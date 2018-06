Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"387712d2-ff28-4574-be64-88eb92782885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjaink egyik legérdekesebb technológiai újításával, a gépi tanulással kapcsolatban tett közzé bárki számára elsajátítható tudásanyagot a Helsinki Egyetem. A 30 órás program ingyenes, és akár otthonról is elvégezhető.","shortLead":"Napjaink egyik legérdekesebb technológiai újításával, a gépi tanulással kapcsolatban tett közzé bárki számára...","id":"20180623_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia_internetes_kurzus_oktatas_helsinki_egyetem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=387712d2-ff28-4574-be64-88eb92782885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d32c3e-b060-40b8-b15b-f20700aa65b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia_internetes_kurzus_oktatas_helsinki_egyetem","timestamp":"2018. június. 23. 10:03","title":"Érdekli a mesterséges intelligencia? 30 órás ingyenes képzés indult, ön is elvégezheti, ráadásul otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922f38d4-3e71-4df5-b17b-85ac7d201446","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy félidő alatt lerendezte a biztos továbbjutást Anglia. Panama ellen már 45 perc után 5:0-ra vezettek. Harry Kane két tizenegyessel és egy sarkán megpattanó lövéssel megelőzte a góllövőlistán négynél járó Cristiano Ronaldót és Lukakut. Ebben a csoportban az angol–belga meccsen dől majd el az elsőség, míg Tunéziának és Panamának marad a szépítés.","shortLead":"Egy félidő alatt lerendezte a biztos továbbjutást Anglia. Panama ellen már 45 perc után 5:0-ra vezettek. Harry Kane két...","id":"20180624_Panamat_telibe_talalta_a_Kanekoves_menku","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=922f38d4-3e71-4df5-b17b-85ac7d201446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8258ecaa-4176-41da-91b8-13c6ee90270f","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Panamat_telibe_talalta_a_Kanekoves_menku","timestamp":"2018. június. 24. 15:55","title":"Panamát telibe találta a Kane-köves ménkű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak megrázkódtatást, amelyekre el sem mentünk.","shortLead":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak...","id":"20180623_Magyar_vbreszvetelek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c46202-16aa-4149-86fa-e1f6a50d5489","keywords":null,"link":"/sport/20180623_Magyar_vbreszvetelek","timestamp":"2018. június. 23. 09:00","title":"Nem volt még olyan focivébénk, amely után ne mentünk volna a Dunának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8","c_author":"","category":"sport","description":"Mint korábban beszámoltunk róla, a Svájc-Szerbia találkozón Xherdan Shaqiri és Granit Xhaka gólörömükkel provokálták a szerb szurkolókat. ","shortLead":"Mint korábban beszámoltunk róla, a Svájc-Szerbia találkozón Xherdan Shaqiri és Granit Xhaka gólörömükkel provokálták...","id":"20180624_Eltiltottak_a_svajciak_ket_jatekosat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01da5e70-3d6d-4ad8-9a60-b43032c91c1d","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Eltiltottak_a_svajciak_ket_jatekosat","timestamp":"2018. június. 24. 11:10","title":"2 meccset kaphatnak a svájci játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5d2a6c-82d8-4b9b-a78b-ab11ff9c0f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeomlott a Wizz Air informatikai rendszere.","shortLead":"Összeomlott a Wizz Air informatikai rendszere.","id":"20180623_Fennakadas_Ferihegyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d5d2a6c-82d8-4b9b-a78b-ab11ff9c0f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dfa83c-9535-4b66-9f85-c79179afbb5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Fennakadas_Ferihegyen","timestamp":"2018. június. 23. 15:04","title":"Fennakadás Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőre virradóra a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) adatai is megerősítették a korábbi előzetes eredményt.\r

","shortLead":"Hétfőre virradóra a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) adatai is megerősítették a korábbi előzetes eredményt.\r

","id":"20180625_hivatalosan_is_erdogan_nyert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d09f1a-c8be-4012-a4ed-1dc275a05485","keywords":null,"link":"/vilag/20180625_hivatalosan_is_erdogan_nyert","timestamp":"2018. június. 25. 05:35","title":"Hivatalosan is Erdogan nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 évvel korábban kellene kapcsolni a nagyobb biztonsághoz.","shortLead":"15 évvel korábban kellene kapcsolni a nagyobb biztonsághoz.","id":"20180624_Igy_lehet_par_ezer_forintbol_millios_nyugdij","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276a3edf-922e-4b16-a4b6-b42facd2c1bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Igy_lehet_par_ezer_forintbol_millios_nyugdij","timestamp":"2018. június. 24. 11:50","title":"Megmondták a tutit: így lehet pár ezer forintból milliós nyugdíjtartalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180624_profession_hu_oneletrajz_adatbazis_ep_eu_szerzoi_jogi_torveny_memek_tudomanyos_orvoslas_valsaga_facebook_spam_atveres_laposfold_hivok_kosarlabda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7146f97c-075f-408f-b667-8df19c1376b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180624_profession_hu_oneletrajz_adatbazis_ep_eu_szerzoi_jogi_torveny_memek_tudomanyos_orvoslas_valsaga_facebook_spam_atveres_laposfold_hivok_kosarlabda","timestamp":"2018. június. 24. 12:00","title":"Ez történt: egy EU-s bizottság megszavazta, hogy ne tölthessünk fel bármit az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]