Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt részét. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt...","id":"20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254748e6-b1f3-4fd6-a670-0cbf8a6b2fde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","timestamp":"2018. június. 23. 09:03","title":"Megtalálták a világegyetem eddig hiányzó részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A menedékjogi státussal bíró migránsokat elutasító EU-tagországok pénzügyi szankciók alá vonását részesíti előnyben Emmanuel Macron. Ezt a francia államfő a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel lezajlott tárgyalásai után rendezett közös, párizsi sajtótájékoztatón jelentette ki.","shortLead":"A menedékjogi státussal bíró migránsokat elutasító EU-tagországok pénzügyi szankciók alá vonását részesíti előnyben...","id":"20180623_Macron_nevet_nem_mondott_de_Orbannak_is_uzent_nincs_benne_sok_koszonet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4182cb-d1b2-4059-9ed7-73e7e15b05bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Macron_nevet_nem_mondott_de_Orbannak_is_uzent_nincs_benne_sok_koszonet","timestamp":"2018. június. 23. 18:57","title":"Macron nevet nem mondott, de Orbánnak is üzent, nincs benne sok köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pikkeltek rá a tanárok. ","shortLead":"Pikkeltek rá a tanárok. ","id":"20180623_Korda_Gyorgy_bukas_gimnazium","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563873e6-10ae-4061-b70f-72fc15b0bfc3","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Korda_Gyorgy_bukas_gimnazium","timestamp":"2018. június. 23. 14:52","title":"Korda György két tantárgyból is megbukott a gimiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Nemcsak a civil szervezetek vegzálása és a gyülekezési jog szűkítése a célja az alaptörvény módosításának, hanem „a keresztény kultúra védelme” is.","shortLead":"Nemcsak a civil szervezetek vegzálása és a gyülekezési jog szűkítése a célja az alaptörvény módosításának, hanem...","id":"201825__alaptorveny__kereszteny_kultura__alkotmanyos_identitas__vissza_amultba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58b68a0-9966-4d3a-b66e-6cafc5e03516","keywords":null,"link":"/itthon/201825__alaptorveny__kereszteny_kultura__alkotmanyos_identitas__vissza_amultba","timestamp":"2018. június. 23. 10:00","title":"Leckét kapott a Fidesz keresztény kultúrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987d3cc8-7bb0-41ab-9aa4-a084dde439ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két gólt szerző Romelu Lukakut dicsérte Eden Hazard a belga-tunéziai meccs után, amelyet 5-2-re nyert meg a csapata.","shortLead":"A két gólt szerző Romelu Lukakut dicsérte Eden Hazard a belga-tunéziai meccs után, amelyet 5-2-re nyert meg a csapata.","id":"20180623_belga_nyilatkozat_gyozelem_hazard_lukaku_courtois","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=987d3cc8-7bb0-41ab-9aa4-a084dde439ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c27393d-e003-44ae-8c8d-430d0e5b906e","keywords":null,"link":"/sport/20180623_belga_nyilatkozat_gyozelem_hazard_lukaku_courtois","timestamp":"2018. június. 23. 20:07","title":"\"Könnyű Lukakuval, csak passzolunk neki, ő meg gólt lő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kecsegtet túl sok jóval az időjárás.","shortLead":"Nem kecsegtet túl sok jóval az időjárás.","id":"20180624_Juliusig_kell_varni_az_ujabb_30_fokra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dee846c-3b6a-42c1-a3aa-052a0b7edf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Juliusig_kell_varni_az_ujabb_30_fokra","timestamp":"2018. június. 24. 10:59","title":"Júliusig kell várni az újabb 30 fokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c542c77-9642-4b87-8213-b96c913c86bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjaink egyik legnépszerűbb (és legtöbb pénzt hozó) játéka az Epic Games Fortnite-je, nem véletlen, hogy Androidon is szívesen játszanák a felhasználók. Pedig ha most teszik ezt, könnyen bajba kerülhetnek.","shortLead":"Napjaink egyik legnépszerűbb (és legtöbb pénzt hozó) játéka az Epic Games Fortnite-je, nem véletlen, hogy Androidon is...","id":"20180622_hamis_amdroidos_fortnite_apk_fajlok_a_neten_virus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c542c77-9642-4b87-8213-b96c913c86bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278bcfa8-5f26-43b1-9ad4-347317abb4fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_hamis_amdroidos_fortnite_apk_fajlok_a_neten_virus","timestamp":"2018. június. 22. 20:03","title":"Le ne töltse Androidra a mostani slágerjátékot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538920cc-2413-4718-a244-9c941fccfdef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Helló, nyár.","shortLead":"Helló, nyár.","id":"20180624_Csikszeredan_fagypontkozeli_homersekletet_mertek_hajnalban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=538920cc-2413-4718-a244-9c941fccfdef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5a0fd3-0c74-468c-9ca5-6f959b172ec5","keywords":null,"link":"/elet/20180624_Csikszeredan_fagypontkozeli_homersekletet_mertek_hajnalban","timestamp":"2018. június. 24. 09:18","title":"Csíkszeredán fagypontközeli hőmérsékletet mértek hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]