[{"available":true,"c_guid":"1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","shortLead":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","id":"20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327a54f6-2a7f-4601-a9fc-5608b140ef81","keywords":null,"link":"/elet/20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 24. 10:50","title":"Elhagyta a kórházat az új-zélandi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 évvel korábban kellene kapcsolni a nagyobb biztonsághoz.","shortLead":"15 évvel korábban kellene kapcsolni a nagyobb biztonsághoz.","id":"20180624_Igy_lehet_par_ezer_forintbol_millios_nyugdij","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276a3edf-922e-4b16-a4b6-b42facd2c1bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Igy_lehet_par_ezer_forintbol_millios_nyugdij","timestamp":"2018. június. 24. 11:50","title":"Megmondták a tutit: így lehet pár ezer forintból milliós nyugdíjtartalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d6a287-f1a6-4052-bb2d-1766de111a41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén nyolc, hétfő hajnalban még tizenegy illegális határátlépőt fogtak el a rendőrök, visszakísérték őket a déli határzárhoz.","shortLead":"A hétvégén nyolc, hétfő hajnalban még tizenegy illegális határátlépőt fogtak el a rendőrök, visszakísérték őket a déli...","id":"20180625_Vannak_am_meg_illegalis_hataratlepok_el_is_fogott_nyolcat_a_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d6a287-f1a6-4052-bb2d-1766de111a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d052ed83-e7ef-4d7b-b607-eb347ec2e4ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Vannak_am_meg_illegalis_hataratlepok_el_is_fogott_nyolcat_a_rendorseg","timestamp":"2018. június. 25. 08:00","title":"Vannak ám még illegális határátlépők, el is fogott tizenegyet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f96468-da67-4cbb-9be7-a3d9cff2dbf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok várhatóan az októberi Párizsi Autókiállításon leplezik le az új 3-ast, melyről most új felvételek érkeztek.","shortLead":"A bajorok várhatóan az októberi Párizsi Autókiállításon leplezik le az új 3-ast, melyről most új felvételek érkeztek.","id":"20180625_bmw_3as_sorozat_m3_g20_kemfotok_renderelt_kepek_plugin_hibrid_mercedes_cosztaly_audi_a4","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4f96468-da67-4cbb-9be7-a3d9cff2dbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329329d0-9bd6-4140-8a68-522bfc8011f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_bmw_3as_sorozat_m3_g20_kemfotok_renderelt_kepek_plugin_hibrid_mercedes_cosztaly_audi_a4","timestamp":"2018. június. 25. 13:21","title":"Friss fotókon az ősszel érkező teljesen új 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd14f10-c0ac-49b5-8e58-d61e1e9611b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre a forgatókönyv-fejlesztésnél tart a dolog. ","shortLead":"Egyelőre a forgatókönyv-fejlesztésnél tart a dolog. ","id":"20180625_Ugy_tunik_keszul_A_miniszter_felrelep_folytatasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bd14f10-c0ac-49b5-8e58-d61e1e9611b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac0bfe0-e252-4c35-8ca1-48076397f841","keywords":null,"link":"/kultura/20180625_Ugy_tunik_keszul_A_miniszter_felrelep_folytatasa","timestamp":"2018. június. 25. 19:08","title":"Úgy tűnik, készül A miniszter félrelép folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint bűncselekményre utalnak az internetre kikerült fotók: egy új szerelvényekről szóló tenderen az orosz gyártó el sem indulhatott volna.","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint bűncselekményre utalnak az internetre kikerült fotók: egy új szerelvényekről szóló tenderen...","id":"20180624_Metrokamu_a_DK_feljelentest_tesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe03ffaa-5998-4344-a339-53d906baca6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Metrokamu_a_DK_feljelentest_tesz","timestamp":"2018. június. 24. 14:57","title":"Metrókamu: a DK feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki a jövőben zárjegy nélküli alkoholt vagy kifejezetten a nemzeti trafikok esetében dohányterméket próbál értékesíteni, annak a bírság mellett a a bolt bezárásával is számolnia kell.","shortLead":"Aki a jövőben zárjegy nélküli alkoholt vagy kifejezetten a nemzeti trafikok esetében dohányterméket próbál...","id":"20180624_Nem_lesz_erdemes_trukkozni_a_zarjeggyel_mert_bezarjak_a_boltot_mint_a_szel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa78fa8-a6a3-4ac5-93de-0aab57262820","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Nem_lesz_erdemes_trukkozni_a_zarjeggyel_mert_bezarjak_a_boltot_mint_a_szel","timestamp":"2018. június. 24. 09:49","title":"Nem lesz érdemes trükközni a zárjeggyel, mert bezárják a boltot, mint a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39511c4f-71bc-4555-aef8-d00978aa5c20","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"A csoportelsőségért csap össze hétfő délután Szamarában Oroszország és Uruguay válogatottja, s annak ellenére is a La Celeste számít valamivel esélyesebbnek, hogy míg Luis Suárez és társai nem nagyon találják góllövő cipőjüket – Szaúd-Arábia és Egyiptom ellen is sovány góllal győztek –, az orosz válogatott két meccsen összesen nyolcszor vette be ellenfele kapuját. A döntetlen Oroszországnak kedvezne: míg mindkét csapat hat ponttal áll az A csoport továbbjutó helyein, a szbornaja gólaránya sokkal jobb. Volgográdban közben az Egyiptom–Szaúd-Arábia kiesési rangadót játsszák le. ","shortLead":"A csoportelsőségért csap össze hétfő délután Szamarában Oroszország és Uruguay válogatottja, s annak ellenére is a La...","id":"20180625_A_nap_meccse_tulajdonkeppen_mitol_is_annyira_erosek_az_oroszok_Es_kernenk_mi_belole","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39511c4f-71bc-4555-aef8-d00978aa5c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb6464-619c-4a9d-834e-6e93c5501dd9","keywords":null,"link":"/sport/20180625_A_nap_meccse_tulajdonkeppen_mitol_is_annyira_erosek_az_oroszok_Es_kernenk_mi_belole","timestamp":"2018. június. 25. 12:30","title":"Végjáték az A-csoportban: tulajdonképpen mitől is annyira erősek az oroszok? És kérnénk mi belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]