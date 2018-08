Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túlméretes szerelvény akkor akadt el, amikor lehajtani készült a sztrádáról.","shortLead":"A túlméretes szerelvény akkor akadt el, amikor lehajtani készült a sztrádáról.","id":"20180827_hidpanelt_szallito_kamion_akadt_el_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17b4ce3-b848-4bc4-b6ec-8ec3972bf2d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_hidpanelt_szallito_kamion_akadt_el_az_M1esen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:55","title":"Hídpanelt szállító kamion akadt el az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó minőségű és nagy mennyiségű szőlőtermést várnak idén a szakemberek","shortLead":"Jó minőségű és nagy mennyiségű szőlőtermést várnak idén a szakemberek","id":"20180826_Jo_lesz_az_idei_szolotermes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0988a-3e3d-4e2f-878c-21dee57ac87b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Jo_lesz_az_idei_szolotermes","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:28","title":"Jó lesz az idei szőlőtermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt fel.\r

