Alaptörvény módosításával és a Stop Soros-jogszabály elfogadásával a kormány most hermetikusan lezárja az országot.","shortLead":"Az év első négy hónapjában 279 embernek adott védelmet Magyarország különböző jogcímeken (van köztük elismert menekült...","id":"20180622_befogadott_menekultek_2018_magyarorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f12e7e2-f31e-473e-b3cd-7ac31644c311","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_befogadott_menekultek_2018_magyarorszag","timestamp":"2018. június. 22. 09:30","title":"Idén befogadtunk 279 menekültet, jegyezzük meg, több nem nagyon lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve kifejezte szolidaritását mind a CEU-val, mind a Magyar Tudományos Akadémiával.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve...","id":"20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2e984-14f2-421d-ad60-8b7ab7644927","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","timestamp":"2018. június. 22. 14:10","title":"Kornai János: Vigyék hírét annak, hogy vannak a demokráciáért küzdő magyarok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e2daf5-4286-439b-b00c-ff6408b06aaa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Owen Jones, a brit The Guardian publicistája nem kertelt, szerinte a közösségnek lépnie kell, és ki kell raknia Magyarországot az EU-ból a sorozatos normaszegések miatt.","shortLead":"Owen Jones, a brit The Guardian publicistája nem kertelt, szerinte a közösségnek lépnie kell, és ki kell raknia...","id":"20180622_Guardian_Itt_az_ideje_kirugni_Magyarorszagot_az_EUbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e2daf5-4286-439b-b00c-ff6408b06aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1146a0bc-2cef-4345-b232-ddd54ed4f533","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Guardian_Itt_az_ideje_kirugni_Magyarorszagot_az_EUbol","timestamp":"2018. június. 22. 16:55","title":"Guardian: Itt az ideje kirúgni Magyarországot az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511f9fc0-8863-4de0-82cf-b6a8380e2d6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2017-es nagy zsarolóvírus-hullám miatti félelmet, valamint a tájékozatlanságot akarja kihasználni az az adathalász e-mail, ami a napokban kezdett el terjedni.","shortLead":"A 2017-es nagy zsarolóvírus-hullám miatti félelmet, valamint a tájékozatlanságot akarja kihasználni az az adathalász...","id":"20180623_wannacry_zsarolovirus_email_spam_adathalasz_email","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511f9fc0-8863-4de0-82cf-b6a8380e2d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a281639-56dc-48b2-a751-f42398f7bef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_wannacry_zsarolovirus_email_spam_adathalasz_email","timestamp":"2018. június. 23. 08:03","title":"„Az ön gépét megfertőzte a WannaCry vírus” – ezzel a figyelmeztetéssek csal ki adatokat egy új spam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Avagy tíz dolog, amit biztosan nem tudott Johnny Deppről.","shortLead":"Avagy tíz dolog, amit biztosan nem tudott Johnny Deppről.","id":"20180622_Johnny_Depp_Az_anyam_volt_a_legaljasabb_ember_akivel_eletemben_talalkoztam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da149e66-9ac5-469f-b308-68481b05229a","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Johnny_Depp_Az_anyam_volt_a_legaljasabb_ember_akivel_eletemben_talalkoztam","timestamp":"2018. június. 22. 16:18","title":"Johnny Depp: Az anyám volt a legaljasabb ember, akivel valaha találkoztam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]