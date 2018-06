Mindent megtehetek – üzente országnak, világnak ezen a héten a magyar kormányfő. Az Orbán Viktor által megrendelt alkotmánymódosítás a Stop Sorossal együtt már most megfoszt bizonyos embereket a jogaiktól, és a jövőben bárkire veszélyesek lehetnek. A heti visszatekintésben csak egy dolgot próbálnánk meg hiába összefoglalni: az ellenállást és tiltakozást.

Önös érdekből is drukkoljunk, hogy Marco Rossi, a válogatott most kinevezett olasz szövetségi kapitánya tanuljon meg magyarul

– valahogy így ér véget a Magyar Idők csütörtöki vezércikke. A kormánylap tehát a legfontosabb kommentálandó (vagyis inkább támogatandó) szerdai eseménynek a labdarúgó válogatott edzőjének lecserélését tartotta. Ebben nem az a furcsa, hogy a Magyar Idők egy migránst, egy életvitelszerű gazdasági bevándorlót üdvözöl, hanem hogy ezt a hetedik alkotmánymódosítás és a Stop Soros törvénycsomag elfogadásának másnapján teszi.

Már Gajdics Ottó sem akarja megírni, hogy mostantól békésebben alhatunk? Hogy végre a kereszténység elfoglalta méltó helyét országunk paragrafusokba öntött lelkiismeretében? Még egy kis kárörömre sem futja, hogy Soros már soha többé nem nevet? Nem, Magyarországon úgy ment át a hetedik alkotmánymódosítás és a menekülteken segíteni akarók megfenyegetése, hogy nincs tüntetés, kiabálás, ellenzéki akció, sztrájk, de még kormánypárti triumfálás sem. Pedig ritkán fogadtak el ennyi aljas vagy támadható jogszabályt egyetlen napon:

A keresztény kultúra védelme mostantól az állam minden szervének előírt kötelessége. Ezzel a világnézeti semlegességét feladta az állam, mostantól vannak olyanok, akiknek érzékenységére nyitottabb, és ha úgy alakul, számukra a vallásra hivatkozva kedvezni is fognak. Igen, mindenki egyenlő, de a keresztények egyenlőbbek.

© MTI / Czelédi Zsolt

Az alkotmány azt is kimondja, hogy az országba idegen népesség nem telepíthető be. Mint mindannyian tudjuk: ez felesleges lépés volt, hiszen eddig is csak egyedi elbírálás esetén járt tartózkodási engedély idegenek számára. Lásd például Marco Rossi kapitányt. Viszont hogy a betelepítés tilalmát megszavazta a német kisebbség, vagyis a Duna-menti svábok nevében Ritter Imre, az a történelem igazán fanyar iróniája. Innen üzennénk: schäm dich!

Mit mondana egyébként igazságérzetünk arra, ha az 1956-os magyarokat nem engedték volna Ausztriából tovább a németek, az amerikaiak, az angolok, mert biztonságban vagyunk a sógoroknál? Andy Vajna például igazán kifejthetné. Mert a magyar alkotmány mostantól a genfi egyezményt egyes egyedül akkor tartja be, ha az üldöztetés közvetlenül az egyik szomszédos országban történik.

Miközben földönfutóknak nem jár védelem, Orbán Viktor eddig is jól őrzött házát mostantól az alkotmány is védi. Az otthon nyugalma érdekében a jövőben korlátozható a gyülekezési jog. Innentől a bíróságok joga eldönteni, hogy kinek az otthonának jár a nyugalom, és mi az, ami képes megzavarni azt. Tűrnie kell-e a Fidelitas becsengetését az Amnestynek, ha az irodájuk egy lakóházban van? És lehet-e fáklyával vonulni az Apró villa elé? Vagy békemenettel a Nagykörúton?

Ezt a kérdést majd eldöntik a közigazgatási bíróságok. Ez is része volt a nagy módosításnak. A jövőben tehát a polgár és az állami szervek vitás ügyei felett egy újonnan létrehozott bíróság dönt majd, amelybe az államigazgatásból toboroznak munkatársakat. A menedékjogi döntést így könnyen épp az a személy bírálhatja majd felül, aki kicsivel korábban meghozta azt. És dönthet adókérdésekben a tegnap még a NAV-nál dolozó hivatalnok. Ha a közigazgatási bírákat sikerül hűség alapján verbuválni, akkor könnyen megtippelhetjük majd, mely tüntetések zavarják a nyugalmat, és melyek nem.

Végezetül az alkotmány tiltja a jövőben, ha valaki életvitelszerűen tartózkodik közterületen. A keresztény állam tehát kriminalizálja a szegénységet. Az egyház központi tanítását, a karitatív rendek évezredes küldetését köpi arcon a kétharmados többség, és vele a ciki-cuki Jobbik. Bencsik Gábor nem kertelt Mészáros Lőrinc tévéjében: az államnak ki kell fejezni, hogy nem jutalmazza a devianciát. Bencsik szerint a lopott pénzből üzemeltetett tévé nem deviancia, a hajléktalanság viszont az. (Egy biztos, Bencsik viselkedését jutalmazza a hatalom.)

© Fülöp Máté

És akkor nézzük a Stop Soros törvénycsomagot. Idáig ellenálltunk, hogy lerövidítsük SS-nek, a hamis történelmi párhuzamoktól igyekszünk ugyanis távol tartani magunkat. Szemben Orbánékkal, akik egy hazug és értelmetlen törvényt egy távoli ellenség dehumanizálásával adnak el. Az illegális bevándorlás azért illegális, mert már eddig is tiltott volt. Aki azt elősegíti, az csempész. Kevés megvetendőbb bűncselekmény van, a törvényeink épp eléggé szankcionálják is.

Az állam azt mondja, nem lehet menekült az, aki a szerb határig eljut, vagyis aki ott segít bármilyen idegennek, az elítélhető. Mostantól segítséget nyújtani, tájékoztatni, idegen nyelven eligazítani nem lehet senkit. Ha Marco Rossi kérdezi meg tört angolsággal, merre a szegedi stadion, mert meccset akar nézni, meneküljünk! Adjuk a rendőröknek!

A „Stop Soros” nem állítja meg Sorost, de gumiparagrafusaival vegzálni lehet azt, aki más okból a kormányra veszélyessé válhat. A kormányzati és fideszes kommunikáció rég eljutott odáig, hogy az ellentétes véleményt megfogalmazók Sorost és a migráció ügyét szolgálják. Megkapták ezt pártok, sajtótermékek, civilek, tudósok, nemzetközi szervezetek. Ez a vád azonban mostantól büntetőjogi kategória.

A felsorolt változtatások két csoportra oszthatók,

vannak, amelyek közvetlenül érintik hátrányosan emberek egy meghatározott csoportját (hajléktalanokat, háborús menekülteket, civilszervezetek munkatársait, tüntetések szervezőit),

és vannak paragrafusok, amelyek alkalom adtán szinte bárki ellen fordíthatók lesznek, ha a hatalom saját védelmében ezt fontosnak látná.

Vagyis vannak közülünk olyanok, akiknek közvetlenül ártanak, és olyanok, akiket csak fenyegetnek. Gajdics Ottó nyilván nem azért hagyta ki a vezércikkírást szerda délután, mert belegondolt, hogy vannak a módosításokban olyan tételek, amelyeket egyszer ellene is alkalmazhat az államhatalom. De ettől még igaz. A fülkeforradalom is felfalja saját gyerekeit. Kérdezzék meg Pálinkás Józsefet! Ókovács Szilvesztert! Prőhle Gergelyt! A NER szellemi hajléktalanjainak száma meglepő gyorsasággal nő.

© AFP / John Macdougal

A szerdai nap mégsem ezért volt csendes Magyarországon. Hanem mert az egész társadalom beárazta már, mit kap a Fidesz kétharmadával: egy minden féket és ellensúlyt vesztett Orbán Viktort, aki azon vesz elégtételt, akin csak akar. A magyar kormányfőt nem csak az áprilisi kétharmad szabadította fel, hanem a nyugati világ történései. Az Egyesült Államok elnökének becstelensége túltesz a Fidesz elnökén, a német politika a Merkellel való személyes leszámolás terepévé vált, Olaszországból üvöltik közben: nekünk Itália az első, ti meg magasról le vagytok ejtve.

A Nyugat a balliberális oldal (hamis) világképe szerint megóvhatja Magyarországot önmagától. Hát most ez a Nyugat még Magyarországtól sem tudja megvédeni magát. Viszont igen nehéz lenne ezt most a bal-liberális véleményvezérek szemére vetni, mert az ember fél, hogy egy hangosabb szó is végzetes lenne számukra jelen állapotukban.

Nem, Magyarországon és a világban nincs senki, aki hatékonyan tudná jelezni, milyen mélypontra jutott el a rendszerváltás után demokráciát ígérő állam. Pedig egyszer még mindannyian a bőrünkön érezhetjük június 20-át.