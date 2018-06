Sajókeresztúrra kilenc napja tévedt be egy medve, de a nemzeti parkok munkatársai szerint a környéken több is kószál. A település honlapján ezért közzétették a Bükki Nemzeti Park szakembereinek figyelmeztetését és tanácsait a "medvével kapcsolatos konfliktushelyzetek kezelésére".

A dokumentum első megálapítása, hogy a medve nem játék, el kell kerülni. "A medvével nem kell barátkozni – bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van. A legtöbb konfliktus az anyamedvékhez kapcsolódik!" – írták, ahogy arra is figyelmeztettek, hogy a medve indokolatlanul nem támad emberre, sőt ha lehetősége van rá, messze elkerüli.

Erdőben járva keltsünk magunk körül zajt (pl. fütyülés). Nagyobb társaság esetén kisebb a támadás veszélye.

Ha mégis medvével találkozunk, de az állat nem vett észre minket, lehetőleg feltűnés nélkül, halkan azonnal távozzunk a helyszínről. Ha a medve észrevesz, ne próbáljuk elzavarni kövekkel vagy bármi mással.

Autós találkozás esetén tilos elhagyni a járművet!

Ne etessük, közelről ne fényképezzük a medvét!

Ha a medve közeledni próbál, hagyjuk ott a magunkkal vitt élelmet egy helyen, és lassan, figyelemmel kísérve az állatot, távolodjunk el a környékről.

Ne nézzünk a medve szemébe, ez agresszivitást válthat ki, ugyanakkor ne fordítsunk hátat az állatnak.

Ha a medve két lábra áll, őrizzük meg nyugalmunkat, ez még nem jelent kimondottan támadási jelet, lehet, hogy csupán a terepet fürkészi.

Ha a medve közel merészkedik, ne provokáljuk, és ne tegyünk hirtelen mozdulatokat.

Ha a medve mégis odajön hozzánk, feküdjünk hasra, a fejünket takarjuk el a kezünkkel, és maradjunk mozdulatlanul.

Kutyasétáltatás, kutyával való vadászat esetén is veszélyes helyzet alakulhat ki, ha a medve elől menekülő kutya a gazdához fog visszafutni – akár az őt követő állat kíséretében.

Az erős illatú élelmiszereket ne a sátorban tároljuk. Éjszakára célszerű a sátortól távolabb, fára, a medve által hozzáférhetetlen helyre tenni.

Arra is figyelmeztetnek, hogy a barna medve fokozottan védett, kiemelt közösségi jelentőségű faj, engedély nélküli kilövése bűncselekmény.

Sajókeresztúr polgármestere – írja a Magyar Idők – igyekszik mindent megtenni, hogy megnyugtassa a lakosságot. A polgárőrség járőrszolgálatot lát el azon a területen, ahol már járt a medve, vagy ahol nagyobb eséllyel megjelenhet. Az utak mentén lenyírták a füvet, hogy könnyebben ki lehessen szúrni egy esetleg arra kószáló medvét, a közlekedési társaságtól pedig azt kérték, hogy azok a buszjáratok, amelyek éjszaka csak Szirmabesnyőig szoktak közlekedni, térjenek be hozzájuk is.

A lap beszélt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferensével is, aki szerint a "katasztrófaturizmus" komoly gondot okoz, ha medvék megfigyeléséről van szó. A civilek ugyanis – a közösségi oldalakat is felhasználva – előbb érhetnek oda egy-egy helyszínre, mint a szakemberek. "A medve nem keresi az ember társaságát, jó lenne, ha mi is hagynánk az állatokat" – jegyezte meg Gombkötő Péter.