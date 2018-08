Megemlékezést tartottak szombat délután a 80. születésnapját ünneplő Magyar Nemzet tiszteletére. A lap alapítójáról elnevezett budapesti Pethő Sándor utcában Jeszenszky Géza történész, volt külügyminiszter és Pethő Tibor, a Nemzet egykori újságírója, a lapalapító dédunokája mondott beszédet.

© Máté Péter

© Máté Péter

© Máté Péter

Április 10-én, a 2018-as választások után 2 nappal jelentették be, hogy megszűnik az akkor még Simicska Lajos tulajdonában álló Magyar Nemzet, mind nyomtatott, mind online formájában, illetve a Lánchíd Rádió is elhallgat. A döntést tartós finanszírozási problémákkal indokolták. Ezután nemsokkal Simicska teljes cégbirodalmát Nyerges Zsoltnak adta át, és kisvártatva a Hír TV-t is "visszafideszesítették".