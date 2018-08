Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 180 méter hosszú átjáró a már nem működő étterem konyhájából indult meg, az építők gerendákkal erősítették meg, hogy biztonságosan átjussanak rajta Mexikóba.","shortLead":"A 180 méter hosszú átjáró a már nem működő étterem konyhájából indult meg, az építők gerendákkal erősítették meg...","id":"20180824_Profi_csempeszalagutat_epitettek_a_mexikoi_drogfutarok_egy_bezart_KFC_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2500a2ad-3e9b-4b3f-bd85-2ef153e83a31","keywords":null,"link":"/elet/20180824_Profi_csempeszalagutat_epitettek_a_mexikoi_drogfutarok_egy_bezart_KFC_alatt","timestamp":"2018. augusztus. 24. 12:41","title":"Profi csempészalagutat építettek a mexikói drogfutárok egy bezárt KFC alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06644256-922b-49a7-b895-4006aa6b2662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi két vonatra is megpróbált felszállni, de mindkettőről lerakták. Felvételek azért készültek a kísérletekről. ","shortLead":"A férfi két vonatra is megpróbált felszállni, de mindkettőről lerakták. Felvételek azért készültek a kísérletekről. ","id":"20180824_lovaval_egyutt_indult_vonatozni_egy_osztrak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06644256-922b-49a7-b895-4006aa6b2662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04b24be-1a9c-4d2d-97d9-d9c207c5b9bf","keywords":null,"link":"/elet/20180824_lovaval_egyutt_indult_vonatozni_egy_osztrak","timestamp":"2018. augusztus. 24. 21:37","title":"Lovával együtt indult vonatozni egy osztrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b17ae2-c549-4760-b84f-ee48bafa79de","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180824_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_12_Sodro_Eliza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b17ae2-c549-4760-b84f-ee48bafa79de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9917cfca-37ac-44f0-9fac-1816c5ed11ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180824_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_12_Sodro_Eliza","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:00","title":"Sodró Eliza: Néha a hallgatás is bátorság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd0f682-9a27-4c8d-9a35-caac2d70c1d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca az adótitok védelméről szóló törvényre hivatkozik.","shortLead":"A tárca az adótitok védelméről szóló törvényre hivatkozik.","id":"20180824_Nem_adja_ki_a_Penzugyminiszterium_a_politikai_partok_koztartozasarol_szolo_adatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efd0f682-9a27-4c8d-9a35-caac2d70c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea1f52d-c798-4874-8f5f-ca138edd2c0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180824_Nem_adja_ki_a_Penzugyminiszterium_a_politikai_partok_koztartozasarol_szolo_adatokat","timestamp":"2018. augusztus. 24. 14:41","title":"Nem adja ki a Pénzügyminisztérium a politikai pártok köztartozásáról szóló adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267202e5-eec3-442b-9a91-b20e07732d7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A franciaországi Calais önkormányzat állítása szerint azért törölte az eseményt, mert nagyon komoly fenyegetéseket kaptak a környékbeli vadászoktól és termelőktől. Franciaországban egyre jobban elharapózik a vegánok és a húsiparban érdekeltek között a konfliktus, korábban a vegánok például húsboltokat rongáltak meg.","shortLead":"A franciaországi Calais önkormányzat állítása szerint azért törölte az eseményt, mert nagyon komoly fenyegetéseket...","id":"20180825_Betiltottak_egy_vegan_fesztivalt_annyira_feltek_a_husipari_dolgozok_fenyegetesetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267202e5-eec3-442b-9a91-b20e07732d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd52234a-c389-46f6-9f3a-279344afd5aa","keywords":null,"link":"/elet/20180825_Betiltottak_egy_vegan_fesztivalt_annyira_feltek_a_husipari_dolgozok_fenyegetesetol","timestamp":"2018. augusztus. 25. 17:49","title":"Betiltottak egy vegán fesztivált, annyira féltek a húsipari dolgozók fenyegetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vágatlan interjút közölt az Index Majoros Péterrel, azaz Majkával, aki először szólalt meg a nyilvánosság előtt, mióta bejelentette: szakít zenésztársával, Curtis-szel annak drogproblémái miatt. Majka szerint nem azzal van gond, ha valaki iszik, vagy szív, \"rapperek vagyunk, bármi megbocsátható\", de ha valaki mások megélhetését, szerződéseit veszélyezteti, az már egészen más kérdés. Figyelem: szókimondó szövegek!","shortLead":"Vágatlan interjút közölt az Index Majoros Péterrel, azaz Majkával, aki először szólalt meg a nyilvánosság előtt, mióta...","id":"20180824_Majka_Curtisrol_Sirva_ultunk_le_megbeszelni_elvonora_is_vittem_de_hiaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a055e1-301a-4311-8d2b-fd558848f984","keywords":null,"link":"/elet/20180824_Majka_Curtisrol_Sirva_ultunk_le_megbeszelni_elvonora_is_vittem_de_hiaba","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:29","title":"Majka Curtisről: Sírva ültünk le megbeszélni, elvonóra is vittem, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925f9a3e-e1e0-488f-8c49-02c877e8b14b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A háromsávos franciaországi autópálya belső sávjában gondolta úgy a sofőr, hogy hirtelen befékez. Kevésen múlt a tragédia.","shortLead":"A háromsávos franciaországi autópálya belső sávjában gondolta úgy a sofőr, hogy hirtelen befékez. 