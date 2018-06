Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","shortLead":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","id":"20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3dd395-9b29-404f-9b65-f2752d378ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","timestamp":"2018. június. 23. 13:52","title":"Addisz-abebai robbantás: 83 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2402f2af-0be2-4e72-b124-2d6a5cabbda8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szombaton a vatikáni büntetőbíróság Carlo Alberto Capella nyugalmazott szentszéki diplomatát \"nagy mennyiségű\" gyerekpornográfia birtoklásáért és terjesztéséért.","shortLead":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szombaton a vatikáni büntetőbíróság Carlo Alberto Capella nyugalmazott szentszéki...","id":"20180623_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata_ot_ev_bortont_kapott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2402f2af-0be2-4e72-b124-2d6a5cabbda8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eac797-8497-4ea0-a65c-9d9ac09d501c","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata_ot_ev_bortont_kapott","timestamp":"2018. június. 23. 15:59","title":"Gyerekpornót terjesztett a szentszéki diplomata, öt év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A támogatás negyedét akarja a kormány.","shortLead":"A támogatás negyedét akarja a kormány.","id":"20180623_A_nyar_vegen_johet_a_bevandorlasi_kulonado","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aaa983-71e5-484d-8902-532ecff70ea8","keywords":null,"link":"/kkv/20180623_A_nyar_vegen_johet_a_bevandorlasi_kulonado","timestamp":"2018. június. 23. 08:32","title":"A nyár végén jöhet a bevándorlási különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693f75ad-9860-4550-832b-9cfe2110d053","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Mindent megtehetek – üzente országnak, világnak ezen a héten a magyar kormányfő. Az Orbán Viktor által megrendelt alkotmánymódosítás a Stop Sorossal együtt már most megfoszt bizonyos embereket a jogaiktól, és a jövőben bárkire veszélyesek lehetnek. A heti visszatekintésben csak egy dolgot próbálnánk meg hiába összefoglalni: az ellenállást és tiltakozást.","shortLead":"Mindent megtehetek – üzente országnak, világnak ezen a héten a magyar kormányfő. Az Orbán Viktor által megrendelt...","id":"20180624_az_orban_rendszer_egy_napja_amely_olyan_mint_a_tobbi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=693f75ad-9860-4550-832b-9cfe2110d053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d456b5a-6fd7-44f7-ae58-7cfc21805326","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_az_orban_rendszer_egy_napja_amely_olyan_mint_a_tobbi","timestamp":"2018. június. 24. 17:30","title":"Orbán humora: utcára tette a jogállamot, majd betiltotta a hajléktalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezen a játékhéten nem volt telitalálat, egy hét múlva már 445 millió forintos főnyereményért ikszelhetünk. ","shortLead":"Ezen a játékhéten nem volt telitalálat, egy hét múlva már 445 millió forintos főnyereményért ikszelhetünk. ","id":"20180623_Elo_a_lottoszelvenyekkel_lassuk_mennyire_van_oka_orulni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5715be1d-ce95-4b11-86ce-e6611a5f1fd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Elo_a_lottoszelvenyekkel_lassuk_mennyire_van_oka_orulni","timestamp":"2018. június. 23. 19:40","title":"Elő a lottószelvényekkel, lássuk, mennyire van oka örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gálavacsorán kapta meg az erről szóló dokumentumot Kadirov csecsen elnöktől.","shortLead":"Gálavacsorán kapta meg az erről szóló dokumentumot Kadirov csecsen elnöktől.","id":"20180623_szalah_csecsenfold_tiszteletbeli_allampolgara_let","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125f8770-49d6-466e-8705-9b2c43170637","keywords":null,"link":"/sport/20180623_szalah_csecsenfold_tiszteletbeli_allampolgara_let","timestamp":"2018. június. 23. 23:39","title":"Szalah Csecsenföld tiszteletbeli állampolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"15 éve van hatalmon Erdogan Törökországban és 12 választást nyert meg. Ebben bízva most is ő kérte az előrehozott választást. Lehet, hogy most csalódnia kell. ","shortLead":"15 éve van hatalmon Erdogan Törökországban és 12 választást nyert meg. Ebben bízva most is ő kérte az előrehozott...","id":"20180624_A_mai_lesz_Orban_torok_peldakepenek_legnehezebb_valasztasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42c442b-ca5b-429a-a05a-a44c4a537313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_A_mai_lesz_Orban_torok_peldakepenek_legnehezebb_valasztasa","timestamp":"2018. június. 24. 09:28","title":"A mai lesz Orbán török példaképének legnehezebb választása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b61d2bb-45ed-4272-92b9-2fa4fea171ab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez volt messze a legnagyobb Brexit-ellenes demonstráció Londonban a 2016-os referendum óta.","shortLead":"Ez volt messze a legnagyobb Brexit-ellenes demonstráció Londonban a 2016-os referendum óta.","id":"20180623_Tizezrek_tuntettek_Londonban_az_ujabb_nepszavazasert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b61d2bb-45ed-4272-92b9-2fa4fea171ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1cc696-58ea-4a3f-a0bd-aede220c273c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Tizezrek_tuntettek_Londonban_az_ujabb_nepszavazasert","timestamp":"2018. június. 23. 19:03","title":"Tízezrek tüntettek Londonban az újabb népszavazásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]