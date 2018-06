Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52eed73a-1049-4052-be07-c45f5c52c646","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Megalakult Ásotthalmon a Mi hazánk mozgalom, a jövő hónapban társadalmi vitára bocsájtják a programot. Az alapító okiratuk augusztus 20-ra készül el, akkor párttá alakulnak.","shortLead":"Megalakult Ásotthalmon a Mi hazánk mozgalom, a jövő hónapban társadalmi vitára bocsájtják a programot. Az alapító...","id":"20180623_Toroczkaiek_zaszlobontasa_part_lesz_program_lesz_mecset_ne_legyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eed73a-1049-4052-be07-c45f5c52c646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17544583-acd3-4da6-8560-cdd36bc5b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Toroczkaiek_zaszlobontasa_part_lesz_program_lesz_mecset_ne_legyen","timestamp":"2018. június. 23. 19:12","title":"Toroczkaiék zászlóbontása: párt lesz, program lesz, mecset ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"...csak az nem derül ki, hogy minek alapján.","shortLead":"...csak az nem derül ki, hogy minek alapján.","id":"20180623_Magyarorszag_a_tizenotodik_legjobb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f082e84-a4f5-4875-ad04-03df133a47ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Magyarorszag_a_tizenotodik_legjobb","timestamp":"2018. június. 23. 13:07","title":"Magyarország a tizenötödik legjobb...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8","c_author":"","category":"sport","description":"Mint korábban beszámoltunk róla, a Svájc-Szerbia találkozón Xherdan Shaqiri és Granit Xhaka gólörömükkel provokálták a szerb szurkolókat. ","shortLead":"Mint korábban beszámoltunk róla, a Svájc-Szerbia találkozón Xherdan Shaqiri és Granit Xhaka gólörömükkel provokálták...","id":"20180624_Eltiltottak_a_svajciak_ket_jatekosat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01da5e70-3d6d-4ad8-9a60-b43032c91c1d","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Eltiltottak_a_svajciak_ket_jatekosat","timestamp":"2018. június. 24. 11:10","title":"2 meccset kaphatnak a svájci játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","shortLead":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","id":"20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31849df-3d2a-4935-8828-d022a5794d0b","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","timestamp":"2018. június. 23. 17:10","title":"Transzszexuális Cynthia Nixon legidősebb gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccee89a-d9ce-48dc-ac5a-abf0b9b35a26","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négyszáz múzeum csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.","shortLead":"Négyszáz múzeum csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.","id":"20180623_Ma_van_a_Muzeumok_Ejszakaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ccee89a-d9ce-48dc-ac5a-abf0b9b35a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1ae3f7-d130-462b-91d0-44fd9d1cd408","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ma_van_a_Muzeumok_Ejszakaja","timestamp":"2018. június. 23. 08:12","title":"Ma van a Múzeumok Éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2402f2af-0be2-4e72-b124-2d6a5cabbda8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szombaton a vatikáni büntetőbíróság Carlo Alberto Capella nyugalmazott szentszéki diplomatát \"nagy mennyiségű\" gyerekpornográfia birtoklásáért és terjesztéséért.","shortLead":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szombaton a vatikáni büntetőbíróság Carlo Alberto Capella nyugalmazott szentszéki...","id":"20180623_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata_ot_ev_bortont_kapott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2402f2af-0be2-4e72-b124-2d6a5cabbda8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eac797-8497-4ea0-a65c-9d9ac09d501c","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata_ot_ev_bortont_kapott","timestamp":"2018. június. 23. 15:59","title":"Gyerekpornót terjesztett a szentszéki diplomata, öt év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint van, akit sért a térség gyors fejlődése.","shortLead":"A miniszterelnök szerint van, akit sért a térség gyors fejlődése.","id":"20180624_Orban_Azert_tamadnak_mert_sikeresek_vagyunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea0b51b-133b-44d5-a34b-6867f9741597","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Orban_Azert_tamadnak_mert_sikeresek_vagyunk","timestamp":"2018. június. 24. 14:26","title":"Orbán: \"Azért támadnak, mert sikeresek vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gumicsónakkal utazók többsége eritreai, volt közöttük 22 nő és 26 gyermek is.","shortLead":"A gumicsónakkal utazók többsége eritreai, volt közöttük 22 nő és 26 gyermek is.","id":"20180624_Ujabb_szaz_embert_mentettek_ki_a_tengerbol_Libia_partjainal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b633cd86-538b-4f82-9dba-6ae40e439028","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Ujabb_szaz_embert_mentettek_ki_a_tengerbol_Libia_partjainal","timestamp":"2018. június. 24. 18:51","title":"Újabb száz embert mentettek ki a tengerből Líbia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]