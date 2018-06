Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8683a9d2-410b-475e-8622-826a8f9d625e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A lengyel labdarúgó-válogatott támadója egyedül érezte magát a meccsen, amely megpecsételte a csapat sorsát az oroszországi focivébén.","shortLead":"A lengyel labdarúgó-válogatott támadója egyedül érezte magát a meccsen, amely megpecsételte a csapat sorsát...","id":"20180625_megszolalt_lewandowski_a_lengyel_eges_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8683a9d2-410b-475e-8622-826a8f9d625e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6342a49-1b41-490b-aba2-bb610b85a52a","keywords":null,"link":"/sport/20180625_megszolalt_lewandowski_a_lengyel_eges_utan","timestamp":"2018. június. 25. 09:23","title":"Megszólalt Lewandowski a lengyel égés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62759ac-dc0c-4506-87ea-b328d0cb2146","c_author":"G. M.","category":"sport","description":"Tizennégy gólt láthatott az, aki vasárnap a labdarúgó világbajnokság három meccsét választotta a család vagy a Forma-1 helyett. Az angol drukkerek szerint a későbbi bajnokot is megcsodálhattuk, de azért mi ezt fogadjuk kétkedve.","shortLead":"Tizennégy gólt láthatott az, aki vasárnap a labdarúgó világbajnokság három meccsét választotta a család vagy a Forma-1...","id":"20180624_Hat_hol_vagyunk_Az_angolok_meg_a_tizenegyeseket_is_belovik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e62759ac-dc0c-4506-87ea-b328d0cb2146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df54616-8190-475a-b174-e19ea38901e5","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Hat_hol_vagyunk_Az_angolok_meg_a_tizenegyeseket_is_belovik","timestamp":"2018. június. 24. 23:04","title":"Hát hol vagyunk? Az angolok még a tizenegyeseket is belövik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86eb5da-2aec-4ceb-a63c-043eda4b4567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az idei Ördögkatlan fesztivál kedvcsinálója. ","shortLead":"Elkészült az idei Ördögkatlan fesztivál kedvcsinálója. ","id":"20180625_Hozd_el_a_mamat_de_ne_hozz_plussmacit_ne_felj_nem_kapsz_fesztivalbacit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e86eb5da-2aec-4ceb-a63c-043eda4b4567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b542f8d7-357f-4ddc-8ad8-d535ce87fbdd","keywords":null,"link":"/kultura/20180625_Hozd_el_a_mamat_de_ne_hozz_plussmacit_ne_felj_nem_kapsz_fesztivalbacit","timestamp":"2018. június. 25. 14:36","title":"\"Hozd el a mamát, de ne hozz plüssmacit, ne félj, nem kapsz fesztiválbacit!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d805a5-dcf5-405d-a2f6-f991911385d0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az unió külső határai helyett Brüsszelbe helyeződött át a menekültválság. A kérdésben már távolról sem Orbán Viktor a mumus, gyakorlatilag mindenki összeveszett mindenkivel a jövő heti EU-csúcs előtt. Egyedül az a kormány állt elő javaslattal, amelyiktől a legkevésbé várták volna: az olasz.","shortLead":"Az unió külső határai helyett Brüsszelbe helyeződött át a menekültválság. A kérdésben már távolról sem Orbán Viktor...","id":"20180624_brusszel_minicsucs_menekultvalsag_migracio_dublin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d805a5-dcf5-405d-a2f6-f991911385d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb878ca-6b45-423a-ab66-d6b5a92604e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_brusszel_minicsucs_menekultvalsag_migracio_dublin","timestamp":"2018. június. 24. 20:13","title":"Megegyezést reméltek, totális káosz lett Merkel és Juncker migrációs minicsúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cab2c9b-6648-4c8c-8835-e625e9a0f0c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas projekten dolgoznak az MIT kutatói: sikerült elérniük, hogy pusztán gondolatok révén irányíthatóvá tegyenek egy robotot, a hibás manővereket pedig egy egyszerű suhintásával korrigálhatóvá tegyék.","shortLead":"Izgalmas projekten dolgoznak az MIT kutatói: sikerült elérniük, hogy pusztán gondolatok révén irányíthatóvá tegyenek...","id":"20180625_agyi_aktivitas_agyhullamok_gondolatvezerles_robot_mit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cab2c9b-6648-4c8c-8835-e625e9a0f0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9c1428-1407-4236-8721-6ba1e75d588f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_agyi_aktivitas_agyhullamok_gondolatvezerles_robot_mit","timestamp":"2018. június. 25. 17:03","title":"Beszélni sem kell hozzá, gondolatokkal is irányítható az MIT új robotja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693f75ad-9860-4550-832b-9cfe2110d053","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Mindent megtehetek – üzente országnak, világnak ezen a héten a magyar kormányfő. Az Orbán Viktor által megrendelt alkotmánymódosítás a Stop Sorossal együtt már most megfoszt bizonyos embereket a jogaiktól, és a jövőben bárkire veszélyesek lehetnek. A heti visszatekintésben csak egy dolgot próbálnánk meg hiába összefoglalni: az ellenállást és tiltakozást.","shortLead":"Mindent megtehetek – üzente országnak, világnak ezen a héten a magyar kormányfő. Az Orbán Viktor által megrendelt...","id":"20180624_az_orban_rendszer_egy_napja_amely_olyan_mint_a_tobbi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=693f75ad-9860-4550-832b-9cfe2110d053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d456b5a-6fd7-44f7-ae58-7cfc21805326","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_az_orban_rendszer_egy_napja_amely_olyan_mint_a_tobbi","timestamp":"2018. június. 24. 17:30","title":"Orbán humora: utcára tette a jogállamot, majd betiltotta a hajléktalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2d1369-1ddc-4045-ba29-7bdac3abb946","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ketten súlyosan megsérültek a balesetben.","shortLead":"Ketten súlyosan megsérültek a balesetben.","id":"20180624_Alig_maradt_valami_az_autobol_a_baleset_utan__kepek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2d1369-1ddc-4045-ba29-7bdac3abb946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d14cfc6-d501-4531-b885-777b6c7b0af2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180624_Alig_maradt_valami_az_autobol_a_baleset_utan__kepek","timestamp":"2018. június. 24. 15:23","title":"Autós üldözés után borulhatott fel a kocsi - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39511c4f-71bc-4555-aef8-d00978aa5c20","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"A csoportelsőségért csap össze hétfő délután Szamarában Oroszország és Uruguay válogatottja, s annak ellenére is a La Celeste számít valamivel esélyesebbnek, hogy míg Luis Suárez és társai nem nagyon találják góllövő cipőjüket – Szaúd-Arábia és Egyiptom ellen is sovány góllal győztek –, az orosz válogatott két meccsen összesen nyolcszor vette be ellenfele kapuját. A döntetlen Oroszországnak kedvezne: míg mindkét csapat hat ponttal áll az A csoport továbbjutó helyein, a szbornaja gólaránya sokkal jobb. Volgográdban közben az Egyiptom–Szaúd-Arábia kiesési rangadót játsszák le. ","shortLead":"A csoportelsőségért csap össze hétfő délután Szamarában Oroszország és Uruguay válogatottja, s annak ellenére is a La...","id":"20180625_A_nap_meccse_tulajdonkeppen_mitol_is_annyira_erosek_az_oroszok_Es_kernenk_mi_belole","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39511c4f-71bc-4555-aef8-d00978aa5c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb6464-619c-4a9d-834e-6e93c5501dd9","keywords":null,"link":"/sport/20180625_A_nap_meccse_tulajdonkeppen_mitol_is_annyira_erosek_az_oroszok_Es_kernenk_mi_belole","timestamp":"2018. június. 25. 12:30","title":"Végjáték az A-csoportban: tulajdonképpen mitől is annyira erősek az oroszok? És kérnénk mi belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]