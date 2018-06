Az állatot szombat délután, 4 és 5 óra között vették észre az ott lakók a Alcsi-Holt-Tisza végében, az ártéren. Miután szóltak az ismerősöknek, a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek fülébe is eljutott a hír – írja a helyi lap, a Szoljon.hu.

A nemzeti park munkatársai tudták, hogy errefelé tart a medve, várták is a felbukkanását. Egyszer sikerült megfigyelni Szolnok térségében, szombaton pedig több alkalommal is észlelték – mondta Monoki Ákos tájegységi vezető a lapnak, hozzátéve, hogy alaposan szétnézett náluk a medve, az állat ugyanis a 4-es főúton is megfordult ottani portyája során.

“A rendőrség közreműködésével igyekeztünk biztosítani, hogy ne történhessen baleset. Először az Alcsi-Holt-Tisza és a turbó körforgalom között lassítottuk a forgalmat, hogy a csökkentsük a baleset kockázatát, majd a későbbiekben a 4-es úton is volt forgalomlassítás, mert azt is keresztezte az állat” – mesélte.

A beszámolóból kiderült, a medve bár megpróbált átúszni a folyón, ez végül nem sikerült neki, ugyanis visszafordult, majd ismét az Alcsiszigeten ért partot. A szakemberek azt valószínűsítik, hogy egy csendesebb helyen átúszott, esetleg keresett egy békésebb helyet, ahol meghúzhatja magát. Egyébként egy néhány éves, fiatal állatról van szó, és a jelek szerint nagyon gyorsan halad, mert az eddigi információk alapján másfél nap alatt ért le Hevesről Szolnokra.

A szakemberek nem találtak további nyomokat, így valószínűleg egyedül van.

"Azt gyanítjuk, hogy nem is sokat időzött Szolnoknál, szeretett volna táplálkozni a főút mellett, azért is volt olyan sokat ott, mert talált számára alkalmas táplálékot. De mivel elég nagy volt a forgalom a Tiszavirág Fesztivál miatt is, nem igazán tudott ott szabadon mozogni, sok volt neki és megindult a Holt-Tisza irányába” – mondta Monoki Ákos.