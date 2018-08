Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e631285e-ef3a-4fa5-8ace-be9dcad87fc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az épület este tíz körül kapott lángra. Több mint száz tűzoltó küzdött, de a püspökség jóformán teljesen kiégett. Halálos áldozatról nincsenek hírek.","shortLead":"Az épület este tíz körül kapott lángra. Több mint száz tűzoltó küzdött, de a püspökség jóformán teljesen kiégett...","id":"20180826_Brutalis_tuz_volt_Nagyvarad_belvarosaban_kiegett_egy_puspoki_palota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e631285e-ef3a-4fa5-8ace-be9dcad87fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c69fef-8c6c-4052-bacb-eafe76dad064","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Brutalis_tuz_volt_Nagyvarad_belvarosaban_kiegett_egy_puspoki_palota","timestamp":"2018. augusztus. 26. 03:01","title":"Brutális tűz volt Nagyvárad belvárosában, kiégett a görögkatolikus püspöki palota - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aa61c2-d4a7-4704-8330-904c82489f9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leonard Bernstein, amerikai karmester és zeneszerző előtt tiszteleg ma a kereső főoldalára kitett rövid videóban a Google.","shortLead":"Leonard Bernstein, amerikai karmester és zeneszerző előtt tiszteleg ma a kereső főoldalára kitett rövid videóban...","id":"20180825_leonard_bernstein_szuletesenek_100_evforduloja_zeneszerzo_karmester_west_side_story","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2aa61c2-d4a7-4704-8330-904c82489f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09757941-aa5b-47e1-9acf-18714319ff01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180825_leonard_bernstein_szuletesenek_100_evforduloja_zeneszerzo_karmester_west_side_story","timestamp":"2018. augusztus. 25. 08:03","title":"Miért van ma Leonard Bernstein a Google kereső logójának helyén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b26e80-43a4-4e27-8b50-98f27eea2caf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok kapus egy közúti rutinellenőrzésen bukott meg.","shortLead":"A világbajnok kapus egy közúti rutinellenőrzésen bukott meg.","id":"20180824_Ittas_vezetesen_kaptak_Hugo_Llorist","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b26e80-43a4-4e27-8b50-98f27eea2caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcaec4a-1eb8-4637-93e2-0972b0b7d10a","keywords":null,"link":"/sport/20180824_Ittas_vezetesen_kaptak_Hugo_Llorist","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:02","title":"Ittas vezetésen kapták Hugo Llorist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter ellenében fogalmazza meg magát. Hasonló szemlélet korábban jutott már sikerre – igaz, csak szűk körben.","shortLead":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter...","id":"201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d9f83c-97a2-44a2-b64a-74a9b64b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:00","title":"Még a Facebookot is lesöpörné az új közösségi háló, a kitalálója már 1,5 milliót keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jöhet ilyen a válogatottban is. ","shortLead":"Jöhet ilyen a válogatottban is. ","id":"20180825_szalai_gol_hoffenheim_bayern_munchen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d627bf8-f586-47d5-8613-50fb93d31d44","keywords":null,"link":"/sport/20180825_szalai_gol_hoffenheim_bayern_munchen","timestamp":"2018. augusztus. 25. 08:19","title":"Elég nagy gólt lőtt Szalai a Bayern Münchennek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője kijelentette, nem garantálja, hogy a júliusban szerződtetett Cristiano Ronaldo minden mérkőzésen játszani fog.","shortLead":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője kijelentette, nem garantálja, hogy a júliusban...","id":"20180824_nem_lesz_berelt_helye_ronaldonak_a_juventus_kezdojeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d070295-6daf-4ef6-b70e-8846f76b65f7","keywords":null,"link":"/sport/20180824_nem_lesz_berelt_helye_ronaldonak_a_juventus_kezdojeben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:41","title":"Nem ígér érinthetetlenséget Ronaldónak az edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjelent a sertéspestis a romániai sertéstelepen, ahol közel 140 ezer állatot nevelnek. ","shortLead":"Megjelent a sertéspestis a romániai sertéstelepen, ahol közel 140 ezer állatot nevelnek. ","id":"20180825_sertespestis_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030752f9-1bb2-440c-aa1f-1fd76a81b413","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180825_sertespestis_romania","timestamp":"2018. augusztus. 25. 14:55","title":"Le kell ölni az állatokat Európa második legnagyobb sertéstelepén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő két bajnoki fordulóban nem az olasz védi a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának kapuját.","shortLead":"A következő két bajnoki fordulóban nem az olasz védi a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának kapuját.","id":"20180824_kispadra_ultettek_buffont_a_psgnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecfec9c-1156-4a61-bbee-b878d5e87bf4","keywords":null,"link":"/sport/20180824_kispadra_ultettek_buffont_a_psgnel","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:21","title":"Kispadra ültették Buffont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]