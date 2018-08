Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ce1dfaf-6bdc-40c1-be22-273f35eaaed5","c_author":"NN Biztosító","category":"brandchannel","description":"Ma már nem csak filmet „kölcsönözhetünk”, autót vagy lakást bérelhetünk online, hanem szinte bármilyen tevékenységet elintézhetünk okos alkalmazások vagy weboldalak segítségével. Lássuk, milyen területeken könnyíthetik meg az életünket az úgynevezett on-demand szolgáltatások.","shortLead":"Ma már nem csak filmet „kölcsönözhetünk”, autót vagy lakást bérelhetünk online, hanem szinte bármilyen tevékenységet...","id":"nnbiztosito_20180824_Kerheti_valogathat_es_meg_is_kapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce1dfaf-6bdc-40c1-be22-273f35eaaed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fdea0-df3c-4f65-a464-e49c255a2b52","keywords":null,"link":"/brandchannel/nnbiztosito_20180824_Kerheti_valogathat_es_meg_is_kapja","timestamp":"2018. augusztus. 28. 07:30","title":"Kérheti, válogathat, és meg is kapja – Hogyan könnyítik meg az on-demand szolgáltatások az életünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"NN Biztosító","c_partnerlogo":"8cffede0-887a-40b2-b925-304e2545c826","c_partnertag":"nnbiztosito"},{"available":true,"c_guid":"adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik Nic Pizzolatto sorozata, a True Detective (magyarul A törvény nevében). Egy gyenge második évad után talán ismét magára talál a déli mocsárvidék kultikussá lett szériája. ","shortLead":"Folytatódik Nic Pizzolatto sorozata, a True Detective (magyarul A törvény nevében). Egy gyenge második évad után talán...","id":"20180827_Mahershala_Alival_csak_jo_lehet_a_True_Detective_3_evada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76b1a2a-12ba-4035-8bda-6d8cf64b2232","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Mahershala_Alival_csak_jo_lehet_a_True_Detective_3_evada","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:22","title":"Mahershala Alival csak jó lehet a True Detective 3. évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c273525b-ba22-49b4-92ed-38ecc086f929","c_author":"Seres László","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Nem létezhet olyan embertelen orbáni bánásmód, ami akárcsak érintőlegesen kapcsolódhatna a szervezett náci népirtáshoz.","shortLead":"Nem létezhet olyan embertelen orbáni bánásmód, ami akárcsak érintőlegesen kapcsolódhatna a szervezett náci népirtáshoz.","id":"20180827_Auschwitz_light_avagy_ki_felel_Szanyi_Tibor_mentalis_allapotaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c273525b-ba22-49b4-92ed-38ecc086f929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8f76d-2fa6-4446-ac4a-60c29421e631","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180827_Auschwitz_light_avagy_ki_felel_Szanyi_Tibor_mentalis_allapotaert","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:05","title":"\"Auschwitz light\", avagy ki felel Szanyi Tibor mentális állapotáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf988ead-1327-4a13-aa50-3826cb2009e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most nem arra gondolunk, hogy vannak autók, amelyek elve ócskavasak, hanem, hogy tényleg hulladék anyagból épül a jármű.","shortLead":"Most nem arra gondolunk, hogy vannak autók, amelyek elve ócskavasak, hanem, hogy tényleg hulladék anyagból épül a jármű.","id":"20180826_auto_ocskavas_argentina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf988ead-1327-4a13-aa50-3826cb2009e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722ae88f-14eb-4965-9d71-3164a4ee94f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_auto_ocskavas_argentina","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:13","title":"Ki mondta, hogy ócskavasból nem lehet autót építeni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordonokkal vették körbe a volt Kertem területét.","shortLead":"Kordonokkal vették körbe a volt Kertem területét.","id":"20180827_A_biztonsagiak_vittek_ki_a_tiltakozo_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b789f003-4433-44c3-8f55-35f9c95389bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_biztonsagiak_vittek_ki_a_tiltakozo_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:53","title":"A biztonságiak vitték ki a tiltakozó Ligetvédőket a Magyar Zene Háza építési területéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7ff07d-1062-49c8-934b-01b343dba326","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem csak lövöldözött és tömegmészárlással fenyegetőzött, hanem csalt is.","shortLead":"A férfi nem csak lövöldözött és tömegmészárlással fenyegetőzött, hanem csalt is.","id":"20180827_Ujabb_ugyben_iteltek_el_S_Abelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc7ff07d-1062-49c8-934b-01b343dba326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b642f0d8-3d11-4d60-bd59-b237a8901781","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Ujabb_ugyben_iteltek_el_S_Abelt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:57","title":"Újabb ügyben ítélték el S. Ábelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt fel.\r

\r

","shortLead":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt...","id":"20180826_Pigcasso_a_festo_malac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da6854-9c1b-4757-96a8-b91fe77d21b2","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Pigcasso_a_festo_malac","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:51","title":"Akar egy eredeti Pigcassót? Most lecsaphat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c47be2a-c214-4a08-8b1f-a30348cd5c6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Riasztónak nevezte a Szíriában kialakult helyzetet Emmanuel Macron francia államfő.","shortLead":"Riasztónak nevezte a Szíriában kialakult helyzetet Emmanuel Macron francia államfő.","id":"20180827_macron_vegzetes_hiba_lenne_aszadot_hatalmon_hagyni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c47be2a-c214-4a08-8b1f-a30348cd5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3643d2-43cc-4d37-b07a-abd11da7bc74","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_macron_vegzetes_hiba_lenne_aszadot_hatalmon_hagyni","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:35","title":"Macron: Végzetes hiba lenne Aszadot hatalmon hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]