Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db221918-9990-4cca-9547-1cfa879369e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az új magyar független film, a Paraziták a Paradicsomban második előzetese. Eszelős, abszurd komédiára készülhetünk lélekben. ","shortLead":"Kijött az új magyar független film, a Paraziták a Paradicsomban második előzetese. Eszelős, abszurd komédiára...","id":"20180827_Marozsan_Erikatol_kezdve_Raba_Rolandig_ebben_a_filmben_mindenki_becsavarodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db221918-9990-4cca-9547-1cfa879369e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0e9a00-ebaf-4eb7-a464-d40e8fdf80d3","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Marozsan_Erikatol_kezdve_Raba_Rolandig_ebben_a_filmben_mindenki_becsavarodott","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:59","title":"Marozsán Erikától kezdve Rába Rolandig ebben a filmben mindenki becsavarodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07bbdab7-466c-44f1-8a1b-3645e89af60c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Vidi FC egygólos hátránnyal várja az AEK Athén elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának keddi, idegenbeli visszavágóját.","shortLead":"A Vidi FC egygólos hátránnyal várja az AEK Athén elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának keddi...","id":"20180827_mol_vidi_fc_aek_athen_bajnokok_ligaja_visszavago","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07bbdab7-466c-44f1-8a1b-3645e89af60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd4fa16-de5f-4e2b-9aa3-3232707cfac1","keywords":null,"link":"/sport/20180827_mol_vidi_fc_aek_athen_bajnokok_ligaja_visszavago","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:59","title":"Soha nem látott bravúr kellene a Viditől a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csapat kisgyereknek sikerült, ami neki nem. Kéket használt ott, ahol nem kellett volna.","shortLead":"Egy csapat kisgyereknek sikerült, ami neki nem. Kéket használt ott, ahol nem kellett volna.","id":"20180827_donald_trump_elnok_amerikai_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ad6ddc-9245-48a3-9d33-025952b7f7ca","keywords":null,"link":"/elet/20180827_donald_trump_elnok_amerikai_zaszlo","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:05","title":"Trump felsült, nem tudta jól kiszínezni az amerikai zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d677110-d5c2-4c7f-99fe-0c5eae812371","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel három héttel azután, hogy a Tesla elnök-vezérigazgatója cégének tőzsdei kivezetéséről beszéltt, Elon Musk a hétvégén bejelentette, hogy eláll ettől a szándékától.","shortLead":"Közel három héttel azután, hogy a Tesla elnök-vezérigazgatója cégének tőzsdei kivezetéséről beszéltt, Elon Musk...","id":"20180826_Marad_a_tozsden_a_Tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d677110-d5c2-4c7f-99fe-0c5eae812371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334637ce-5639-40d5-add5-fb59024632c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Marad_a_tozsden_a_Tesla","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:43","title":"Marad a tőzsdén a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","shortLead":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","id":"20180827_Curtis_Majka_elarult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753273e6-923f-498e-bb07-82360e15acf4","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Curtis_Majka_elarult","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:55","title":"Curtis: Majka elárult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ha mindez nem lenne átlagos, horrorsztoriknak is nevezhetnénk azokat a történeteket, melyeket olvasóink osztottak meg velünk arról, mennyit kellett várakozniuk egy-egy szakrendelésre az állami ellátás keretében. Stroke-gyanús eset, sürgős MRI-re váró, vakbélgyanús beteg sem volt kivétel. Nem beszélve a rákgyanús betegekről, akik ugyanúgy kiállják az adott esetben több hónapos sort a szakorvosig. Nem csoda, hogy egyre többen választják a magánrendelést, sokszor nem önszántukból, hanem kényszerből.","shortLead":"Ha mindez nem lenne átlagos, horrorsztoriknak is nevezhetnénk azokat a történeteket, melyeket olvasóink osztottak meg...","id":"20180827_varolista_szakrendeles_maganellatas_orvos_orvoshiany_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4c49d3-fc38-4e3a-bd0c-cc416b92f7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_varolista_szakrendeles_maganellatas_orvos_orvoshiany_beteg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:30","title":"\"Sürgősségi MRI-re utaltak be, jövő februárra kaptam időpontot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A teljes liga ilyen jellegű bevételének több mint fele landol ugyanis ennél a csapatnál.","shortLead":"A teljes liga ilyen jellegű bevételének több mint fele landol ugyanis ennél a csapatnál.","id":"20180827_Kizarolag_a_Fradi_merkozeseiert_hajlandoak_a_szurkolok_fizetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0441af01-338a-460d-bd88-91f86a4ee042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Kizarolag_a_Fradi_merkozeseiert_hajlandoak_a_szurkolok_fizetni","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:19","title":"Kizárólag a Fradi mérkőzéseiért hajlandóak a szurkolók fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","shortLead":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","id":"20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be7ab1-51c3-41e6-b6b0-d4f83ca59ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:41","title":"Egy nap múlva szabadul Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]