[{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","shortLead":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","id":"20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6aaf02e-882c-4bfd-8bb7-7aa0cd65a6ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:07","title":"Szabálytalanul végzett adategyeztetést, 40 milliót fizethet a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413ba72-052a-4a13-97ca-4e9630b09946","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kísérleti jelleggel elindult az első önvezető technológiával működtetett taxiszolgáltatás Tokióban. A mikrobusz magától indul és kanyarodik, és már fizető utasokat is szállít. ","shortLead":"Kísérleti jelleggel elindult az első önvezető technológiával működtetett taxiszolgáltatás Tokióban. A mikrobusz magától...","id":"20180827_japan_taxi_szemelyszallitas_onvezeto_auto_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7413ba72-052a-4a13-97ca-4e9630b09946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2530976-4191-47db-8c89-fe559c9b0034","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_japan_taxi_szemelyszallitas_onvezeto_auto_technologia","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:44","title":"Tokióban kezdik búcsúztatni a régi taxit, jönnek az önvezető verziók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b74321-5065-4584-99d6-bdd8cff862ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint ez diszkrimináció.","shortLead":"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint ez diszkrimináció.","id":"20180827_dragabb_volt_a_ferfiak_belepoje_megbuntettek_a_szorakozohelyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b74321-5065-4584-99d6-bdd8cff862ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c808ebd-2394-42d0-8ba2-2eb404dee014","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_dragabb_volt_a_ferfiak_belepoje_megbuntettek_a_szorakozohelyet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:20","title":"Drágább volt a férfiak belépője, megbüntették a szórakozóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36c2c50-b850-4070-bea8-c397590285d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb nyelvvizsga megszerzését segítő - diplomamentő program indul szeptember elején azoknak, akik csak a nyelvvizsga hiánya miatt nem tudták eddig megszerezni oklevelüket.","shortLead":"Újabb nyelvvizsga megszerzését segítő - diplomamentő program indul szeptember elején azoknak, akik csak a nyelvvizsga...","id":"20180826_Beragadt_a_diplomaja_a_hianyzo_nyelvvizsga_miatt_Itt_az_ujabb_diplomamento_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36c2c50-b850-4070-bea8-c397590285d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d1034-359f-43d6-b033-45dec4961652","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Beragadt_a_diplomaja_a_hianyzo_nyelvvizsga_miatt_Itt_az_ujabb_diplomamento_akcio","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:56","title":"Beragadt a diplomája a hiányzó nyelvvizsga miatt? Itt az újabb diplomamentő akció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, melyik ország légiereje avatkozott be, miután tálib szélsőségesek összecsaptak a tádzsik határőrökkel Afganisztánban.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, melyik ország légiereje avatkozott be, miután tálib szélsőségesek összecsaptak a tádzsik...","id":"20180827_Tadzsik_vagy_orosz_repulogep_bombazhatott_az_afgan_hatarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f546f9b6-bbb5-4e62-8d91-7dcdf6f7e0e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Tadzsik_vagy_orosz_repulogep_bombazhatott_az_afgan_hatarnal","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:17","title":"Tádzsik vagy orosz repülőgép bombázhatott az afgán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","shortLead":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","id":"20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be7ab1-51c3-41e6-b6b0-d4f83ca59ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:41","title":"Egy nap múlva szabadul Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91ba7d4-87a1-46b3-b85b-31ff74c9d564","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szupererős motor, kiváló aerodinamikai szett és alacsony tömeg. A gyártó szerint ez a siker receptje.","shortLead":"Szupererős motor, kiváló aerodinamikai szett és alacsony tömeg. A gyártó szerint ez a siker receptje.","id":"20180827_480_kmhval_repeszt_ez_az_uj_hipersportauto_ssc_tuatara_v8_biturbo_bugatti_chiron_koenigsegg_agera_hennessey_venom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91ba7d4-87a1-46b3-b85b-31ff74c9d564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eea3faf-514b-4fa1-a1cf-8462a8d0bcf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_480_kmhval_repeszt_ez_az_uj_hipersportauto_ssc_tuatara_v8_biturbo_bugatti_chiron_koenigsegg_agera_hennessey_venom","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:21","title":"480 km/h-val repeszt ez az új hipersportautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc centiméter vastagságot is meghaladó hó esett vasárnapra virradóra az osztrák Alpokban és Olaszország északi részében - jelentették a két ország időjárási szolgálatai.\r

","shortLead":"Harminc centiméter vastagságot is meghaladó hó esett vasárnapra virradóra az osztrák Alpokban és Olaszország északi...","id":"20180826_Ausztria_havazas_augusztusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfbfcb9-031c-40cb-a3f2-90b180ff3635","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Ausztria_havazas_augusztusban","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:11","title":"Ha inkább hóra cserélné az esőt, irány Ausztria!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]