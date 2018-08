Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54ac9e2d-17bf-43b6-a9df-3908d42ab47d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John McCain republikánus szenátor a jövőben nem folytatja agydaganata kezelését – jelentette be a világszerte ismert amerikai politikus családja.\r

","shortLead":"John McCain republikánus szenátor a jövőben nem folytatja agydaganata kezelését – jelentette be a világszerte ismert...","id":"20180824_McCain_lemondott_agydaganatanak_kezeleserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ac9e2d-17bf-43b6-a9df-3908d42ab47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daeff38c-3ff4-46e6-bf02-f7e165faea60","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_McCain_lemondott_agydaganatanak_kezeleserol","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:10","title":"McCain lemondott agydaganatának kezeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585be103-27dd-4671-af70-bca58bbe2d82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapados légitársaság novembertől már azért is pénzt kér, ha az utas úgy dönt, hogy kis kézipoggyász helyett a valamivel nagyobb, 10 kg alatti bőröndjét viszi magával az utastérbe.","shortLead":"A fapados légitársaság novembertől már azért is pénzt kér, ha az utas úgy dönt, hogy kis kézipoggyász helyett...","id":"20180824_Valtoztat_csomagkezelesi_szabalyozasan_a_Ryanair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=585be103-27dd-4671-af70-bca58bbe2d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cdfd63-efec-4c0b-bb9e-092061c00441","keywords":null,"link":"/kkv/20180824_Valtoztat_csomagkezelesi_szabalyozasan_a_Ryanair","timestamp":"2018. augusztus. 24. 11:42","title":"Nemsokára újabb szolgáltatásért kell fizetni a Ryanairnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79d3ea2-9971-4e91-ab98-856e7187336c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018-ban mindössze három (3) darabot adtak el a Tata indiai óriáscég által gyártott Nano típusú autóból. Ezzel a szánalmas mérleggel a Tata be is fejezte ezt a szerencsétlen kalandot, amit tíz éve az induláskor, a 2000-es évek egyik legnagyobb biznisziének vélt. ","shortLead":"2018-ban mindössze három (3) darabot adtak el a Tata indiai óriáscég által gyártott Nano típusú autóból. Ezzel...","id":"20180824_Kimult_a_vilag_legolcsobb_felmillio_forintos_autoja_a_kutyanak_sem_kellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a79d3ea2-9971-4e91-ab98-856e7187336c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a42937-7870-497b-9dce-711acccda7bd","keywords":null,"link":"/kkv/20180824_Kimult_a_vilag_legolcsobb_felmillio_forintos_autoja_a_kutyanak_sem_kellett","timestamp":"2018. augusztus. 24. 11:47","title":"Kimúlt a világ legolcsóbb, félmillió forintos autója, a kutyának sem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecba852-8ebb-4e2c-b6bf-077276197280","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Legyen nagy, kerüljön sokba, a szakmai tartalom majd menet közben kialakul – így indulnak neki a fővárosi centrumkórházak tervezésének. ","shortLead":"Legyen nagy, kerüljön sokba, a szakmai tartalom majd menet közben kialakul – így indulnak neki a fővárosi...","id":"201834__fovarosi_centrumkorhazak__tervpalyazat__zavaros_elkepzelesek__szuper_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eecba852-8ebb-4e2c-b6bf-077276197280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8449ee-b1b2-49b3-ac94-a530d3177ebb","keywords":null,"link":"/itthon/201834__fovarosi_centrumkorhazak__tervpalyazat__zavaros_elkepzelesek__szuper_lesz","timestamp":"2018. augusztus. 25. 10:00","title":"Ezer sebből vérzik a budapesti szuperkórházak tervpályázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e916583-ff1c-4942-8bcc-2304a6d26610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány bevándorlási különadója lényegében kivégezte a szervezetet.","shortLead":"A kormány bevándorlási különadója lényegében kivégezte a szervezetet.","id":"20180824_Megszunik_a_menekultcsaladokat_segito_Migration_Aid_Alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e916583-ff1c-4942-8bcc-2304a6d26610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba8735-6f2d-46a9-b8c4-fbe8d73b3919","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Megszunik_a_menekultcsaladokat_segito_Migration_Aid_Alapitvany","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:38","title":"Megszűnik a menekültcsaládokat segítő Migration Aid Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c525fa-6aff-4155-bf6c-d6967e55f9e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svéd videós a magyar fővárosból posztolt képet az Instagram-oldalán, így derült ki, hogy Budapesten tartózkodik. Valószínűleg pihenni jött.","shortLead":"A svéd videós a magyar fővárosból posztolt képet az Instagram-oldalán, így derült ki, hogy Budapesten tartózkodik...","id":"20180824_pewdiepie_budapest_youtuber_videos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19c525fa-6aff-4155-bf6c-d6967e55f9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f28bdf1-0a39-4cdd-a448-c68674d7a7ee","keywords":null,"link":"/elet/20180824_pewdiepie_budapest_youtuber_videos","timestamp":"2018. augusztus. 24. 12:16","title":"Budapesten van a világ egyik legjobban fizetett youtubere, PewDiePie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Tíz hete maradt Orbán Viktornak, hogy eldöntse, milyen pártokkal együtt indul neki a Fidesz az EP-választásoknak. Az Európai Néppárt ugyanis november 8-án kiválasztja listavezetőjét, és annak személye meg fogja mutatni, az EPP hogyan áll Orbánhoz a következő öt évben. Sajtóhírek szerint Angela Merkel már kijátszotta a kártyáját: Manfred Webernél aligha kívánhat jobb szövetségest a magyar kormányfő. Kivéve ha átszerződik a feltörekvő populista mozgalmakhoz. Az árnyoldala annak is megvan.","shortLead":"Tíz hete maradt Orbán Viktornak, hogy eldöntse, milyen pártokkal együtt indul neki a Fidesz az EP-választásoknak...","id":"20180825_Merkelnek_van_egy_nehezen_visszautasithato_ajanlata_Orban_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bca8560-89cc-4cf7-9395-dfba944ccdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Merkelnek_van_egy_nehezen_visszautasithato_ajanlata_Orban_szamara","timestamp":"2018. augusztus. 25. 07:00","title":"Merkelnek van egy nehezen visszautasítható ajánlata Orbán számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokszor ráadásul nem a teljesítmény, hanem a politikai kapcsolatok számítanak.","shortLead":"Sokszor ráadásul nem a teljesítmény, hanem a politikai kapcsolatok számítanak.","id":"20180824_Alszponzoroktol_omlik_a_penz_a_focicsapatokhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc785fa-4954-4668-80ac-875b9b086871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180824_Alszponzoroktol_omlik_a_penz_a_focicsapatokhoz","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:01","title":"Álszponzoroktól ömlik a pénz a focicsapatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]