[{"available":true,"c_guid":"0802e2db-5feb-4d7d-97a2-6eaec52c5806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A napokban kaphatja meg az építési engedélyt a GTC legújabb projektje, a Twist irodaházfejlesztés. Az Árpád híd pesti oldalára kerülő 90 méter magas épület egy méterrel körözi le a 89 méteres SOTE-toronyházat.","shortLead":"A napokban kaphatja meg az építési engedélyt a GTC legújabb projektje, a Twist irodaházfejlesztés. Az Árpád híd pesti...","id":"20180622_Lazar_Janos_banatara_Pesten_epul_a_vilag_egyik_legkisebb_felhokarcoloja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0802e2db-5feb-4d7d-97a2-6eaec52c5806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be0a76b-99bc-4d8d-8975-5fe63c2331ef","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_Lazar_Janos_banatara_Pesten_epul_a_vilag_egyik_legkisebb_felhokarcoloja","timestamp":"2018. június. 22. 14:00","title":"Lázár János bánatára Pesten épül a világ egyik legkisebb felhőkarcolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és váratlanul a Svájc-Szerbia lett a nap legjobb összecsapása. Ez történt ma a vb-n.","shortLead":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és...","id":"20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f9f08f-49ff-4282-897f-4f60f07ef5f6","keywords":null,"link":"/sport/20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","timestamp":"2018. június. 22. 21:57","title":"A nap, amikor megmentették Argentínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd70aa8-0efa-487d-b170-daa2f554bfab","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Most az Esterházy-kincstárat is elveszítheti az állam.","shortLead":"Most az Esterházy-kincstárat is elveszítheti az állam.","id":"201821__esterhazygyujtemeny__fertod__jogvitak__kincs_ami_nincs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcd70aa8-0efa-487d-b170-daa2f554bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c19a9b-0f56-4ad8-920d-041ea36a02d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__esterhazygyujtemeny__fertod__jogvitak__kincs_ami_nincs","timestamp":"2018. június. 24. 09:00","title":"Tündérkertet álmodott a kormány, szinte semmi nem lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve kifejezte szolidaritását mind a CEU-val, mind a Magyar Tudományos Akadémiával.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve...","id":"20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2e984-14f2-421d-ad60-8b7ab7644927","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","timestamp":"2018. június. 22. 14:10","title":"Kornai János: Vigyék hírét annak, hogy vannak a demokráciáért küzdő magyarok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1373148-06ef-4eb2-9c63-b44b073f97fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ez volt az első alkalom, hogy Apple-termékeket loptak bűnözők, az elkövetés módja viszont a rendőröket is meglepte.","shortLead":"Nem ez volt az első alkalom, hogy Apple-termékeket loptak bűnözők, az elkövetés módja viszont a rendőröket is meglepte.","id":"20180622_apple_termekek_lopasa_mission_impossible_stilusban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1373148-06ef-4eb2-9c63-b44b073f97fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b963b7-361a-4fc1-a6de-25cb3a9d5320","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_apple_termekek_lopasa_mission_impossible_stilusban","timestamp":"2018. június. 22. 15:03","title":"Mintha csak egy filmben lettek volna, úgy raboltak Apple-termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff861d07-7ff7-474b-9d87-5dd472faf504","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt mondta egy tiszacsegei férfi, amikor beismerő vallomást tett a rendőrségen. ","shortLead":"Ezt mondta egy tiszacsegei férfi, amikor beismerő vallomást tett a rendőrségen. ","id":"20180623_Nem_akarta_orokre_ellopni_a_kocsit_csak_amig_elall_az_eso","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff861d07-7ff7-474b-9d87-5dd472faf504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21894ad0-a97a-4c22-9809-39e27e50d6a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_Nem_akarta_orokre_ellopni_a_kocsit_csak_amig_elall_az_eso","timestamp":"2018. június. 23. 18:44","title":"Nem akarta ellopni a kocsit, csak amíg eláll az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horst Seehofer kizártnak tartja, hogy menesztené Angela Merkel kancellár.","shortLead":"Horst Seehofer kizártnak tartja, hogy menesztené Angela Merkel kancellár.","id":"20180622_A_koalicio_felbontasaval_fenyeget_a_nemet_belugyminiszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf5a006-8c1b-44f1-aad8-57ccd1bf1d63","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_A_koalicio_felbontasaval_fenyeget_a_nemet_belugyminiszter","timestamp":"2018. június. 22. 15:10","title":"A koalíció felbontásával fenyeget a német belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86acee52-3d4e-454f-baf2-4f7e8f26cf34","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mexikó 2-1-re győzött Dél-Korea ellen az oroszországi futballvébén. ","shortLead":"Mexikó 2-1-re győzött Dél-Korea ellen az oroszországi futballvébén. ","id":"20180623_ujabb_mexikoi_siker_kozel_a_tovabbjutas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86acee52-3d4e-454f-baf2-4f7e8f26cf34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47965b40-5e80-4b09-aeb1-ad83ae04303f","keywords":null,"link":"/sport/20180623_ujabb_mexikoi_siker_kozel_a_tovabbjutas","timestamp":"2018. június. 23. 18:59","title":"Újabb mexikói siker, közel a továbbjutás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]