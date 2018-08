Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2355224-bedf-4726-8bc4-84f214758ea9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár úgy volt, hogy koncertje előtt egy nappal korábban érkezik a Tisza-parti városba, egy régebbi térdsérülése miatt egyáltalán nem tud jönni a SZIN-re Sean Paul, aki szombaton lépett volna fel a fesztiválon.","shortLead":"Bár úgy volt, hogy koncertje előtt egy nappal korábban érkezik a Tisza-parti városba, egy régebbi térdsérülése miatt...","id":"20180824_Sean_Paul_lemondta_szegedi_koncertjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2355224-bedf-4726-8bc4-84f214758ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c11a6-e6f6-4c65-8895-466087632f17","keywords":null,"link":"/kultura/20180824_Sean_Paul_lemondta_szegedi_koncertjet","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:30","title":"Sean Paul lemondta szegedi koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbc1ee0-e2ac-42c3-b182-687b1fed186a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkában a kegyetlenség, írta az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának korábbi vezetője arról, hogy mi történik a menekültekkel ma a világban.","shortLead":"Munkában a kegyetlenség, írta az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának korábbi vezetője arról, hogy mi történik...","id":"20180823_Kegyetlensegnek_tartja_az_oxfordi_tudos_hogy_eheztetik_a_menekulteket_a_magyar_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfbc1ee0-e2ac-42c3-b182-687b1fed186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4200275f-3659-44d2-acbd-ced69d20cf88","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Kegyetlensegnek_tartja_az_oxfordi_tudos_hogy_eheztetik_a_menekulteket_a_magyar_hataron","timestamp":"2018. augusztus. 23. 10:00","title":"Kegyetlenségnek tartja az oxfordi tudós, hogy éheztetik a menekülteket a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61079fb9-a99c-4300-8d1b-b9790b67f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","id":"20180824_eltunt_egy_13_eves_lany_ujpestrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61079fb9-a99c-4300-8d1b-b9790b67f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ed7331-000c-4bbb-9bc5-4be686a6c0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_eltunt_egy_13_eves_lany_ujpestrol","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:27","title":"Eltűnt egy 13 éves lány Újpestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Csak egy-egy kósza zápor várható.","shortLead":"Csak egy-egy kósza zápor várható.","id":"20180823_Nem_hoz_enyhulest_a_csutortok_sem_marad_a_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d39480-e61c-4cc2-a2ca-dc1da0935480","keywords":null,"link":"/idojaras/20180823_Nem_hoz_enyhulest_a_csutortok_sem_marad_a_hoseg","timestamp":"2018. augusztus. 23. 05:30","title":"Nem hoz enyhülést a csütörtök sem, marad a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt LMP-s politikus, jelenleg független parlamenti képviselő ellátogatott a tranzitzónába, ahol a Helsinki bizottság szerint nem adnak enni azoknak a menedékkérőknek, akiknek kérelmét első fokon elutasították.","shortLead":"A volt LMP-s politikus, jelenleg független parlamenti képviselő ellátogatott a tranzitzónába, ahol a Helsinki bizottság...","id":"20180823_Hadhazy_Olyan_jol_sikerult_a_hecckampany_hogy_mar_a_menekultek_eheztetese_is_belefer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933d2f59-e748-4117-9852-8491493a573a","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Hadhazy_Olyan_jol_sikerult_a_hecckampany_hogy_mar_a_menekultek_eheztetese_is_belefer","timestamp":"2018. augusztus. 23. 06:18","title":"Hadházy: Olyan jól sikerült a hecckampány, hogy már a menekültek éheztetése is belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2164ec62-f0f5-4d98-8d8f-c9cc905fc086","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180823_Megtorte_a_hallgatast_Asia_Argento_vadloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2164ec62-f0f5-4d98-8d8f-c9cc905fc086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea9b597-24f8-4067-b52e-1d31f632da23","keywords":null,"link":"/elet/20180823_Megtorte_a_hallgatast_Asia_Argento_vadloja","timestamp":"2018. augusztus. 23. 10:51","title":"Megtörte a hallgatást Asia Argento vádlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha még életben is van, rokonai szerint nagyon súlyos lehet az állapota. ","shortLead":"Ha még életben is van, rokonai szerint nagyon súlyos lehet az állapota. ","id":"20180823_Valoszinuleg_meghalt_a_novicsokkal_megmergezett_Szergej_Szkripal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826ea108-2ed1-451a-97db-5ba921a2200c","keywords":null,"link":"/vilag/20180823_Valoszinuleg_meghalt_a_novicsokkal_megmergezett_Szergej_Szkripal","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:08","title":"Rokonai szerint lehet, hogy a novicsokkal megmérgezett Szergej Szkripal halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokaknak fájhat, hogy a pénzintézet meg akart felelni az amerikai szankciók előírásainak.","shortLead":"Sokaknak fájhat, hogy a pénzintézet meg akart felelni az amerikai szankciók előírásainak.","id":"20180823_Orosz_oligarchak_milliardjait_fagyasztotta_be_egy_svajci_oriasbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d592972d-8882-493d-b5df-61e0cd17a38d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180823_Orosz_oligarchak_milliardjait_fagyasztotta_be_egy_svajci_oriasbank","timestamp":"2018. augusztus. 23. 09:49","title":"Orosz oligarchák milliárdjait fagyasztotta be egy svájci óriásbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]