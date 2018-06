Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","shortLead":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","id":"20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81db54f4-be01-4a95-9938-fb685f0ccf5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","timestamp":"2018. június. 23. 21:27","title":"Michelisz Norbert megsérült, mi lesz holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és váratlanul a Svájc-Szerbia lett a nap legjobb összecsapása. Ez történt ma a vb-n.","shortLead":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és...","id":"20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f9f08f-49ff-4282-897f-4f60f07ef5f6","keywords":null,"link":"/sport/20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","timestamp":"2018. június. 22. 21:57","title":"A nap, amikor megmentették Argentínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a65fa2d-1c8e-42ac-affe-0a450d3aba57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre többen vásárolnak nyaralót a Velencei-tónál, és a lakásépítés is beindult.","shortLead":"Egyre többen vásárolnak nyaralót a Velencei-tónál, és a lakásépítés is beindult.","id":"20180623_Itt_allnak_meg_azok_az_ingatlanvasarlok_akik_nem_mennek_a_Balatonig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a65fa2d-1c8e-42ac-affe-0a450d3aba57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4ba993-bc11-4278-a085-54770da64971","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Itt_allnak_meg_azok_az_ingatlanvasarlok_akik_nem_mennek_a_Balatonig","timestamp":"2018. június. 23. 08:14","title":"Itt állnak meg azok az ingatlanvásárlók, akik nem mennek a Balatonig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18051995-176b-482c-8f29-9329c153eb40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány 2016-os határozata szerint 2018 és 2020 között évi legfeljebb 6 millió euró, vagyis 2 milliárd forint közpénzt költhet a Hungaroring Zrt. a Red Bull műrepülő-világbajnokságának Budapesten való megrendezésére.","shortLead":"A kormány 2016-os határozata szerint 2018 és 2020 között évi legfeljebb 6 millió euró, vagyis 2 milliárd forint...","id":"20180622_2020ig_biztosan_dolnek_a_kozpenzmilliardok_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18051995-176b-482c-8f29-9329c153eb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c961f4e-62c2-4324-a0b5-36688ee038e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_2020ig_biztosan_dolnek_a_kozpenzmilliardok_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. június. 22. 14:08","title":"2020-ig biztosan dőlnek a közpénz-milliárdok a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió forintba kerülnek, és akkor magáról a szerkezet áráról még nem is beszéltünk. ","shortLead":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió...","id":"20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacce2aa-f526-4491-9137-e0cdddd33085","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","timestamp":"2018. június. 23. 13:09","title":"Medencét szeretne a kertjébe? Mutatjuk az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni, menekülteken segíteni, hajléktalanokkal foglalkozni. A Fidesz és Orbán Viktor célja az, hogy senki se érintkezhessen olyan menekültekkel, akiknek segítségre lenne szükségük. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni...","id":"20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd756f-d7c2-41ca-92d2-f91ff32ee934","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","timestamp":"2018. június. 23. 12:47","title":"Az Amnesty a Fülkében: százezreknek kellene az utcán lenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eed73a-1049-4052-be07-c45f5c52c646","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Megalakult Ásotthalmon a Mi hazánk mozgalom, a jövő hónapban társadalmi vitára bocsájtják a programot. Az alapító okiratuk augusztus 20-ra készül el, akkor párttá alakulnak.","shortLead":"Megalakult Ásotthalmon a Mi hazánk mozgalom, a jövő hónapban társadalmi vitára bocsájtják a programot. Az alapító...","id":"20180623_Toroczkaiek_zaszlobontasa_part_lesz_program_lesz_mecset_ne_legyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eed73a-1049-4052-be07-c45f5c52c646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17544583-acd3-4da6-8560-cdd36bc5b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Toroczkaiek_zaszlobontasa_part_lesz_program_lesz_mecset_ne_legyen","timestamp":"2018. június. 23. 19:12","title":"Toroczkaiék zászlóbontása: párt lesz, program lesz, mecset ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Araszol a kocsisor a Balaton felé","shortLead":"Araszol a kocsisor a Balaton felé","id":"20180623_Baleset_az_M7esen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06361e5b-e11e-4b18-92e6-84fb9e512707","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180623_Baleset_az_M7esen","timestamp":"2018. június. 23. 12:58","title":"Baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]