[{"available":true,"c_guid":"5dd5305e-a515-4cfb-aa43-7314d1c31e42","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"201825_csucsok_es_csalodasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd5305e-a515-4cfb-aa43-7314d1c31e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9776029d-fa0e-4200-bd61-77d32cb25e39","keywords":null,"link":"/vilag/201825_csucsok_es_csalodasok","timestamp":"2018. június. 23. 16:00","title":"Érdemes kiegyezni a diktátorral, ha ez a béke ára? Nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa41b613-555f-453c-9d14-2323f1534f50","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen majomfaj egyedének maradványaira bukkantak egy ősi kínai sírban.","shortLead":"Eddig ismeretlen majomfaj egyedének maradványaira bukkantak egy ősi kínai sírban.","id":"20180623_junzi_imperialis_eddig_ismeretlen_emberszabasu_majomfaj_egyed_maradvanyai_kina","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa41b613-555f-453c-9d14-2323f1534f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3c3b72-5ec4-42b9-b830-b0f1b2402a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_junzi_imperialis_eddig_ismeretlen_emberszabasu_majomfaj_egyed_maradvanyai_kina","timestamp":"2018. június. 23. 12:03","title":"Eddig ismeretlen emberszabású maradványaira bukkantak egy 2300 éves sírkamrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az albérletárak az egekben, egy garzont is 125 ezer forintért lehet kiadni.","shortLead":"Az albérletárak az egekben, egy garzont is 125 ezer forintért lehet kiadni.","id":"20180624_Lakasba_fektetne_Ezeket_a_szempontokat_gondolja_at","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d390173-1eef-4e97-805d-820e3ebc3d8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Lakasba_fektetne_Ezeket_a_szempontokat_gondolja_at","timestamp":"2018. június. 24. 08:42","title":"Lakásba fektetne? Ezeket a szempontokat gondolja át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az antarktiszi anyakőzet meglepően gyors emelkedése, amely a nagymértékű jégolvadás számlájára írható, lassíthatja a globális felmelegedés okozta tengerszint-emelkedést – állítják a kutatók.","shortLead":"Az antarktiszi anyakőzet meglepően gyors emelkedése, amely a nagymértékű jégolvadás számlájára írható, lassíthatja...","id":"20180623_antarktiszi_jegolvadas_lassitasa_anyakozet_tengerszint_emelkedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c612d5ce-04a4-471e-af3a-30dee4fff2fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_antarktiszi_jegolvadas_lassitasa_anyakozet_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2018. június. 23. 15:03","title":"Különös jelenségre bukkantak az Antarktiszon, és ez most kivételesen jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e085fce1-846c-46e6-a3e4-b73e76255473","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét csapat tudta: amelyik ezen a meccsen kikap, az a csoportkör után mehet is haza. Megfelelően eseménytelenül telt az első félidő, amíg a 40. percben talán a kolumbiaiak számára is meglepően, megszerezték a vezetést. A második játérészben a lengyelek támadni próbáltak, de a gólokat nem rúgták, hanem kapták.","shortLead":"Mindkét csapat tudta: amelyik ezen a meccsen kikap, az a csoportkör után mehet is haza. Megfelelően eseménytelenül telt...","id":"20180624_Harom_a_lengyel_bosszusag_Kolumbia_meg_remenykedhet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e085fce1-846c-46e6-a3e4-b73e76255473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4560b6fe-947b-43ef-887b-56b063984a5b","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Harom_a_lengyel_bosszusag_Kolumbia_meg_remenykedhet","timestamp":"2018. június. 24. 21:56","title":"Három a lengyel bosszúság, Kolumbia még reménykedhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most filmet tervez önéletrajzi könyve alapján.","shortLead":"Most filmet tervez önéletrajzi könyve alapján.","id":"20180623_Emlekszik_a_Katicabogar_fedonevu_kemelharitora_aki_testevel_szolgalta_a_partallamot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc60ece-82d7-4998-bdbb-6e419d559d93","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Emlekszik_a_Katicabogar_fedonevu_kemelharitora_aki_testevel_szolgalta_a_partallamot","timestamp":"2018. június. 23. 08:30","title":"Emlékszik a Katicabogár fedőnevű kémelhárítóra, aki testével szolgálta a pártállamot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nem csupán a régmúlt éghajlati viszonyait lehet egyre pontosabban feltárni jégminták alapján, hanem történelmi események beazonosítását, gazdaságtörténeti következtetések levonását is lehetővé teszik.","shortLead":"Nem csupán a régmúlt éghajlati viszonyait lehet egyre pontosabban feltárni jégminták alapján, hanem történelmi...","id":"201824__jegtudomany__arulkodo_buborekok__hidegleles__isa_pur_es_homu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d528d57-fdd4-4bd6-894f-c5aa33988405","keywords":null,"link":"/tudomany/201824__jegtudomany__arulkodo_buborekok__hidegleles__isa_pur_es_homu","timestamp":"2018. június. 24. 15:00","title":"Milyen bizonyítékok lapulnak az Antarktisz több ezer éves jégrétege alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Berlinben tárgyalt Albánia belügyminisztere- számolt be a Deutsche Welle hírportálja egy olyan eseményről, amely általában nemigen érdekelné a német publikumot. Miért lett hirtelen nagyon fontos Albánia belügyminiszterének berlini látogatása? ","shortLead":"Berlinben tárgyalt Albánia belügyminisztere- számolt be a Deutsche Welle hírportálja egy olyan eseményről, amely...","id":"20180623_Meghokkento_de_Albania_megmentheti_Angela_Merkelt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1327ec9b-7ccb-4592-9c4e-765dd064cc94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Meghokkento_de_Albania_megmentheti_Angela_Merkelt","timestamp":"2018. június. 23. 11:53","title":"Meghökkentő, de Albánia megmentheti Angela Merkelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]