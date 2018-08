Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Puzsér Róbert azt mondja, a komplett szórakoztatóipar történetében nem fordult még elő olyan, hogy egy banda tagjai...","id":"20180824_Puzser_Majka_valojaban_feldobta_a_rendoroknel_tarsat_mert_nem_haknizott_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5305506-d425-48bf-bcad-e7a7bf229869","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Puzser_Majka_valojaban_feldobta_a_rendoroknel_tarsat_mert_nem_haknizott_vele","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:23","title":"Puzsér: Majka valójában feldobta a rendőröknél társát, mert nem haknizott vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]