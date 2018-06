Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"866f997e-a6ac-447a-9f84-15611d805233","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy olvasója küldött képet a 444.hu-nak a graffitiről, amely mellett ott díszeleg a Banksy felirat. ","shortLead":"Egy olvasója küldött képet a 444.hu-nak a graffitiről, amely mellett ott díszeleg a Banksy felirat. ","id":"20180625_banksy_festhette_meg_a_vonatozo_orbant_a_bulinegyedben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=866f997e-a6ac-447a-9f84-15611d805233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c0d2e6-ed25-4dd1-8f46-3513d9ef9731","keywords":null,"link":"/elet/20180625_banksy_festhette_meg_a_vonatozo_orbant_a_bulinegyedben","timestamp":"2018. június. 25. 10:26","title":"Banksy festhette meg a vonatozó Orbánt a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2d1369-1ddc-4045-ba29-7bdac3abb946","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ketten súlyosan megsérültek a balesetben.","shortLead":"Ketten súlyosan megsérültek a balesetben.","id":"20180624_Alig_maradt_valami_az_autobol_a_baleset_utan__kepek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2d1369-1ddc-4045-ba29-7bdac3abb946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d14cfc6-d501-4531-b885-777b6c7b0af2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180624_Alig_maradt_valami_az_autobol_a_baleset_utan__kepek","timestamp":"2018. június. 24. 15:23","title":"Autós üldözés után borulhatott fel a kocsi - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d192dc7a-3a57-4b9a-ba9d-7c8395c28c8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak nálunk vannak ügyeskedők, akik nem hajlandóak fizetni olyasmiért, amiért mások sem szeretnek, de elfogadják, hogy kell.","shortLead":"Nem csak nálunk vannak ügyeskedők, akik nem hajlandóak fizetni olyasmiért, amiért mások sem szeretnek, de elfogadják...","id":"20180623_renszamcsalas_auto_fizeto_kapu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d192dc7a-3a57-4b9a-ba9d-7c8395c28c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e2946-e533-434c-9a72-19aa986606f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_renszamcsalas_auto_fizeto_kapu","timestamp":"2018. június. 23. 13:12","title":"Ekkora rendszámcsalót ritkán látni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","shortLead":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","id":"20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d565ab9-d3cb-4d6a-b838-012585f53501","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","timestamp":"2018. június. 23. 19:58","title":"Drágul a tej, a vaj, a tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9151caef-3332-437f-aeda-9bc81c305972","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mit tegyünk, hogy a kamaszunk a lehető legkevésbé sérüljön a válás során? A szülők sokszor saját indulataikkal és fájdalmukkal vannak elfoglalva, ám fontos, hogy tudatosítsák, a gyermekre a látszatnál sokkal mélyebben hat a válásuk.","shortLead":"Mit tegyünk, hogy a kamaszunk a lehető legkevésbé sérüljön a válás során? A szülők sokszor saját indulataikkal és...","id":"20180624_Lehet_jol_valni_kamasszal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9151caef-3332-437f-aeda-9bc81c305972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c287d19-f2b8-4543-9cf5-e805c5bb7fd6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180624_Lehet_jol_valni_kamasszal","timestamp":"2018. június. 24. 20:15","title":"Lehet „jól” válni kamasszal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","shortLead":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","id":"20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31849df-3d2a-4935-8828-d022a5794d0b","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","timestamp":"2018. június. 23. 17:10","title":"Transzszexuális Cynthia Nixon legidősebb gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani értesülések szerint, másképp döntött a Qualcomm.","shortLead":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani...","id":"20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b04366-3517-4176-8ffd-5fc87a4e5ed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","timestamp":"2018. június. 24. 08:03","title":"Ez a hír most nagyon rosszul érintheti a Samsungot: partnert válthat a Qualcomm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nap legnagyobb kérdése, hogy tovább tudnak-e jutni a csoportkörből a címvédő németek, de a másik két mérkőzése – a Mexikó–Dél-Korea és a Belgium–Tunézia – sem ígérkezik unalmasnak. Tippelje meg, milyen eredménnyel zárulnak a meccsek!\r

\r

","shortLead":"A nap legnagyobb kérdése, hogy tovább tudnak-e jutni a csoportkörből a címvédő németek, de a másik két mérkőzése –...","id":"20180623_sikerul_tulelniuk_a_nemeteknek_szavazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73c52ad-0f95-4c91-941a-46d8d3e255e9","keywords":null,"link":"/sport/20180623_sikerul_tulelniuk_a_nemeteknek_szavazas","timestamp":"2018. június. 23. 13:10","title":"Sikerül túlélniük a németeknek? – szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]