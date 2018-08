Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9d20eaf-f4b2-4723-9b0e-b680d050760e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maga a színész erősítette ezt meg. ","shortLead":"Maga a színész erősítette ezt meg. ","id":"20180823_Nem_Idris_Elba_lesz_a_kovetkezo_James_Bond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9d20eaf-f4b2-4723-9b0e-b680d050760e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6afd3ca0-90cf-4573-97a5-34cb460781bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180823_Nem_Idris_Elba_lesz_a_kovetkezo_James_Bond","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:50","title":"Nem Idris Elba lesz a következő James Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13925c91-6c56-48ed-9dd7-455405e34c84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszín a tesztre pedig mi más is lehetne, mint a Nürburgring.","shortLead":"A helyszín a tesztre pedig mi más is lehetne, mint a Nürburgring.","id":"20180823_Bombol_az_oroszlan__tesztelik_az_Audi_Q8as_csucsvaltozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13925c91-6c56-48ed-9dd7-455405e34c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10b7d2b-2c02-48ae-9334-3150b15dcc21","keywords":null,"link":"/cegauto/20180823_Bombol_az_oroszlan__tesztelik_az_Audi_Q8as_csucsvaltozatat","timestamp":"2018. augusztus. 23. 14:22","title":"Tesztelik az Audi Q8-as csúcsváltozatát, ami Lamborghini erejű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa390d3-b396-42dd-ab49-4340a7a19ae5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tucatnyinál is több új névtábla kerülhet ki az utcákra. ","shortLead":"Tucatnyinál is több új névtábla kerülhet ki az utcákra. ","id":"20180824_Johet_a_Turbolya_koz_es_a_Vizimenta_utca_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fa390d3-b396-42dd-ab49-4340a7a19ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77f992a-57ee-46fb-b3d9-16dac8d3d8a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180824_Johet_a_Turbolya_koz_es_a_Vizimenta_utca_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:04","title":"Jöhet a Turbolya köz és a Vizimenta utca Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","shortLead":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","id":"20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c811bc2-a7bc-48bd-bd76-64e250ca90f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 08:26","title":"Három települést ki kellett üríteni erdőtűz miatt Berlin közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar rögtön a 13-szoros Grand Slam-bajnokkal kezd a hétfőn rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen.","shortLead":"A magyar rögtön a 13-szoros Grand Slam-bajnokkal kezd a hétfőn rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen.","id":"20180824_fucsovics_marton_novak_djokovic_us_open","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc461a82-7d16-492d-a7d2-701351f702a8","keywords":null,"link":"/sport/20180824_fucsovics_marton_novak_djokovic_us_open","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:01","title":"Fucsovics: Csak Djokovicnak van veszítenivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erről szóló közleményt most adták ki.","shortLead":"Az erről szóló közleményt most adták ki.","id":"20180823_Meszaros_es_Tiborcz_kozosen_ujit_fel_leromlott_muemleki_epuleteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80b1f63-7385-4b15-9dee-954897f7ebd1","keywords":null,"link":"/kkv/20180823_Meszaros_es_Tiborcz_kozosen_ujit_fel_leromlott_muemleki_epuleteket","timestamp":"2018. augusztus. 23. 11:21","title":"Mészáros és Tiborcz közösen újít fel leromlott, műemléki épületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b17ae2-c549-4760-b84f-ee48bafa79de","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180824_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_12_Sodro_Eliza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4b17ae2-c549-4760-b84f-ee48bafa79de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9917cfca-37ac-44f0-9fac-1816c5ed11ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180824_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_12_Sodro_Eliza","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:00","title":"Sodró Eliza: Néha a hallgatás is bátorság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzt ivóvízellátásra, szennyvízelvezetésre és -tisztításra költhetik.","shortLead":"A pénzt ivóvízellátásra, szennyvízelvezetésre és -tisztításra költhetik.","id":"20180823_Dontott_a_belugyminiszter_700nal_tobb_falu_kap_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e1e4d3-294e-42ae-911b-e86a0288d392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180823_Dontott_a_belugyminiszter_700nal_tobb_falu_kap_tamogatast","timestamp":"2018. augusztus. 23. 13:02","title":"Döntött a belügyminiszter, 700-nál több falu kap támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]