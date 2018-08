Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

10 millió forint közpénzzel tolták meg a projektet, az azonban befuccsolt, a fejlesztést végző műegyetemi dolgozókat pedig nem fizették ki.
Hadházy feljelentést tesz a Pető Intézet bútorbotránya miatt
2018. augusztus. 23. 14:04

Az tiszta vízből egy mínusz 140 Celsius-fokra lehűtött vákuumkamrában egy fém csúcsán jeget állítottak elő, majd felolvasztották azt. A felületszennyezések okát keresték.
A világ legtisztább vízcseppjét állították elő bécsi kutatók
2018. augusztus. 23. 21:37

A kommunikációra írtak ki közbeszerzést.
Százmilliókkal drágult az októberi birkózó-világbajnokság
2018. augusztus. 24. 14:58

Tizennyolc hónapon át építgették ezt az autót, leginkább azt szemléltetve, hogy a Porsche részéről megvan a szakmai tartalék, bármilyen modelljüket újrateremteni.
Egy utolsó utáni léghűtéses 911-est épített a Porsche, Project Gold néven
2018. augusztus. 24. 14:23

Petro Porosenko az orosz egyháztól való függetlenedési törekvéseit is bejelentette.
Az ukrán elnök alkotmányba foglalná országa NATO- és EU-csatlakozási szándékát
2018. augusztus. 24. 15:26

Trump rendszeresen bírálja az orosz beavatkozással kapcsolatos nyomozás miatt Jeff Sessionst. Pedig az elnök semmilyen módon nem akadályozhatja az igazságszolgáltatás munkáját. Most a miniszter is rászólt Trumpra: ne avatkozzon bele. Visszaszólt Trumpnak igazságügyminisztere: Ne szóljon bele a nyomozásba!
2018. augusztus. 23. 22:18

Az Államreform Bizottságot egy tollvonással megszüntette a miniszterelnök, de munka még lenne.
Felemás eredményt hozott Orbán egyik elképzelése
2018. augusztus. 23. 15:03

A rendőrség szerint szinte folyamatosan bántották a gondjaikra bízott gyerekeket.
12 embert, köztük apácákat is letartóztattak, mert szexuálisan bántalmazták egy skót gyermekotthon lakóit
2018. augusztus. 24. 10:58