[{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szeged Ma egy videót is megosztott, amint a mentő szirénázva megérkezik a nagyszínpad mögé.","shortLead":"A Szeged Ma egy videót is megosztott, amint a mentő szirénázva megérkezik a nagyszínpad mögé.","id":"20180823_Curtist_mentovel_vittek_el_a_Majkaval_kozos_szegedi_koncertjukrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cb9e95-7adc-4c7c-962f-eb882da5f799","keywords":null,"link":"/kultura/20180823_Curtist_mentovel_vittek_el_a_Majkaval_kozos_szegedi_koncertjukrol","timestamp":"2018. augusztus. 23. 17:51","title":"Curtist mentővel vitték el a Majkával közös szegedi koncertjükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha most vasárnap lennének a választások, akkor csak a Fidesz, az MSZP és a Jobbik jutna parlamenti székhez.","shortLead":"Ha most vasárnap lennének a választások, akkor csak a Fidesz, az MSZP és a Jobbik jutna parlamenti székhez.","id":"20180823_Az_LMP_bukta_szavazoinak_felet_a_DKval_egyutt_kihullananak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4a717f-78bd-458a-9fb7-b79b13f05255","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Az_LMP_bukta_szavazoinak_felet_a_DKval_egyutt_kihullananak","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:05","title":"Az LMP bukta szavazóinak felét, a DK-val együtt kihullanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Árokba csapódott egy személyautó Szabadbattyánnál, a sztrádát a Balaton felé lezárták. ","shortLead":"Árokba csapódott egy személyautó Szabadbattyánnál, a sztrádát a Balaton felé lezárták. ","id":"20180823_sulyos_balest_az_m7esen_mentohelikoptert_is_kuldtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dae8119-bb9a-4b3a-98a9-7f6bb690f8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180823_sulyos_balest_az_m7esen_mentohelikoptert_is_kuldtek","timestamp":"2018. augusztus. 23. 11:02","title":"Súlyos baleset az M7-esen, mentőhelikoptert is küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc3b650-6eda-42c3-ab6a-b358905de679","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyarok nagyon szeretnek családi házban élni – országszerte ezek teszik ki az épülő új otthonok felét. Jó telkek viszont alig akadnak – az egyik legnépszerűbb kerületben pl. 2016-ban összesen 5 ház építését regisztrálták. ","shortLead":"A magyarok nagyon szeretnek családi házban élni – országszerte ezek teszik ki az épülő új otthonok felét. Jó telkek...","id":"20180823_Csaladi_hazban_elne_a_magyar_de_a_fovarosban_szinte_lehetetlen_epiteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc3b650-6eda-42c3-ab6a-b358905de679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dc0f7f-f6f3-4900-a9cf-e70d1ac63cd5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180823_Csaladi_hazban_elne_a_magyar_de_a_fovarosban_szinte_lehetetlen_epiteni","timestamp":"2018. augusztus. 23. 10:33","title":"Családi házban élne a magyar, de a fővárosban szinte lehetetlen építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209c86a-487a-49c4-b1fa-dd7fe7becbb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A halogénizzó-forgalmazás tiltásának célja a LED-lámpákra való átállás meggyorsítása.","shortLead":"A halogénizzó-forgalmazás tiltásának célja a LED-lámpákra való átállás meggyorsítása.","id":"20180823_Betiltjak_a_halogen_izzokat_egesz_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209c86a-487a-49c4-b1fa-dd7fe7becbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a720dcba-3922-49b3-9218-1c588df88e01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180823_Betiltjak_a_halogen_izzokat_egesz_Europaban","timestamp":"2018. augusztus. 23. 10:24","title":"Napokon belül betiltják a halogénizzókat egész Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha még életben is van, rokonai szerint nagyon súlyos lehet az állapota. ","shortLead":"Ha még életben is van, rokonai szerint nagyon súlyos lehet az állapota. ","id":"20180823_Valoszinuleg_meghalt_a_novicsokkal_megmergezett_Szergej_Szkripal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826ea108-2ed1-451a-97db-5ba921a2200c","keywords":null,"link":"/vilag/20180823_Valoszinuleg_meghalt_a_novicsokkal_megmergezett_Szergej_Szkripal","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:08","title":"Rokonai szerint lehet, hogy a novicsokkal megmérgezett Szergej Szkripal halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körforgalmat építenek az autópálya szigetszentmiklósi csomópontjánál, szeptember végéig nem lehet majd arra autózni. A lezárás most vasárnaptól érvényes. ","shortLead":"Körforgalmat építenek az autópálya szigetszentmiklósi csomópontjánál, szeptember végéig nem lehet majd arra autózni...","id":"20180823_Hetekre_lezarjak_az_M0as_egyik_forgalmas_csomopontjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c921be1e-4a7b-44fe-997d-2f8752eaae89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180823_Hetekre_lezarjak_az_M0as_egyik_forgalmas_csomopontjat","timestamp":"2018. augusztus. 23. 14:20","title":"Hetekre lezárják az M0-s egyik forgalmas csomópontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Puzsér Róbert azt mondja, a komplett szórakoztatóipar történetében nem fordult még elő olyan, hogy egy banda tagjai egy koncerten mószerolják be haverjukat a rajongók ezrei és a rendőrség előtt. ","shortLead":"Puzsér Róbert azt mondja, a komplett szórakoztatóipar történetében nem fordult még elő olyan, hogy egy banda tagjai...","id":"20180824_Puzser_Majka_valojaban_feldobta_a_rendoroknel_tarsat_mert_nem_haknizott_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5305506-d425-48bf-bcad-e7a7bf229869","keywords":null,"link":"/kultura/20180824_Puzser_Majka_valojaban_feldobta_a_rendoroknel_tarsat_mert_nem_haknizott_vele","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:23","title":"Puzsér: Majka valójában feldobta a rendőröknél társát, mert nem haknizott vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]