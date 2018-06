Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d58e304-4d75-46eb-bf72-457395b48e55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"54 éves volt. ","shortLead":"54 éves volt. ","id":"20180623_Meghalt_Vinnie_Paul_a_Pantera_alapitodobosa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d58e304-4d75-46eb-bf72-457395b48e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a34d907-f110-45b4-8ec0-fa027a0abe23","keywords":null,"link":"/kultura/20180623_Meghalt_Vinnie_Paul_a_Pantera_alapitodobosa","timestamp":"2018. június. 23. 15:36","title":"Meghalt Vinnie Paul, a Pantera alapító-dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d6a287-f1a6-4052-bb2d-1766de111a41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén nyolc, hétfő hajnalban még tizenegy illegális határátlépőt fogtak el a rendőrök, visszakísérték őket a déli határzárhoz.","shortLead":"A hétvégén nyolc, hétfő hajnalban még tizenegy illegális határátlépőt fogtak el a rendőrök, visszakísérték őket a déli...","id":"20180625_Vannak_am_meg_illegalis_hataratlepok_el_is_fogott_nyolcat_a_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d6a287-f1a6-4052-bb2d-1766de111a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d052ed83-e7ef-4d7b-b607-eb347ec2e4ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Vannak_am_meg_illegalis_hataratlepok_el_is_fogott_nyolcat_a_rendorseg","timestamp":"2018. június. 25. 08:00","title":"Vannak ám még illegális határátlépők, el is fogott tizenegyet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee09a987-65c1-4535-b3e2-f8f48b16c2e6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban célszerű az éves szabadságkereteket minél jobban csökkenteni - figyelmeztet a Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. ","shortLead":"Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel...","id":"20180623_Az_on_fonoke_is_vakarja_a_fejet_ha_kozli_vele_hogy_szabadsagra_menne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee09a987-65c1-4535-b3e2-f8f48b16c2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f494da8b-4969-4e9d-8f03-d48ec1bc223f","keywords":null,"link":"/kkv/20180623_Az_on_fonoke_is_vakarja_a_fejet_ha_kozli_vele_hogy_szabadsagra_menne","timestamp":"2018. június. 23. 18:13","title":"Az ön főnöke is vakarja a fejét, ha közli vele, hogy szabadságra menne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az antarktiszi anyakőzet meglepően gyors emelkedése, amely a nagymértékű jégolvadás számlájára írható, lassíthatja a globális felmelegedés okozta tengerszint-emelkedést – állítják a kutatók.","shortLead":"Az antarktiszi anyakőzet meglepően gyors emelkedése, amely a nagymértékű jégolvadás számlájára írható, lassíthatja...","id":"20180623_antarktiszi_jegolvadas_lassitasa_anyakozet_tengerszint_emelkedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c612d5ce-04a4-471e-af3a-30dee4fff2fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_antarktiszi_jegolvadas_lassitasa_anyakozet_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2018. június. 23. 15:03","title":"Különös jelenségre bukkantak az Antarktiszon, és ez most kivételesen jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió forintba kerülnek, és akkor magáról a szerkezet áráról még nem is beszéltünk. ","shortLead":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió...","id":"20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacce2aa-f526-4491-9137-e0cdddd33085","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","timestamp":"2018. június. 23. 13:09","title":"Medencét szeretne a kertjébe? Mutatjuk az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1de809-6bf8-41dd-bb7f-f750048afd04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az újépítésű otthonok kínálata és az értékesítésre meghirdetett ingatlanok száma csökkent, a kereslet tovább erősödött – derül ki a Cordia budapesti újlakáspiaci elemzéséből.","shortLead":"Miközben az újépítésű otthonok kínálata és az értékesítésre meghirdetett ingatlanok száma csökkent, a kereslet tovább...","id":"20180623_730_000_forint_igen_atlagosan_ennyit_kernek_egy_ujepitesu_budapesti_lakas_negyzetmetereert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1de809-6bf8-41dd-bb7f-f750048afd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c50ade-335a-4c15-940a-7691989aa7c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_730_000_forint_igen_atlagosan_ennyit_kernek_egy_ujepitesu_budapesti_lakas_negyzetmetereert","timestamp":"2018. június. 23. 17:25","title":"730 000 forint, igen, átlagosan ennyit kérnek egy újépítésű budapesti lakás négyzetméteréért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni, menekülteken segíteni, hajléktalanokkal foglalkozni. A Fidesz és Orbán Viktor célja az, hogy senki se érintkezhessen olyan menekültekkel, akiknek segítségre lenne szükségük. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni...","id":"20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd756f-d7c2-41ca-92d2-f91ff32ee934","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","timestamp":"2018. június. 23. 12:47","title":"Az Amnesty a Fülkében: százezreknek kellene az utcán lenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MÁV szerint műszaki hiba történt.","shortLead":"A MÁV szerint műszaki hiba történt.","id":"20180623_Nyitott_ajtokkal_robogott_a_vonat_ket_allomas_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e110bd9f-7538-4bd2-bc57-dc49a5066509","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Nyitott_ajtokkal_robogott_a_vonat_ket_allomas_kozott","timestamp":"2018. június. 23. 21:34","title":"Nyitott ajtókkal robogott a vonat két állomás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]