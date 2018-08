Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden esedékes megbeszélése csak és kizárólag politikai eszmecsere és nem intézményes vagy kormánytalálkozónak számít - szögezte le az Öt Csillag Mozgalom (M5S) olasz kormánypárt parlamenti frakcióvezetőinek szombati közleménye.\r

\r

","shortLead":"Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden esedékes...","id":"20180826_Tuntetes_lesz_a_SalviniOrban_talalkozo_alatt_az_Ot_Csillag_Mozgalom_pedig_elhatarolta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33634f5-6620-4ff8-a154-2820d04e1de8","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Tuntetes_lesz_a_SalviniOrban_talalkozo_alatt_az_Ot_Csillag_Mozgalom_pedig_elhatarolta_magat","timestamp":"2018. augusztus. 26. 09:08","title":"Tüntetés lesz a Salvini-Orbán találkozó alatt, az Öt Csillag Mozgalom pedig elhatárolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc alkalmazottja támadja a hatóságnál és a bíróságon Mészáros Lőrinc fia vadásztársaságát, még saját édesapját is megvádolta. Mészárosék ezzel próbálják elodázni azt, hogy a pernyertes bélmegyeri vadászok visszaszerezzék a lenyúlt vadászati jogukat. Mindeközben Mészáros Lőrinc tévéjében még reklámozzák is magukat. Tuti NER módszer.","shortLead":"Mészáros Lőrinc alkalmazottja támadja a hatóságnál és a bíróságon Mészáros Lőrinc fia vadásztársaságát, még saját...","id":"20180827_Beindult_a_NER_a_belmegyeri_vadaszok_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d401d6b4-ad1b-4f38-9e0b-2c3200f948d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Beindult_a_NER_a_belmegyeri_vadaszok_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:15","title":"Beindult a NER az ifjabb Mészárossal szembeszálló bélmegyeri vadászok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6aa3af-b9d6-4da0-8de1-4d9676aa0b3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko ukrán államfő azzal a felhívással fordult az Európai Unió tagállamaihoz, hogy vegyenek védnökségük alá egy-egy konkrét donyec-medencei várost a fegyveres konfliktus övezetében, amelynek helyreállítását magukra vállalják.","shortLead":"Petro Porosenko ukrán államfő azzal a felhívással fordult az Európai Unió tagállamaihoz, hogy vegyenek védnökségük alá...","id":"20180826_Fura_otlettel_allt_elo_az_ukran_elnok_orokbefogadot_keres_donyeci_varosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6aa3af-b9d6-4da0-8de1-4d9676aa0b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296fa8d6-e5a5-47c1-a891-e846e6334415","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Fura_otlettel_allt_elo_az_ukran_elnok_orokbefogadot_keres_donyeci_varosoknak","timestamp":"2018. augusztus. 26. 22:05","title":"Fura ötlettel állt elő az ukrán elnök: örökbefogadót keres donyeci városoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon élethű replikák voltak, de a tolvajok csak lebuktak.","shortLead":"Nagyon élethű replikák voltak, de a tolvajok csak lebuktak.","id":"20180827_Elloptak_majd_jatekfegyverekkel_helyettesitettek_a_katonak_fegyvereit_Paraguayban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88249659-367d-460a-bdbe-a9734c68815c","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Elloptak_majd_jatekfegyverekkel_helyettesitettek_a_katonak_fegyvereit_Paraguayban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:02","title":"Ellopták, majd játékfegyverekkel helyettesítették a rendőrök fegyvereit Paraguayban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait. 28 volt a legkisebb, 86 a legnagyobb.","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait. 28 volt a legkisebb, 86 a legnagyobb.","id":"20180825_Ha_sok_28nal_kisebb_szamot_ikszelt_be_akkor_On_most_nem_nyert_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e19c39-cb02-4d55-8472-4992a44cfcc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ha_sok_28nal_kisebb_szamot_ikszelt_be_akkor_On_most_nem_nyert_a_lotton","timestamp":"2018. augusztus. 25. 19:46","title":"Ha sok 28-nál kisebb számot ikszelt be, akkor Ön most nem nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban. Sajnos a baleseti statisztikákon ez a legkevésbé látszik meg.","shortLead":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban...","id":"20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b5ca-eaf1-4aa1-b5c6-d6116e59c3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:13","title":"Csúcson a gyorshajtási bírságok száma, de a baleseteké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d677110-d5c2-4c7f-99fe-0c5eae812371","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel három héttel azután, hogy a Tesla elnök-vezérigazgatója cégének tőzsdei kivezetéséről beszéltt, Elon Musk a hétvégén bejelentette, hogy eláll ettől a szándékától.","shortLead":"Közel három héttel azután, hogy a Tesla elnök-vezérigazgatója cégének tőzsdei kivezetéséről beszéltt, Elon Musk...","id":"20180826_Marad_a_tozsden_a_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d677110-d5c2-4c7f-99fe-0c5eae812371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334637ce-5639-40d5-add5-fb59024632c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Marad_a_tozsden_a_Tesla","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:43","title":"Marad a tőzsdén a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 első negyedévére ígérték korábban.","shortLead":"2018 első negyedévére ígérték korábban.","id":"20180827_Negy_ev_alatt_89_ment_el_ra_de_meg_mindig_nincs_kesz_a_jegybanki_alapitvanyok_villaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d5d19b-7fe8-458e-9684-1435250fff1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Negy_ev_alatt_89_ment_el_ra_de_meg_mindig_nincs_kesz_a_jegybanki_alapitvanyok_villaja","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:11","title":"Négy év alatt 8,9 milliárd ment el rá, de még mindig nincs kész a jegybanki alapítványok villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]