Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b36c2c50-b850-4070-bea8-c397590285d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb nyelvvizsga megszerzését segítő - diplomamentő program indul szeptember elején azoknak, akik csak a nyelvvizsga hiánya miatt nem tudták eddig megszerezni oklevelüket.","shortLead":"Újabb nyelvvizsga megszerzését segítő - diplomamentő program indul szeptember elején azoknak, akik csak a nyelvvizsga...","id":"20180826_Beragadt_a_diplomaja_a_hianyzo_nyelvvizsga_miatt_Itt_az_ujabb_diplomamento_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36c2c50-b850-4070-bea8-c397590285d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d1034-359f-43d6-b033-45dec4961652","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Beragadt_a_diplomaja_a_hianyzo_nyelvvizsga_miatt_Itt_az_ujabb_diplomamento_akcio","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:56","title":"Beragadt a diplomája a hiányzó nyelvvizsga miatt? Itt az újabb diplomamentő akció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihagyták ugyan a terjesztésből, ám épp a Google volt az, aki jelezte a Fortnite játék fejlesztőjének: óriási biztonsági rés tátong az androidos app telepítőjében.","shortLead":"Kihagyták ugyan a terjesztésből, ám épp a Google volt az, aki jelezte a Fortnite játék fejlesztőjének: óriási...","id":"20180827_fortnite_battle_royale_telepito_biztonsagi_res_google_play_aurhaz_epic_games","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c796d0aa-ef13-4386-94bf-5d7d721a8e20","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_fortnite_battle_royale_telepito_biztonsagi_res_google_play_aurhaz_epic_games","timestamp":"2018. augusztus. 27. 00:03","title":"Ugye, ugye? Lehet, hogy jobb lett volna beengedni a Fortnite-ot a Google Playbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff7f57b-2561-47f2-8d04-58f311143100","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tudjuk, kik vagyunk, és mit miért teszünk. A körülöttünk élőknél jobban ismerjük magunkat. Ez csak néhány, általánosan elfogadott állítás, amelyeket a pszichológusok az utóbbi időben látványosan cáfoltak.","shortLead":"Tudjuk, kik vagyunk, és mit miért teszünk. A körülöttünk élőknél jobban ismerjük magunkat. Ez csak néhány, általánosan...","id":"20180826_Azt_hiszi_ismeri_onmagat_A_tudosok_szerint_nem_is_tevedhet_nagyobbat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff7f57b-2561-47f2-8d04-58f311143100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34b2904-104e-4013-8790-5c41fa167f0d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180826_Azt_hiszi_ismeri_onmagat_A_tudosok_szerint_nem_is_tevedhet_nagyobbat","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:15","title":"Azt hiszi, ismeri önmagát? A tudósok szerint nem is tévedhet nagyobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76145093-f274-4a01-aa2f-8ed2cffb0748","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Oldalajtón tér vissza a tőzsdei részvénytársaságok közé az amerikai Dell, amelyet alapító-névadója öt év alatt gyökeresen átformált, és közben maga is alaposan megnövelte a vagyonát.","shortLead":"Oldalajtón tér vissza a tőzsdei részvénytársaságok közé az amerikai Dell, amelyet alapító-névadója öt év alatt...","id":"201828__dell__visszateres_atozsdere__metamorfozis__edzotabor_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76145093-f274-4a01-aa2f-8ed2cffb0748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fb1771-d21b-4c9f-b1f9-0887ead5d86f","keywords":null,"link":"/kkv/201828__dell__visszateres_atozsdere__metamorfozis__edzotabor_utan","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:00","title":"Pénzügyi zsonglőrmutatvány, amit most csinál a világ egyik legismertebb számítógépgyártója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fddeff-4e2d-4401-8a64-07bfc7131ca9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar versenyzők egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek a vasárnap kora délutáni döntőkben a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon. Az aranyat a női kajaknégyes: Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra 500 méteren szerezte meg.","shortLead":"A magyar versenyzők egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek a vasárnap kora délutáni döntőkben a portugáliai...","id":"20180826_Arany_ezust_es_bronz_erem_vasarnapi_dontokben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94fddeff-4e2d-4401-8a64-07bfc7131ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09c4c7-fa5c-482d-b175-88103c267db8","keywords":null,"link":"/sport/20180826_Arany_ezust_es_bronz_erem_vasarnapi_dontokben","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:47","title":"Arany-, ezüst- és bronzérem vasárnapi döntőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ca3cb5-06a7-4f0a-b002-52176ff409c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bemutatta új mesh routereit. A technológia előnye, hogy a hagyományosnál nagyobb stabilabb és gyorsabb kapcsolatot biztosít. Igaz, meg is kérik az árát.","shortLead":"A Samsung bemutatta új mesh routereit. A technológia előnye, hogy a hagyományosnál nagyobb stabilabb és gyorsabb...","id":"20180827_samsung_mesh_router_smartthings_wifi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ca3cb5-06a7-4f0a-b002-52176ff409c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397d757f-61a8-47d3-8df8-a2e54fb34dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_samsung_mesh_router_smartthings_wifi","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:03","title":"Megjöttek az új wifi routerek: mesterséges intelligenciával gyorsítja a netkapcsolatot a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24c613a-0ea4-4839-9a18-64c464f1b103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképesztő mi van azon a környéken.","shortLead":"Elképesztő mi van azon a környéken.","id":"20180825_Hos_utca_getto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24c613a-0ea4-4839-9a18-64c464f1b103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bb9e4f-302e-4d00-b891-45f75cab04ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Hos_utca_getto","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:24","title":"Üvegbe szedik a lakók az injekciós tűket a Hős utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf25914-1863-424b-b9b2-d9f6f1605cd2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"„Sok ember etet madarat. A mi madaraink viszont téged etetnek.” Ezzel a reklámszlogennel igyekszik levenni a lábukról reménybeli kuncsaftjait a Bérelj tyúkot (Rent-a-Chicken) nevű michigani vállalkozás. ","shortLead":"„Sok ember etet madarat. A mi madaraink viszont téged etetnek.” Ezzel a reklámszlogennel igyekszik levenni a lábukról...","id":"201830_berbaromfi_azudvarba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf25914-1863-424b-b9b2-d9f6f1605cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef93c20c-059c-45dd-b998-175713d52f78","keywords":null,"link":"/kkv/201830_berbaromfi_azudvarba","timestamp":"2018. augusztus. 26. 18:30","title":"\"Bérelj tyúkot, körülbelül olyan könnyű tartani őket, mint az aranyhalakat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]