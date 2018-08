Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések, a falvak indokolatlan felégetése, nők tömegeinek megerőszakolása, ezrek megölése nem tartozhatott a katonai szükségszerűség körébe. A több száz interjún alapuló jelentés szerint több katonai vezetőt bíróság elé kellene állítani, illetve komolyan felvetik a kormány felelősségét is a népirtásban.","shortLead":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések...","id":"20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbeca1d-fd18-4c67-bb4d-6808db148dcd","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:59","title":"ENSZ-jelentés: emberiesség elleni bűncselekmény, amit a mianmari hadsereg tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar Légierő JAS-39 Gripen köteléke is részt vett. ","shortLead":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar...","id":"20180827_budapest_gripen_augusztus_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56409a08-5221-47d2-bb60-0551e7200734","keywords":null,"link":"/elet/20180827_budapest_gripen_augusztus_20","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:53","title":"Nézze meg Budapestet egy Gripenből! – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6aa3af-b9d6-4da0-8de1-4d9676aa0b3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko ukrán államfő azzal a felhívással fordult az Európai Unió tagállamaihoz, hogy vegyenek védnökségük alá egy-egy konkrét donyec-medencei várost a fegyveres konfliktus övezetében, amelynek helyreállítását magukra vállalják.","shortLead":"Petro Porosenko ukrán államfő azzal a felhívással fordult az Európai Unió tagállamaihoz, hogy vegyenek védnökségük alá...","id":"20180826_Fura_otlettel_allt_elo_az_ukran_elnok_orokbefogadot_keres_donyeci_varosoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6aa3af-b9d6-4da0-8de1-4d9676aa0b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296fa8d6-e5a5-47c1-a891-e846e6334415","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Fura_otlettel_allt_elo_az_ukran_elnok_orokbefogadot_keres_donyeci_varosoknak","timestamp":"2018. augusztus. 26. 22:05","title":"Fura ötlettel állt elő az ukrán elnök: örökbefogadót keres donyeci városoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordonokkal vették körbe a volt Kertem területét.","shortLead":"Kordonokkal vették körbe a volt Kertem területét.","id":"20180827_A_biztonsagiak_vittek_ki_a_tiltakozo_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b789f003-4433-44c3-8f55-35f9c95389bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_biztonsagiak_vittek_ki_a_tiltakozo_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:53","title":"A biztonságiak vitték ki a tiltakozó Ligetvédőket a Magyar Zene Háza építési területéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acfc273-e1e4-4925-9fdc-82535d5b0422","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Feléledt a Poptarisznya: augusztus végétől vasárnap délutánonként a Retro Rádióban hallható újra a 80-as évek legendás rádióműsora. Alapító-műsorvezetője azt állítja, sem a Kádár-kori, sem most, a Fidesz-közeli rádióban nem szólnak bele, mi mehet műsorba. B. Tóth Lászlóval beszélgettünk, aki ma is meg tudja mondani, mely dalokból lesz a jövőben retro-sláger. \r

\r

","shortLead":"Feléledt a Poptarisznya: augusztus végétől vasárnap délutánonként a Retro Rádióban hallható újra a 80-as évek legendás...","id":"20180827_B_Toth_Laszlo_Hal_Istennek_mint_kiderult_jo_iranyba_formaltam_az_emberek_izleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3acfc273-e1e4-4925-9fdc-82535d5b0422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff74c235-977a-4649-8157-4ab5335dded1","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_B_Toth_Laszlo_Hal_Istennek_mint_kiderult_jo_iranyba_formaltam_az_emberek_izleset","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:00","title":"B. Tóth László: „Mint kiderült, jó irányba formáltam az emberek ízlését”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1980-ban Franciaországban 45 500 benzinkút működött, tavaly viszont már csak 11 150. Vagyis a tankolóhelyek száma a gyakorlatilag a negyedére csökkent. De ebben az időszakban a motorizáció egyre inkább elterjedt, a fejlett országokban családonként már minimum két autó üzemel. Az üzemanyag-vásárlás szokásai viszont nagyon megváltoztak.","shortLead":"1980-ban Franciaországban 45 500 benzinkút működött, tavaly viszont már csak 11 150. Vagyis a tankolóhelyek száma...","id":"20180827_Mi_lesz_a_benzinkutakkal_A_franciaknal_mar_kutyamosot_is_nyitottak_a_tulelesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8ee6a7-25b2-41f9-94e7-6229cbf079f0","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Mi_lesz_a_benzinkutakkal_A_franciaknal_mar_kutyamosot_is_nyitottak_a_tulelesert","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:12","title":"Mi lesz a benzinkutakkal? A franciáknál már kutyamosót is nyitottak a túlélésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fc600-f3e4-47c9-ba8b-2e7d8aa6850b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 1,2 millió munkaképes korú felnőtt, a velük távozó kiskorú családtagokkal együtt pedig közel másfél millió magyar tervezi, hogy a jövőben külföldön vállal munkát – derül ki a Publicus Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A legtöbben már nem is a jobb fizetésért, hanem az itthoni politikai helyzet miatt mennének.","shortLead":"Nagyjából 1,2 millió munkaképes korú felnőtt, a velük távozó kiskorú családtagokkal együtt pedig közel másfél millió...","id":"20180826_Az_utolso_kapcsolja_le_a_villanyt_meg_15_millio_magyar_keszul_kivandorolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a59fc600-f3e4-47c9-ba8b-2e7d8aa6850b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b66827e-7080-4f45-a9b7-f32ec6165c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Az_utolso_kapcsolja_le_a_villanyt_meg_15_millio_magyar_keszul_kivandorolni","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:56","title":"Az utolsó kapcsolja le a villanyt: még 1,5 millió magyar készül kivándorolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180826_A_kozteve_szerint_a_Fradi_vezeti_a_vilagbajnoksagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e759d4-62a8-470b-a16b-3fe4ae10c762","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_A_kozteve_szerint_a_Fradi_vezeti_a_vilagbajnoksagot","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:38","title":"Óriási siker: a köztévé szerint a Fradi vezeti a világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]