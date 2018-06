Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dd5305e-a515-4cfb-aa43-7314d1c31e42","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"201825_csucsok_es_csalodasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd5305e-a515-4cfb-aa43-7314d1c31e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9776029d-fa0e-4200-bd61-77d32cb25e39","keywords":null,"link":"/vilag/201825_csucsok_es_csalodasok","timestamp":"2018. június. 23. 16:00","title":"Érdemes kiegyezni a diktátorral, ha ez a béke ára? Nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","shortLead":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","id":"20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81db54f4-be01-4a95-9938-fb685f0ccf5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","timestamp":"2018. június. 23. 21:27","title":"Michelisz Norbert megsérült, mi lesz holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Diego Maradona be akart menni az argentin labdarúgó-válogatott edzésére, hogy megpróbálja feltüzelni a játékosokat. Aztán végül csak nyilatkozott.","shortLead":"Diego Maradona be akart menni az argentin labdarúgó-válogatott edzésére, hogy megpróbálja feltüzelni a játékosokat...","id":"20180623_maradona_argentin_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf671f45-a4d3-43b0-ab00-0b54b3fa9df9","keywords":null,"link":"/sport/20180623_maradona_argentin_valogatott","timestamp":"2018. június. 23. 17:45","title":"Lelket akar önteni az övéibe Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint bűncselekményre utalnak az internetre kikerült fotók: egy új szerelvényekről szóló tenderen az orosz gyártó el sem indulhatott volna.","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint bűncselekményre utalnak az internetre kikerült fotók: egy új szerelvényekről szóló tenderen...","id":"20180624_Metrokamu_a_DK_feljelentest_tesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe03ffaa-5998-4344-a339-53d906baca6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Metrokamu_a_DK_feljelentest_tesz","timestamp":"2018. június. 24. 14:57","title":"Metrókamu: a DK feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb6fad4-24ce-41a9-a951-83398a1afd56","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"5,1 milliárd dollárra értékelik a Slack informatikai céget, amely belső levelezési szoftvert ad el olyan óriásoknak, mint az IBM, a Samsung, a 21-st Century Fox vagy a Marks&Spencer. A főnök és az egyik fő részvényes Stewart Butterfield, aki elmesélte a BBC tudósítójának, hogy gyerekkorában még Dharmanak hívták.","shortLead":"5,1 milliárd dollárra értékelik a Slack informatikai céget, amely belső levelezési szoftvert ad el olyan óriásoknak...","id":"20180625_Villany_es_viz_nelkul_nott_fel_a_vadonban_most_otmilliardos_tech_ceget_visz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb6fad4-24ce-41a9-a951-83398a1afd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf608b4f-99d7-4023-95da-ffc3ed318506","keywords":null,"link":"/kkv/20180625_Villany_es_viz_nelkul_nott_fel_a_vadonban_most_otmilliardos_tech_ceget_visz","timestamp":"2018. június. 25. 11:07","title":"Villany és víz nélkül nőtt fel a vadonban, most ötmilliárdos tech céget visz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207f514b-21fa-4aec-b0f4-624940991e5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az extrém székrekedés nem vicc.","shortLead":"Az extrém székrekedés nem vicc.","id":"20180625_Ket_liter_fekalia_olt_meg_majdnem_egy_ferfit_Ausztraliaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=207f514b-21fa-4aec-b0f4-624940991e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e252887-c657-4a35-b9d7-bf3444942c91","keywords":null,"link":"/elet/20180625_Ket_liter_fekalia_olt_meg_majdnem_egy_ferfit_Ausztraliaban","timestamp":"2018. június. 25. 10:35","title":"Két liter fekália ölt meg majdnem egy férfit Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezért lett az egoszörf az év ifjúsági szava. ","shortLead":"Ezért lett az egoszörf az év ifjúsági szava. ","id":"20180624_A_nyelveszek_szerint_az_ifjusag_magat_imadja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd6f398-2805-443e-8ae7-734e516adb69","keywords":null,"link":"/elet/20180624_A_nyelveszek_szerint_az_ifjusag_magat_imadja","timestamp":"2018. június. 24. 08:30","title":"A nyelvészek szerint az ifjúság magát imádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő erő hatalmas és nehéz karosszériával kombinálva, de a zöld rendszámot simán megkaphatja majd ez az újdonság.","shortLead":"Elképesztő erő hatalmas és nehéz karosszériával kombinálva, de a zöld rendszámot simán megkaphatja majd ez az újdonság.","id":"20180625_audi_rs_q8_suv_divatterepjaro_plugin_hibrid_zold_rendszam_porsche_panamera","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93527e5-2de3-42ef-9d7a-609ccb1f8cf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_audi_rs_q8_suv_divatterepjaro_plugin_hibrid_zold_rendszam_porsche_panamera","timestamp":"2018. június. 25. 11:22","title":"680 lóerős divatterepjáró: az Audi RS Q8 lehet a legújabb zöld rendszámos szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]