[{"available":true,"c_guid":"d702f6e5-a5f9-46df-aaef-9c284aae9c05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közterület Felügyelet mondta ezt az RTL Híradó kérdésére.","shortLead":"A Fővárosi Közterület Felügyelet mondta ezt az RTL Híradó kérdésére.","id":"20180827_Beismertek_hamarabb_tuntetik_el_a_politikai_tartalmu_graffitiket_Budapest_utcairol_mint_a_tobbit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d702f6e5-a5f9-46df-aaef-9c284aae9c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2316d6d-fff4-4d65-b9e9-9dbb7a1e2ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Beismertek_hamarabb_tuntetik_el_a_politikai_tartalmu_graffitiket_Budapest_utcairol_mint_a_tobbit","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:15","title":"Beismerték: hamarabb tüntetik el a politikai tartalmú graffitiket Budapest utcáiról, mint a többit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29211697-22f2-4670-9451-f7da2c6b2c60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók hárman lehettek. Egy holland férfit már őrizetbe vettek. ","shortLead":"A támadók hárman lehettek. Egy holland férfit már őrizetbe vettek. ","id":"20180826_Lelottek_egy_rendort_a_Forma1es_Belga_Nagydij_helyszinen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29211697-22f2-4670-9451-f7da2c6b2c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0201b2-b846-4ff4-b8af-11f207bae0cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Lelottek_egy_rendort_a_Forma1es_Belga_Nagydij_helyszinen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:25","title":"Lelőttek egy rendőrt a Forma-1-es Belga Nagydíj helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs kellős közepén a Shopping and Welcome Centerben.","shortLead":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs...","id":"20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458da9cb-0101-49c7-b7f0-a0982dfda504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:33","title":"Párizs kínaiul beszél és számol, ha ez az ára a világelsőségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Akiknél 60 mg/dl a HDL-koleszterin mennyisége, nagyobb eséllyel halnak meg valamilyen szív- és érrendszeri betegségben, mint azok, akiknél ez az érték alacsonyabb.","shortLead":"Akiknél 60 mg/dl a HDL-koleszterin mennyisége, nagyobb eséllyel halnak meg valamilyen szív- és érrendszeri betegségben...","id":"20180827_A_tul_sok_jo_koleszterin_noveli_a_szivinfarktus_kockazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fd20c8-d2b9-4634-b31a-38967cc1012c","keywords":null,"link":"/elet/20180827_A_tul_sok_jo_koleszterin_noveli_a_szivinfarktus_kockazatat","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:49","title":"A túl sok „jó” koleszterin növeli a szívinfarktus kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f203d7ec-a50a-4cad-a6b1-b9316dff0618","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A maja uralkodó, Pakal portréjára bukkanhattak rá Palenque romvárosban mexikói régészek – tette közzé a Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet (INAH).","shortLead":"A maja uralkodó, Pakal portréjára bukkanhattak rá Palenque romvárosban mexikói régészek – tette közzé a Mexikói Nemzeti...","id":"20180827_legendas_kiraly_szobrat_talalhattak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f203d7ec-a50a-4cad-a6b1-b9316dff0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61244c9c-ffae-48f2-b1f2-1bc5d09e497a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_legendas_kiraly_szobrat_talalhattak_meg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:41","title":"Legendás király szobrát találhatták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d8b7a-76de-46d3-8ec4-08662dcf27c1","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A karrier-tanácsadók egyik leggyakoribb felszólítása: Találj egy jó mentort! Persze mondani könnyebb, mint megtenni. És ha meg is találjuk, honnan tudhatjuk biztosan, hogy tényleg segíteni fog nekünk a fejlődésben? A feladatra alkalmatlan mentornak ellentétes hatása lehet: károkat tesz a karrierünkben, ahelyett hogy támogatna a sikerben. Ebben az útmutatóban egy lépésről- épésre módszert kínál Jonathan Gorham, egy ausztrál marketingügynökség, az Engine Scout alapítója.","shortLead":"A karrier-tanácsadók egyik leggyakoribb felszólítása: Találj egy jó mentort! Persze mondani könnyebb, mint megtenni. És...","id":"20180824_Igy_talalj_5_lepesben_olyan_mentort_aki_segit_sikeresnek_lenni_a_karrieredben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d8b7a-76de-46d3-8ec4-08662dcf27c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb4122d-4ef2-4130-be4a-98e7d5046e8f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180824_Igy_talalj_5_lepesben_olyan_mentort_aki_segit_sikeresnek_lenni_a_karrieredben","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:33","title":"Így találj 5 lépésben olyan mentort, aki segít sikeresnek lenni a karrieredben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel nem kötelező. ","shortLead":"A részvétel nem kötelező. ","id":"20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fed9b5-afd4-4278-acd8-f15f6be71b43","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:08","title":"Országos felmérés indul, megnézik, mennyire élnek egészségesen a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","shortLead":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","id":"20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6aaf02e-882c-4bfd-8bb7-7aa0cd65a6ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:07","title":"Szabálytalanul végzett adategyeztetést, 40 milliót fizethet a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]