Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","shortLead":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","id":"20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c811bc2-a7bc-48bd-bd76-64e250ca90f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 08:26","title":"Három települést ki kellett üríteni erdőtűz miatt Berlin közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6a8bdd-544d-4608-ab71-3850bd239c41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem engedik a két kínai cégnek, hogy 5G-hálózatot fejlesszen a szigetországban. Korábban Nagy-Britanniában és Amerikában is korlátozták ezen tevékenységüket, hasonló félelmek miatt.","shortLead":"Nem engedik a két kínai cégnek, hogy 5G-hálózatot fejlesszen a szigetországban. Korábban Nagy-Britanniában és...","id":"20180823_Nemzetbiztonsagi_kockazat_miatt_kitiltottak_a_Huaweit_es_a_ZTEt_Ausztraliabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6a8bdd-544d-4608-ab71-3850bd239c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8099c250-6e15-440a-8565-f2046353ec7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180823_Nemzetbiztonsagi_kockazat_miatt_kitiltottak_a_Huaweit_es_a_ZTEt_Ausztraliabol","timestamp":"2018. augusztus. 23. 19:33","title":"Nemzetbiztonsági kockázat miatt korlátozták a Huaweit és a ZTE-t Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f9f6b-4bcf-48a5-8756-e6670928ad03","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az tiszta vízből egy mínusz 140 Celsius-fokra lehűtött vákuumkamrában egy fém csúcsán jeget állítottak elő, majd felolvasztották azt. A felületszennyezések okát keresték.","shortLead":"Az tiszta vízből egy mínusz 140 Celsius-fokra lehűtött vákuumkamrában egy fém csúcsán jeget állítottak elő, majd...","id":"20180823_A_vilag_legtisztabb_vizcseppjet_allitottak_elo_becsi_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f9f6b-4bcf-48a5-8756-e6670928ad03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3591dc8-3b97-4047-b14d-606ca479d401","keywords":null,"link":"/tudomany/20180823_A_vilag_legtisztabb_vizcseppjet_allitottak_elo_becsi_kutatok","timestamp":"2018. augusztus. 23. 21:37","title":"A világ legtisztább vízcseppjét állították elő bécsi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Puzsér Róbert azt mondja, a komplett szórakoztatóipar történetében nem fordult még elő olyan, hogy egy banda tagjai egy koncerten mószerolják be haverjukat a rajongók ezrei és a rendőrség előtt. ","shortLead":"Puzsér Róbert azt mondja, a komplett szórakoztatóipar történetében nem fordult még elő olyan, hogy egy banda tagjai...","id":"20180824_Puzser_Majka_valojaban_feldobta_a_rendoroknel_tarsat_mert_nem_haknizott_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5305506-d425-48bf-bcad-e7a7bf229869","keywords":null,"link":"/kultura/20180824_Puzser_Majka_valojaban_feldobta_a_rendoroknel_tarsat_mert_nem_haknizott_vele","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:23","title":"Puzsér: Majka valójában feldobta a rendőröknél társát, mert nem haknizott vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b10c5b-8ab6-40ac-91f0-5c5be82fa97c","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Megváltoztatta Nemes Jeles Lászlót a Saul fia elképesztő sikere? Milyen érzés volt Jakab Julinak megkapni egy majdnem hárommilliárd forintos szuperprodukció főszerepét? A Napszállta rendezőjét és színésznőjét kérdeztük. ","shortLead":"Megváltoztatta Nemes Jeles Lászlót a Saul fia elképesztő sikere? Milyen érzés volt Jakab Julinak megkapni egy majdnem...","id":"20180823_Nemes_Jeles_Laszlo_Ennek_a_lanynak_olyan_tartomanyai_vannak_ami_egy_kincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b10c5b-8ab6-40ac-91f0-5c5be82fa97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5059d0b4-e529-4e0b-a51d-444b2aec0ec7","keywords":null,"link":"/kultura/20180823_Nemes_Jeles_Laszlo_Ennek_a_lanynak_olyan_tartomanyai_vannak_ami_egy_kincs","timestamp":"2018. augusztus. 23. 20:00","title":"Nemes Jeles László: Ennek a lánynak olyan tartományai vannak, ami egy kincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf6323-1f91-440a-a501-de5db5b044d7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Macusima Misza lett japán első női vadászpilótája. A 26 éves pilótanő pénteken állt szolgálatba a japán légierőnél.","shortLead":"Macusima Misza lett japán első női vadászpilótája. A 26 éves pilótanő pénteken állt szolgálatba a japán légierőnél.","id":"20180824_japan_elso_noi_vadaszpilotaja_top_gun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59bf6323-1f91-440a-a501-de5db5b044d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd10a46-71a1-40d9-bbe9-e2132c8277dd","keywords":null,"link":"/elet/20180824_japan_elso_noi_vadaszpilotaja_top_gun","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:34","title":"Ilyet nő még nem csinált Japánban – a Top Gun inspirálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fe392f-964b-40c6-93d0-6c44ccd4d0fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban is volt már erre példa.","shortLead":"Korábban is volt már erre példa.","id":"20180824_Vegrehajtas_indult_ket_elso_osztalyu_keziklub_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02fe392f-964b-40c6-93d0-6c44ccd4d0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184cde8c-fb37-4e82-9ae2-f0b384c5689f","keywords":null,"link":"/kkv/20180824_Vegrehajtas_indult_ket_elso_osztalyu_keziklub_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:57","title":"Végrehajtás indult két első osztályú kéziklub ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még hónapokig nem játszhatja nemzetközi meccseit saját, frissen épült stadionjában a Mol Vidi. ","shortLead":"Még hónapokig nem játszhatja nemzetközi meccseit saját, frissen épült stadionjában a Mol Vidi. ","id":"20180824_mol_vidi_stadion_europa_liga_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdf64bf-429e-4850-8501-b2fcd0fbfcd1","keywords":null,"link":"/sport/20180824_mol_vidi_stadion_europa_liga_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. augusztus. 24. 21:24","title":"Hiába készülne el a Vidi stadionja, még jó ideig nem játszhatja ott a meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]