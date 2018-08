Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97c315d7-9423-422e-9096-3f4518116e99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen gyakorlatilag telibe kapta az elé kanyarodó Toyotát, csoda, ha ezt kisebb karcolásokkal megúszták az autókban ülők.","shortLead":"A Volkswagen gyakorlatilag telibe kapta az elé kanyarodó Toyotát, csoda, ha ezt kisebb karcolásokkal megúszták...","id":"20180827_toyota_volkswagen_jetta_baleset_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97c315d7-9423-422e-9096-3f4518116e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8be91b-b585-49b4-90ab-973074edad7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_toyota_volkswagen_jetta_baleset_autos_video","timestamp":"2018. augusztus. 27. 04:01","title":"Nem adta meg az elsőbbséget a Toyota sofőrje, szó szerint elszállt a Volkswagen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sűrű a munkaterve, kezdésként Matteo Salvinivel találkozik. ","shortLead":"Sűrű a munkaterve, kezdésként Matteo Salvinivel találkozik. ","id":"20180827_orban_viktor_szabadsag_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ebe021-27bf-4856-a355-e3e9db4bd335","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_orban_viktor_szabadsag_munka","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:32","title":"Orbán holnap visszatér, és rögtön munkához lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f767e739-8c45-4852-9359-ce607023328a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy tollvonással megszüntette az Államreform Bizottságot. A legfontosabb cél, a bürokráciacsökkentés felemás eredményt hozott.","shortLead":"Orbán Viktor egy tollvonással megszüntette az Államreform Bizottságot. A legfontosabb cél, a bürokráciacsökkentés...","id":"201834__allamreformveg__burokracia__akadalymentesites__az_alkoto_pihen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f767e739-8c45-4852-9359-ce607023328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1daf069d-4fd3-43cc-b4f2-2f03f725d6ea","keywords":null,"link":"/itthon/201834__allamreformveg__burokracia__akadalymentesites__az_alkoto_pihen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:00","title":"Az államapparátus fogyókúrája: újra elővették Lázár elszabotált tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf988ead-1327-4a13-aa50-3826cb2009e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most nem arra gondolunk, hogy vannak autók, amelyek elve ócskavasak, hanem, hogy tényleg hulladék anyagból épül a jármű.","shortLead":"Most nem arra gondolunk, hogy vannak autók, amelyek elve ócskavasak, hanem, hogy tényleg hulladék anyagból épül a jármű.","id":"20180826_auto_ocskavas_argentina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf988ead-1327-4a13-aa50-3826cb2009e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722ae88f-14eb-4965-9d71-3164a4ee94f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_auto_ocskavas_argentina","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:13","title":"Ki mondta, hogy ócskavasból nem lehet autót építeni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salvini olasz belügyminiszter ellen emberrablás miatt kezdett nyomozni az ügyészség, ezért engedte be a menekülteket. Salvini kedden találkozik Orbán Viktorral.","shortLead":"Salvini olasz belügyminiszter ellen emberrablás miatt kezdett nyomozni az ügyészség, ezért engedte be a menekülteket...","id":"20180826_Nyomoztak_Salvini_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e53b753-29e6-4ec4-8ab5-95b224bab9ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Nyomoztak_Salvini_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:15","title":"Emberrablás miatt nyomoztak Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is megtapasztalhassák Mészáros Lőrinc sportmárkájának csodáit, vagyis a 2Rule erejét. Garantáltan politikamentesen! ","shortLead":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is...","id":"20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7401dba-b204-448c-a26a-883f0439c42d","keywords":null,"link":"/kkv/20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","timestamp":"2018. augusztus. 26. 15:54","title":"Ön is akar egy vadító 2rule mezt? Fusson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések, a falvak indokolatlan felégetése, nők tömegeinek megerőszakolása, ezrek megölése nem tartozhatott a katonai szükségszerűség körébe. A több száz interjún alapuló jelentés szerint több katonai vezetőt bíróság elé kellene állítani, illetve komolyan felvetik a kormány felelősségét is a népirtásban.","shortLead":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések...","id":"20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbeca1d-fd18-4c67-bb4d-6808db148dcd","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:59","title":"ENSZ-jelentés: emberiesség ellenes bűncselekmény, amit a mianmari hadsereg tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5f68e7-256d-496b-b55d-ce64062809e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemlékezést tartottak egykori szerkesztősége előtt az ismert események miatt megszűnt a Magyar Nemzetről, mely augusztus 25-én lett volna 80 éves. ","shortLead":"Megemlékezést tartottak egykori szerkesztősége előtt az ismert események miatt megszűnt a Magyar Nemzetről, mely...","id":"20180825_Ma_lett_volna_80_eves_a_Magyar_Nemzet_megemlekezesen_jartunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd5f68e7-256d-496b-b55d-ce64062809e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493ad60f-e110-4605-ab5a-4c49efe4811b","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ma_lett_volna_80_eves_a_Magyar_Nemzet_megemlekezesen_jartunk","timestamp":"2018. augusztus. 25. 19:22","title":"Ma lett volna 80 éves a Magyar Nemzet, a megemlékezésen jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]