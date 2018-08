Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt fel.\r

\r

","shortLead":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt...","id":"20180826_Pigcasso_a_festo_malac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da6854-9c1b-4757-96a8-b91fe77d21b2","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Pigcasso_a_festo_malac","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:51","title":"Akar egy eredeti Pigcassot? Most lecsaphat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201050c4-0b14-441f-a180-982ea3a4b59d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Találtunk egy nemrégiben újonnan vásárolt orosz terepjárót, mely immár közel 5 évtizedes múltra tekint vissza. Nem mellesleg pedig nagyon drága.","shortLead":"Találtunk egy nemrégiben újonnan vásárolt orosz terepjárót, mely immár közel 5 évtizedes múltra tekint vissza. Nem...","id":"20180825_a_halhatatlan_szovjet_technika_kozel_50_eves_megis_vadonatuj_uazt_fotoztunk_retro_orosz_terepjaro_veteran_oldtimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201050c4-0b14-441f-a180-982ea3a4b59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0374e47a-4860-471b-ba69-c6a0850b9bb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_a_halhatatlan_szovjet_technika_kozel_50_eves_megis_vadonatuj_uazt_fotoztunk_retro_orosz_terepjaro_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:46","title":"A halhatatlan szovjet technika: közel 50 éves, mégis vadonatúj UAZ-t fotóztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd4af2c-18c7-4c8d-bf34-771570909879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zempléni Fesztiválon idén is jól megfért a bor, a jazz, Csajkovszkij, Bartók és Kálmán Imre.","shortLead":"A Zempléni Fesztiválon idén is jól megfért a bor, a jazz, Csajkovszkij, Bartók és Kálmán Imre.","id":"20180826_Egy_lassu_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dd4af2c-18c7-4c8d-bf34-771570909879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51799415-9752-4b8b-a41a-678810403ebc","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Egy_lassu_fesztival","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:43","title":"Egy lassú fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter ellenében fogalmazza meg magát. Hasonló szemlélet korábban jutott már sikerre – igaz, csak szűk körben.","shortLead":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter...","id":"201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d9f83c-97a2-44a2-b64a-74a9b64b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:00","title":"Még a Facebookot is lesöpörné az új közösségi háló, a kitalálója már 1,5 milliót keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff7f57b-2561-47f2-8d04-58f311143100","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tudjuk, kik vagyunk, és mit miért teszünk. A körülöttünk élőknél jobban ismerjük magunkat. Ez csak néhány, általánosan elfogadott állítás, amelyeket a pszichológusok az utóbbi időben látványosan cáfoltak.","shortLead":"Tudjuk, kik vagyunk, és mit miért teszünk. A körülöttünk élőknél jobban ismerjük magunkat. Ez csak néhány, általánosan...","id":"20180826_Azt_hiszi_ismeri_onmagat_A_tudosok_szerint_nem_is_tevedhet_nagyobbat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff7f57b-2561-47f2-8d04-58f311143100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34b2904-104e-4013-8790-5c41fa167f0d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180826_Azt_hiszi_ismeri_onmagat_A_tudosok_szerint_nem_is_tevedhet_nagyobbat","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:15","title":"Azt hiszi, ismeri önmagát? A tudósok szerint nem is tévedhet nagyobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő szóra sem méltatja azokat a vádakat, amelyeket a Vatikán volt washingtoni nagykövete juttatott el a katolikus sajtóhoz.","shortLead":"A katolikus egyházfő szóra sem méltatja azokat a vádakat, amelyeket a Vatikán volt washingtoni nagykövete juttatott el...","id":"20180827_ferenc_papa_theodore_mccarrick_washingtoni_ersek_szexualis_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7158a9-e0c3-4639-add2-07f03cf9aa1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ferenc_papa_theodore_mccarrick_washingtoni_ersek_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:24","title":"Azzal vádolják a pápát, hogy pedofil érseket fedezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a pandák vonzerejét a bécsi állatkert.","shortLead":"Új szintre emelte a pandák vonzerejét a bécsi állatkert.","id":"20180827_Mennyit_fizetne_egy_kepert_amelyet_egy_panda_festett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2adafc2-1166-405b-a376-4755b0d15285","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Mennyit_fizetne_egy_kepert_amelyet_egy_panda_festett","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:38","title":"Mennyit fizetne egy képért, amelyet egy panda festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5f68e7-256d-496b-b55d-ce64062809e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemlékezést tartottak egykori szerkesztősége előtt az ismert események miatt megszűnt a Magyar Nemzetről, mely augusztus 25-én lett volna 80 éves. ","shortLead":"Megemlékezést tartottak egykori szerkesztősége előtt az ismert események miatt megszűnt a Magyar Nemzetről, mely...","id":"20180825_Ma_lett_volna_80_eves_a_Magyar_Nemzet_megemlekezesen_jartunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd5f68e7-256d-496b-b55d-ce64062809e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493ad60f-e110-4605-ab5a-4c49efe4811b","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ma_lett_volna_80_eves_a_Magyar_Nemzet_megemlekezesen_jartunk","timestamp":"2018. augusztus. 25. 19:22","title":"Ma lett volna 80 éves a Magyar Nemzet, a megemlékezésen jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]