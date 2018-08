Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efd0f682-9a27-4c8d-9a35-caac2d70c1d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca az adótitok védelméről szóló törvényre hivatkozik.","shortLead":"A tárca az adótitok védelméről szóló törvényre hivatkozik.","id":"20180824_Nem_adja_ki_a_Penzugyminiszterium_a_politikai_partok_koztartozasarol_szolo_adatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efd0f682-9a27-4c8d-9a35-caac2d70c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea1f52d-c798-4874-8f5f-ca138edd2c0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180824_Nem_adja_ki_a_Penzugyminiszterium_a_politikai_partok_koztartozasarol_szolo_adatokat","timestamp":"2018. augusztus. 24. 14:41","title":"Nem adja ki a Pénzügyminisztérium a politikai pártok köztartozásáról szóló adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402ee335-deff-48a5-a4ee-cb159915f210","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két személyautó frontálisan ütközött.","shortLead":"Két személyautó frontálisan ütközött.","id":"20180824_Halalos_baleset_tortent_Vacnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=402ee335-deff-48a5-a4ee-cb159915f210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac47ba7-0bbd-4c0d-a965-1a958bad0fe2","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Halalos_baleset_tortent_Vacnal","timestamp":"2018. augusztus. 24. 08:39","title":"Halálos baleset történt Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ac9e2d-17bf-43b6-a9df-3908d42ab47d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John McCain republikánus szenátor a jövőben nem folytatja agydaganata kezelését – jelentette be a világszerte ismert amerikai politikus családja.\r

","shortLead":"John McCain republikánus szenátor a jövőben nem folytatja agydaganata kezelését – jelentette be a világszerte ismert...","id":"20180824_McCain_lemondott_agydaganatanak_kezeleserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ac9e2d-17bf-43b6-a9df-3908d42ab47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daeff38c-3ff4-46e6-bf02-f7e165faea60","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_McCain_lemondott_agydaganatanak_kezeleserol","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:10","title":"McCain lemondott agydaganatának kezeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30a28c5-91e6-456d-a361-5e7be91c9e96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes alapszakokra közepes érettségivel is be lehetett jutni, a népszerű szakokhoz azonban 300-400 pontot kellett összeszedni.","shortLead":"Egyes alapszakokra közepes érettségivel is be lehetett jutni, a népszerű szakokhoz azonban 300-400 pontot kellett...","id":"20180824_kijottek_a_potfelveteli_ponthatarai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e30a28c5-91e6-456d-a361-5e7be91c9e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faf6242-7d35-4745-9c24-d2e2577e250f","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_kijottek_a_potfelveteli_ponthatarai","timestamp":"2018. augusztus. 24. 14:23","title":"Kijöttek a pótfelvételi ponthatárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8217cb-9c34-4497-9fe5-33360d692681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszigeten, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"A Népszigeten, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20180825_Kigyulladt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b8217cb-9c34-4497-9fe5-33360d692681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd091f44-e1d6-4a44-a92b-9b6ac662ec59","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Kigyulladt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 25. 18:22","title":"Kigyulladt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37d8a82-1300-4ae7-b81d-1f49a0d44c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság pénzbüntetést kapott.","shortLead":"A társaság pénzbüntetést kapott.","id":"20180824_Feketen_igert_meses_hozamot_egy_ceg_az_MNB_megbuntette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f37d8a82-1300-4ae7-b81d-1f49a0d44c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e374c36a-73d0-432d-9da3-9d65ad197bae","keywords":null,"link":"/kkv/20180824_Feketen_igert_meses_hozamot_egy_ceg_az_MNB_megbuntette","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:22","title":"Feketén ígért mesés hozamot egy cég, az MNB megbüntette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője kijelentette, nem garantálja, hogy a júliusban szerződtetett Cristiano Ronaldo minden mérkőzésen játszani fog.","shortLead":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője kijelentette, nem garantálja, hogy a júliusban...","id":"20180824_nem_lesz_berelt_helye_ronaldonak_a_juventus_kezdojeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d070295-6daf-4ef6-b70e-8846f76b65f7","keywords":null,"link":"/sport/20180824_nem_lesz_berelt_helye_ronaldonak_a_juventus_kezdojeben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:41","title":"Nem ígér érinthetetlenséget Ronaldónak az edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz belügyminiszter ezért Milánóban fog egyeztetni a magyar miniszterelnökkel. A találkozóra a következő napokban kerül sor. ","shortLead":"Az olasz belügyminiszter ezért Milánóban fog egyeztetni a magyar miniszterelnökkel. A találkozóra a következő napokban...","id":"20180824_Orbannal_akarja_kidolgozni_az_uj_migracios_szabalyokat_Matteo_Salvini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a71508-b3df-47f8-8150-5be063963642","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Orbannal_akarja_kidolgozni_az_uj_migracios_szabalyokat_Matteo_Salvini","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:02","title":"Orbánnal akarja kidolgozni az új migrációs szabályokat Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]