[{"available":true,"c_guid":"756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette győzelmét Recep Tayyip Erdogan török elnök a nem hivatalos eredmények alapján a vasárnapi elnökválasztáson. Bülent Tezcan, a legfőbb ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) szóvivője szerint az elnökválasztás nem dőlt el az első fordulóban.","shortLead":"Bejelentette győzelmét Recep Tayyip Erdogan török elnök a nem hivatalos eredmények alapján a vasárnapi...","id":"20180624_Erdogan_bejelentette_gyozelmet_az_allamfovalasztason_az_ellenzek_ezt_vitatja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84840ec4-527a-4e6e-82f4-0f356d848baa","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Erdogan_bejelentette_gyozelmet_az_allamfovalasztason_az_ellenzek_ezt_vitatja","timestamp":"2018. június. 24. 22:46","title":"Erdogan bejelentette győzelmét az államfőválasztáson, az ellenzék ezt vitatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szavazatok 89,4 százalékos feldolgozottságánál nincs már meg az önálló abszolút parlamenti többsége Törökországban a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) a vasárnapi előrehozott államfő- és parlamenti választáson a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) által ismertetett részeredmény szerint.","shortLead":"A szavazatok 89,4 százalékos feldolgozottságánál nincs már meg az önálló abszolút parlamenti többsége Törökországban...","id":"20180624_Erdogan_mar_az_elso_korben_nyerhet_de_partja_elveszitette_abszolut_parlamenti_tobbseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4b5303-5c3a-42f5-9422-e0b7cc9eae19","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Erdogan_mar_az_elso_korben_nyerhet_de_partja_elveszitette_abszolut_parlamenti_tobbseget","timestamp":"2018. június. 24. 21:16","title":"Erdogan már az első körben nyerhet, de pártja elveszítette abszolút parlamenti többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987d3cc8-7bb0-41ab-9aa4-a084dde439ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két gólt szerző Romelu Lukakut dicsérte Eden Hazard a belga-tunéziai meccs után, amelyet 5-2-re nyert meg a csapata.","shortLead":"A két gólt szerző Romelu Lukakut dicsérte Eden Hazard a belga-tunéziai meccs után, amelyet 5-2-re nyert meg a csapata.","id":"20180623_belga_nyilatkozat_gyozelem_hazard_lukaku_courtois","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=987d3cc8-7bb0-41ab-9aa4-a084dde439ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c27393d-e003-44ae-8c8d-430d0e5b906e","keywords":null,"link":"/sport/20180623_belga_nyilatkozat_gyozelem_hazard_lukaku_courtois","timestamp":"2018. június. 23. 20:07","title":"\"Könnyű Lukakuval, csak passzolunk neki, ő meg gólt lő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","shortLead":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","id":"20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d565ab9-d3cb-4d6a-b838-012585f53501","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","timestamp":"2018. június. 23. 19:58","title":"Drágul a tej, a vaj, a tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kisvállalati adó több szabálya is megváltozhat az új adótörvényekkel. A 2019-től érvényes változásokat (amelyeket még el kell fogadnia a parlamentnek) az Adózóna mutatta be.","shortLead":"A kisvállalati adó több szabálya is megváltozhat az új adótörvényekkel. A 2019-től érvényes változásokat (amelyeket még...","id":"20180625_Nem_usszak_meg_a_kisvallalatoknal_hogy_uj_adoszabalyokat_tanuljanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c0c1d3-d626-4927-88d5-36574639f14d","keywords":null,"link":"/kkv/20180625_Nem_usszak_meg_a_kisvallalatoknal_hogy_uj_adoszabalyokat_tanuljanak","timestamp":"2018. június. 25. 10:51","title":"Nem ússzák meg a kisvállalatoknál, hogy új adószabályokat tanuljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c0f7b-f86c-4cc3-9d67-087021a45d37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rasszista üzenetek céltáblája lett a svéd labdarúgó-válogatott játékosa, Jimmy Durmaz, akinek szabálytalansága miatt a meccs legvégén szabadrúgást kaptak a németek. Társai kiállnak mellette.","shortLead":"Rasszista üzenetek céltáblája lett a svéd labdarúgó-válogatott játékosa, Jimmy Durmaz, akinek szabálytalansága miatt...","id":"20180625_valaszolt_a_fenyegetozo_rasszistaknak_a_sved_valogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0f7b-f86c-4cc3-9d67-087021a45d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d8b7d-104a-4064-9f50-99e7c8160477","keywords":null,"link":"/sport/20180625_valaszolt_a_fenyegetozo_rasszistaknak_a_sved_valogatott","timestamp":"2018. június. 25. 11:15","title":"Válaszolt a fenyegetőző rasszistáknak a svéd válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7efac8-c3f7-42e2-9d0b-5e5caee32031","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi pályák \"előnye\", hogy szinte a nappaliban történik minden.","shortLead":"A városi pályák \"előnye\", hogy szinte a nappaliban történik minden.","id":"20180624_baleset_wtcr_video_michelisz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a7efac8-c3f7-42e2-9d0b-5e5caee32031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc62d5d-e201-42ee-a781-bf7a4ac4787f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_baleset_wtcr_video_michelisz","timestamp":"2018. június. 24. 08:45","title":"A lakása erkélyéről videózta valaki Micheliszék brutál balesetét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre hangosabban ketyeg az EU-s atombomba: az EP illetékes szakbizottsága elfogadta a magyarországi különjelentést.","shortLead":"Egyre hangosabban ketyeg az EU-s atombomba: az EP illetékes szakbizottsága elfogadta a magyarországi különjelentést.","id":"20180625_LIBE_bizottsag_elfogadas_kulonjelentes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b153ec-1fdb-4dc9-ad2b-d75a15b7a08b","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_LIBE_bizottsag_elfogadas_kulonjelentes","timestamp":"2018. június. 25. 15:21","title":"Elfogadta a Magyarországot elítélő jelentést az EP LIBE-bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]