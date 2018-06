"Ez a törvény nem a CEU ellen van" -–emlékeznek még erre a legendás Palkovics-mondásra? Hát arra, mikor arról beszélt, hogy senki sem akarja a Budapesti Corvinus Egyetemet szétválasztani, majd mégis megtették? Több akadémikussal is beszéltünk, akik egyáltalán nem bíznak Palkovicsban. Szerintük, amit a miniszter mond az akadémia függetlenségének megmaradásáról, csak üres lózung.

"Senki sem akarja a Budapesti Corvinus Egyetemet szétválasztani, vagy az épületeit eladni"

– ez a mondat és az utána következő események beleégtek egy névtelenséget kérő akadémikus agyába. Palkovics László 2015. júniusában azt mondta, nem választják szét a Corvinust, az Emmi döntése után pár hónappal később viszont már a Szent István Egyetem üdvözölhette nagy örömmel a három volt corvinusos kar hallgatóit. Az akadémiai tárgyalásokon jelen nem lévő forrásunk attól tart, ugyanez lesz az Akadémia sorsa is.

Palkovics László ugyanis most azt mondja, a kutatóintézeti pénzek minisztériumhoz vonása nem államosítás, az akadémiai függetlenség nincs veszélyben. Ezt többen kétkedve hallgatják, az MTA maga is megfogalmazott egy "garancialistát", több intézet is tiltakozik.

De nézzük a konkrét példát lépésenként

2015 májusában a vs.hu írt arról, meg vannak számlálva a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusának a napjai, a kertészettudományi, élelmiszer-tudományi, tájépítészeti kart leválasztják. Másnap, május 20-án hallgatók, oktatók és az egyetem vezetői is tiltakoztak egy fórumon az egyetem szétdarabolása ellen.

A Budapesti Corvinus Egyetem budai campusának K épülete – a Szent István Egyetem része – a Budai Arborétum területén © MTI / Róka László

A Corvinus akkori rektora, Rostoványi Zsolt az egybentartás mellett érvelt, azt mondta, az egyetem átalakítására korábban is voltak tervek, ami az intézet ellenállása miatt hiúsult meg. A fórumon az Index tudósítása szerint a kertészeti kar akkori dékánja, Hegedűs Attila egy pár héttel azelőtti beszélgetését idézte fel Palkovics Lászlóval és Maruzsa Zoltán helyettes államtitkárral:

"azt mondták, nyugodjak meg, semmi komoly változás nem lesz az agrárképzésben. Négy nap múlva kiderült, hogy több alapszakot megszüntetnek, miközben bevezetik az osztatlan agrárképzést. Semmiféle garanciánk nincs arra, hogy ha elhangzik valami, másnap nem annak az ellenkezője fog bekövetkezni."

Rostoványi a fórum után egyenesen a Magyar Rektori Konferencia ülésére ment, hogy megkérdezze Palkovicstól, valóban szét akarják-e szedni a Corvinust. Az akkori államtitkár ugyanaznap, vagyis május 20-án azt mondta az Indexnek,

"sem háttértanulmány, sem semmilyen döntés nem született a Corvinus Egyetem budai campusának feldarabolásáról és eladásáról."

Palkovics arról beszélt, azok a spekulációk és találgatások, amelyek megjelentek, őt is meglepték, nem tudja, hogy a konkrétnak tűnő tervek honnan származnak (a kiszivárgott tervek csak erősen módosult formában valósultak végül meg), de felhozta, hogy szükség van az agrárképzés átalakítására, négy agrárcentrum létrehozására. A felsőoktatás racionalizálása nem volt újkeletű gondolat, a 2014-es felsőoktatási stratégiában már előkerült.

A következő napokban megjelent egy hamisított, az egyetem feldarabolásáról szóló levél, ami miatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma feljelentést tett. Pár nap csönd után a június elején megjelent Figyelő írt a Corvinus átalakítási terveiről – a cikk alapján corvinusos forrásokra hivatkozva –, mire az Emmi újfent közölte, hogy "nem létezik olyan átalakítási terv, amely más struktúrában képzeli el a Corvinus jövőjét".

Nem daraboljuk fel, de lehet, mégis

A másnap megjelent Napi Gazdaságnak nyilatkozta Palkovics László azt a cikkünk elején már idézett mondatot, hogy senki sem akarja a Budapesti Corvinus Egyetemet (BCE) szétválasztani, vagy az épületeit eladni. "A budai campuson folyó képzések a legjobbak, vagy a legjobbak között vannak országos szinten az agrárképzés területén." Palkovics a nyilatkozat előtt már tárgyalt a Corvinus vezetésével, és javaslatot kért tőlük az egyetem hatékonyabb működésére. Több problémát is felsorolt: nem működnek együtt az egyetem karai, párhuzamosságok vannak az intézményen belül – például két nyelvi központot is fenntartottak, az ökológiai tanszék mellett működött egy Környezettudományi Intézet is.

Majd nem egész négy hét elteltével, 2015. július 30-án Palkovics László bejelenti, jelentős átalakításokat terveznek a felsőoktatási intézmények struktúrájában és működésében,

a Budapesti Corvinus Egyetem kertészeti és élelmiszeripari karai a gödöllői Szent István Egyetem részeként működhetnek tovább.

A "nem létezik átalakítási tervtől" kevesebb mint két hónap alatt jutottak el az átalakításig. A Corvinus vezetése még küzdeni próbált, gőzerővel dolgozott egy javaslaton, ami egyben tarthatta volna az egyetemet, a rektor továbbra sem akart szétválást. Célt azonban nem értek: 2015. szeptember elsején megpecsételődött a Budapesti Corvinus Egyetem sorsa. Palkovics bejelentette, hogy a BCE három budai kara 2016. januárjától átkerül a gödöllői Szent István Egyetemhez. Az indoklás szerint a budai és pesti (közgázos) karok "gyakorlatilag egymástól függetlenül, egymás mellett működtek".

A Corvinus szétválasztása miatt folyamatos volt a tiltakozás, szeptember 8-án utcára vonultak a diákok, érdemi hatást nem értek el.

Diákok vonulnak a Budapesti Corvinus Egyetem tanévnyitó ünnepségére, miközben a felsőoktatási intézmény három budai karának a Szent István Egyetemhez való csatolása ellen tiltakoznak 2015. szeptember 7-én © MTI / Kovács Tamás

A Corvinus Egyetemet azóta a Századvég volt kuratóriumi elnöke, Lánczi András vezeti. A Népszabadság korábban azt írta, Orbán Viktor szerette volna ezt így. Az egyedüliként induló Lánczi három érvénytelen szavazatot leszámítva a teljes szenátust maga mögött tudhatta.

A CEU-ügy végrehajtója

"Ez nem CEU-ellenes törvény" – mantrázta Palkovics László oktatási államtitkár a lex CEU benyújtása utáni napokban egy sajtótájékoztatón, 2017. március végén. Azt azért elismerte, vannak olyan passzusok, amelyek csak a Soros György által alapított egyetemet érintik. Palkovics László felettese, Balog Zoltán miniszter nem sokkal később nyilvánvalóvá is tette, hogy "a magyar kormány nem szeretné, ha a CEU ebben a formában működne tovább".

© Fülöp Máté

A következő hónapokban a kormány és a Fidesz egyes szereplői összevissza beszéltek a CEU-ról – tettetve, hogy nem értik a képzési rendszert, akár úgy is, hogy maguk is tanultak ott –, Palkovics pedig egyenesen törvénysértésre buzdított Brüsszelben, majd másnap a hvg.hu-nak is azt mondta,

attól, hogy a CEU elveszíti működési engedélyét, még adhat ki angol nyelvű diplomát itthon. A CEU és az itthon akkreditált Közép-Európai Egyetem között kellene csak egy licencszerződést kötni.

A nyilatkozat után a CEU-n is csak vakarták a fejüket. Az egyeztetés nélkül benyújtott lex CEU feltételein az éles, az Európai Néppártból is érkező bírálatok, illetve a Velencei Bizottság állásfoglalása után lazított a kormány, ám az intézmény sorsa a mai napig is bizonytalan. A CEU a törvényi előírások szerint létesített campust Amerikában, melyet egy magyar delegáció – Palkovics Lászlóval kiegészülve – áprilisban megtekintett. Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettesének elmondása szerint a delegáció mindent rendben talált, ennek ellenére nem írták alá a tavaly szeptemberben véglegesített megállapodástervezetet New Yorkkal.

A hivatalos verzió szerint még vizsgálják, valóban megfelel-e az előírásoknak a CEU amerikai képzése, azonban a hvg.hu úgy értesült, Orbán Viktor egyszemélyi döntésén múlik, az egyetem maradhat-e vagy sem. Orbán "magyarosan" oldhatja meg a helyzetet: ha a bizonytalanság elől a CEU Bécsbe menekül, Orbán a nemzetközi bírálói előtt széttárhatja a karját: ez nem az ő döntése volt.