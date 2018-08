Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1160cda5-950b-472e-b5de-c6d37c48a224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sávot lezártak miatta.","shortLead":"Egy sávot lezártak miatta.","id":"20180824_Beszakadt_a_telefonakna_egy_kisbusz_alatt_a_Budafoki_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160cda5-950b-472e-b5de-c6d37c48a224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469dabf2-13af-467a-bdc6-2edc77e87302","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Beszakadt_a_telefonakna_egy_kisbusz_alatt_a_Budafoki_uton","timestamp":"2018. augusztus. 24. 19:35","title":"Beszakadt a telefonakna egy kisbusz alatt a Budafoki úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még hónapokig nem játszhatja nemzetközi meccseit saját, frissen épült stadionjában a Mol Vidi. ","shortLead":"Még hónapokig nem játszhatja nemzetközi meccseit saját, frissen épült stadionjában a Mol Vidi. ","id":"20180824_mol_vidi_stadion_europa_liga_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdf64bf-429e-4850-8501-b2fcd0fbfcd1","keywords":null,"link":"/sport/20180824_mol_vidi_stadion_europa_liga_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. augusztus. 24. 21:24","title":"Hiába készülne el a Vidi stadionja, még jó ideig nem játszhatja ott a meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa390d3-b396-42dd-ab49-4340a7a19ae5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tucatnyinál is több új névtábla kerülhet ki az utcákra. ","shortLead":"Tucatnyinál is több új névtábla kerülhet ki az utcákra. ","id":"20180824_Johet_a_Turbolya_koz_es_a_Vizimenta_utca_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa390d3-b396-42dd-ab49-4340a7a19ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77f992a-57ee-46fb-b3d9-16dac8d3d8a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180824_Johet_a_Turbolya_koz_es_a_Vizimenta_utca_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:04","title":"Jöhet a Turbolya köz és a Vizimenta utca Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c4db83-1566-4719-916d-9d34431189f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még több mint egy hónap hátravan az új Google csúcstelefonok bemutatásáig, talán soha ennyi kiszivárogtatás nem volt még, mint most, a 3-as számmal jelölt Pixeleknél. Legutóbb a – még meg sem jelent! – újdonság vett részt egy kamera-összehasonlításon.","shortLead":"Bár még több mint egy hónap hátravan az új Google csúcstelefonok bemutatásáig, talán soha ennyi kiszivárogtatás nem...","id":"20180825_google_pixel_3_xl_samsung_galaxy_note9_huawei_p20_pro_kamera_osszehasonlitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c4db83-1566-4719-916d-9d34431189f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf85286c-d5dd-4f46-8561-7b72c664c4ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180825_google_pixel_3_xl_samsung_galaxy_note9_huawei_p20_pro_kamera_osszehasonlitas","timestamp":"2018. augusztus. 25. 12:03","title":"Hibázott a Google, hogy egylencsés kamerát használ a Pixel 3 XL-nél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fddeff-4e2d-4401-8a64-07bfc7131ca9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar versenyzők egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek a vasárnap kora délutáni döntőkben a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon. Az aranyat a női kajaknégyes: Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra 500 méteren szerezte meg.","shortLead":"A magyar versenyzők egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek a vasárnap kora délutáni döntőkben a portugáliai...","id":"20180826_Arany_ezust_es_bronz_erem_vasarnapi_dontokben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94fddeff-4e2d-4401-8a64-07bfc7131ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09c4c7-fa5c-482d-b175-88103c267db8","keywords":null,"link":"/sport/20180826_Arany_ezust_es_bronz_erem_vasarnapi_dontokben","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:47","title":"Arany, ezüst és bronz érem vasárnapi döntőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a79226-3204-4c3c-9ec8-b5feb4fdc1bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kommunikációra írtak ki közbeszerzést.","shortLead":"A kommunikációra írtak ki közbeszerzést.","id":"20180824_Szazmilliokkal_dragult_az_oktoberi_birkozo_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a79226-3204-4c3c-9ec8-b5feb4fdc1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc96ecdf-8dbd-4e52-9db8-f3553ee0f436","keywords":null,"link":"/kkv/20180824_Szazmilliokkal_dragult_az_oktoberi_birkozo_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. augusztus. 24. 14:58","title":"Százmilliókkal drágult az októberi birkózó-világbajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201050c4-0b14-441f-a180-982ea3a4b59d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Találtunk egy nemrégiben újonnan vásárolt orosz terepjárót, mely immár közel 5 évtizedes múltra tekint vissza. Nem mellesleg pedig nagyon drága.","shortLead":"Találtunk egy nemrégiben újonnan vásárolt orosz terepjárót, mely immár közel 5 évtizedes múltra tekint vissza. Nem...","id":"20180825_a_halhatatlan_szovjet_technika_kozel_50_eves_megis_vadonatuj_uazt_fotoztunk_retro_orosz_terepjaro_veteran_oldtimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201050c4-0b14-441f-a180-982ea3a4b59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0374e47a-4860-471b-ba69-c6a0850b9bb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_a_halhatatlan_szovjet_technika_kozel_50_eves_megis_vadonatuj_uazt_fotoztunk_retro_orosz_terepjaro_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:46","title":"A halhatatlan szovjet technika: közel 50 éves, mégis vadonatúj UAZ-t fotóztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97d41ed-bd03-43fe-ace7-172fd7f423dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Csipes Tamara és Medveczky Erika párosa győzött a női kajak kettesek 1000 méteres versenyében.","shortLead":"Csipes Tamara és Medveczky Erika párosa győzött a női kajak kettesek 1000 méteres versenyében.","id":"20180824_aranyerem_csipes_tamara_medveczky_erika_kajak_kenu_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d97d41ed-bd03-43fe-ace7-172fd7f423dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6cf6ec-ed79-45f4-bace-b3505c83a59c","keywords":null,"link":"/sport/20180824_aranyerem_csipes_tamara_medveczky_erika_kajak_kenu_vb","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:06","title":"Két magyar arany, egy bronz a kajak-kenu vb első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]