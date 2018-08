Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6156f60-a9c5-496b-b6b3-3a3668708034","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több magyarországi tehenészetben dolgoznak indiaiak, mert olyan nagy a munkaerőhiány. Fábiánsebestyénben is jól jönne a segítség, mert egy önkormányzati képviselőnek kellett helyrepofoznia és lefestenie a játszótér játékait. A helyieket megosztja az ügy. Nem csitul a szabolcsi almatermesztők haragja sem, amiért megalázóan alacsony árat kínálnak a gyümölcseikért. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egyre több magyarországi tehenészetben dolgoznak indiaiak, mert olyan nagy a munkaerőhiány. Fábiánsebestyénben is jól...","id":"20180826_es_akkor_tehen_valsag_vendegmunkas_botrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6156f60-a9c5-496b-b6b3-3a3668708034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711cf3c-97ed-4dd7-a9c2-5e39471a9a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_es_akkor_tehen_valsag_vendegmunkas_botrany","timestamp":"2018. augusztus. 26. 07:00","title":"És akkor Riska békésen tűrte, hogy az indiai munkások megfejjék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d09750a-dd7a-42bc-8dad-9ee2829d34d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180826_Most_Szentendren_tunt_fel_Arnold_Schwarzenegger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d09750a-dd7a-42bc-8dad-9ee2829d34d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16830fd6-6d69-4bf3-92ba-7e836728eb7f","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Most_Szentendren_tunt_fel_Arnold_Schwarzenegger","timestamp":"2018. augusztus. 26. 18:15","title":"Most Szentendrén tűnt fel Arnold Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó minőségű és nagy mennyiségű szőlőtermést várnak idén a szakemberek","shortLead":"Jó minőségű és nagy mennyiségű szőlőtermést várnak idén a szakemberek","id":"20180826_Jo_lesz_az_idei_szolotermes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0988a-3e3d-4e2f-878c-21dee57ac87b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Jo_lesz_az_idei_szolotermes","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:28","title":"Jó lesz az idei szőlőtermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyár végi csúcs ellenére útfelújítást kezdtek az M7-esen, az így kialakult állandósult dugót még balesetek is súlyosbítják. Olvasónk küldte be a mostani állapotokat.\r

Persze mondani könnyebb, mint megtenni. És ha meg is találjuk, honnan tudhatjuk biztosan, hogy tényleg segíteni fog nekünk a fejlődésben? A feladatra alkalmatlan mentornak ellentétes hatása lehet: károkat tesz a karrierünkben, ahelyett hogy támogatna a sikerben. Ebben az útmutatóban egy lépésről- épésre módszert kínál Jonathan Gorham, egy ausztrál marketingügynökség, az Engine Scout alapítója.","shortLead":"A karrier-tanácsadók egyik leggyakoribb felszólítása: Találj egy jó mentort! Persze mondani könnyebb, mint megtenni. És...","id":"20180824_Igy_talalj_5_lepesben_olyan_mentort_aki_segit_sikeresnek_lenni_a_karrieredben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d8b7a-76de-46d3-8ec4-08662dcf27c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb4122d-4ef2-4130-be4a-98e7d5046e8f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180824_Igy_talalj_5_lepesben_olyan_mentort_aki_segit_sikeresnek_lenni_a_karrieredben","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:33","title":"Így találj 5 lépésben olyan mentort, aki segít sikeresnek lenni a karrieredben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Akiknél 60 mg/dl a HDL-koleszterin mennyisége, nagyobb eséllyel halnak meg valamilyen szív- és érrendszeri betegségben, mint azok, akiknél ez az érték alacsonyabb.","shortLead":"Akiknél 60 mg/dl a HDL-koleszterin mennyisége, nagyobb eséllyel halnak meg valamilyen szív- és érrendszeri betegségben...","id":"20180827_A_tul_sok_jo_koleszterin_noveli_a_szivinfarktus_kockazatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fd20c8-d2b9-4634-b31a-38967cc1012c","keywords":null,"link":"/elet/20180827_A_tul_sok_jo_koleszterin_noveli_a_szivinfarktus_kockazatat","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:49","title":"A túl sok „jó” koleszterin növeli a szívinfarktus kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]