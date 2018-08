Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e11da22d-4367-402d-8530-8d0935f547b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180826_Csak_maganak_a_miszterelnoknek_adna_el_a_fafarago_a_koronas_Orbanportrejat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e11da22d-4367-402d-8530-8d0935f547b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4279e198-0abb-432e-8623-13f76c957c09","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Csak_maganak_a_miszterelnoknek_adna_el_a_fafarago_a_koronas_Orbanportrejat","timestamp":"2018. augusztus. 26. 21:00","title":"Csak magának a miniszterelnöknek adná el a fafaragó a koronás Orbán-portréját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","shortLead":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","id":"20180827_Curtis_Majka_elarult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753273e6-923f-498e-bb07-82360e15acf4","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Curtis_Majka_elarult","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:55","title":"Curtis: Majka elárult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1424d02-4fa5-4e17-8a12-945a95cccc68","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Elvont fogalomnak tűnik a minőségirányítás, pedig nem az: a kifejezés olyan vállalatirányítási rendszert takar, amely a minőséget helyezi a középpontba, hogy a lehető legmagasabb szinten elégítse ki a termékek-szolgáltatások vásárlóit.","shortLead":"Elvont fogalomnak tűnik a minőségirányítás, pedig nem az: a kifejezés olyan vállalatirányítási rendszert takar, amely...","id":"201834__minosegtortenelem__levagott_kez__uttoro_britek__mindennapi_elegedettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1424d02-4fa5-4e17-8a12-945a95cccc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09ccd42-d942-4aab-85eb-a9b69cd66484","keywords":null,"link":"/kkv/201834__minosegtortenelem__levagott_kez__uttoro_britek__mindennapi_elegedettseg","timestamp":"2018. augusztus. 26. 12:30","title":"\"A főellenőrt addig üssék, amíg eszméletét nem veszíti\", avagy miért fontos a minőségbiztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi családtámogatási ellátásokat, hogy az előbb érkező pénzt a családok felhasználhassák a tanévkezdéshez.","shortLead":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi...","id":"20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3e18cb-35fe-4f44-aaa9-877c3697f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:39","title":"Több mint egymillió ember jut hétfőn előbb a pénzéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769a64a6-d175-4fd6-b73d-b3a60c188024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatta a Bugatti a Chironnál is kegyetlenebb autóját, Párkánynál pedig korhatáros videós rögzített egy autós.","shortLead":"Bemutatta a Bugatti a Chironnál is kegyetlenebb autóját, Párkánynál pedig korhatáros videós rögzített egy autós.","id":"20180826_top_autos_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=769a64a6-d175-4fd6-b73d-b3a60c188024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d96ba2-1b0f-4cd4-b2f3-60afb82bb67d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_top_autos_hirek","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:21","title":"Tolatóradar: Nem sokon múlt az életveszélyes frontális baleset Párkánynál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végre mindenki láthatja: a poppiacot is a balliberálisok uralják. Hiszen megírta a Magyar Idők.\r

\r

","shortLead":"Végre mindenki láthatja: a poppiacot is a balliberálisok uralják. Hiszen megírta a Magyar Idők.\r

\r

","id":"20180825_Fluor_Tomit_is_elerte_a_kulturharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f6566b-ac48-4371-a314-f72581c91c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Fluor_Tomit_is_elerte_a_kulturharc","timestamp":"2018. augusztus. 25. 09:52","title":"Fluor Tomit is elérte a kultúrharc - beindult a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2972acc5-b38f-44a1-90c1-283e643687dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180826_lopott_auto_mercedes_roszke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2972acc5-b38f-44a1-90c1-283e643687dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e37b11c-a522-4b7c-9917-69fa9c35b08a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_lopott_auto_mercedes_roszke","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:26","title":"Német Mercedest kapcsoltak le a határőrök Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a27b92-37c1-4e3b-95a4-3a4e00455bec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután hírt adtunk róla, hogy baleset történt az M7-esen a horvát határ irányába, Siófoknál. A balesetet szenvedő motoros életét vesztette.","shortLead":"Délután hírt adtunk róla, hogy baleset történt az M7-esen a horvát határ irányába, Siófoknál. A balesetet szenvedő...","id":"20180825_Meghalt_egy_motoros_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a27b92-37c1-4e3b-95a4-3a4e00455bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d06e6b7-9e44-43d4-810d-7bdfa4b68431","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Meghalt_egy_motoros_az_M7esen","timestamp":"2018. augusztus. 25. 21:05","title":"Meghalt egy motoros az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]