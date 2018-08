Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legismertebb ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt most azért csukták le, mert úgy akart megszervezni egy utcai megmozdulást, hogy arra nem adtak engedélyt a hatóságok. ","shortLead":"A legismertebb ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt most azért csukták le, mert úgy akart megszervezni egy utcai...","id":"20180827_Ismet_dutyiba_vagjak_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc9bc02-7adc-4873-942c-abe77bd4dc70","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Ismet_dutyiba_vagjak_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:50","title":"Ismét dutyiba vágták Putyin legnagyobb ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93eb3f45-3448-459f-ace7-537d2778b6e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fotózta le úti célját, a Bennu aszteroidát az OSIRIS-REx, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) űrszondája – számoltak be róla a missziót irányító kutatók.","shortLead":"Először fotózta le úti célját, a Bennu aszteroidát az OSIRIS-REx, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) űrszondája –...","id":"20180827_nasa_osiris_rex_urszonda_bennu_aszteroida_elso_fenykep_foto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93eb3f45-3448-459f-ace7-537d2778b6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d267e5a6-4234-4977-9a66-6dd29b2cc113","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_nasa_osiris_rex_urszonda_bennu_aszteroida_elso_fenykep_foto_video","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:03","title":"Megjött a felvétel: végre látótávolságba ért a NASA űrszondája az aszteroidával, amelyre le fog szállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99417f5e-0e12-45cd-8cd1-2ff43eb41219","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben nyilvánosságra hozták John McCain búcsúlevelét is","shortLead":"Közben nyilvánosságra hozták John McCain búcsúlevelét is","id":"20180828_Trump_megenyhult_csak_felarbocra_engedtek_a_Feher_Haz_zaszlojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99417f5e-0e12-45cd-8cd1-2ff43eb41219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2cc19d-97a2-44a8-bcff-a73f94060f09","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Trump_megenyhult_csak_felarbocra_engedtek_a_Feher_Haz_zaszlojat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:10","title":"Trump megenyhült, csak félárbócra engedték a Fehér Ház zászlóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korrupciót gyanítanak, a párt hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést. ","shortLead":"Korrupciót gyanítanak, a párt hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést. ","id":"20180827_Feljelentest_tesz_az_LMP_a_Microsoftugy_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370bc70-b5d4-4d9a-8df4-1dd2ce0ac00a","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Feljelentest_tesz_az_LMP_a_Microsoftugy_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:39","title":"Feljelentést tesz az LMP a Microsoft-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136cc406-c3fc-450b-af96-2713a8e621eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős támogatást kapott a lelkiző brazil sztárszerző. ","shortLead":"Erős támogatást kapott a lelkiző brazil sztárszerző. ","id":"20180827_Erre_nem_szamitottunk_Mucsi_Zoltan_Coelhoval_a_kezeben_jarja_a_maga_utjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136cc406-c3fc-450b-af96-2713a8e621eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58efbd7-581a-488e-b9c0-c3d0fbdf3a1f","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Erre_nem_szamitottunk_Mucsi_Zoltan_Coelhoval_a_kezeben_jarja_a_maga_utjat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:01","title":"Erre nem számítottunk: Mucsi Zoltán Coelhóval a kezében járja a maga útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867b9005-e16e-4e73-ab72-2f9bafad7dd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucat azonos méretű férfi és női farmernadrág zsebeinek összehasonlítása után kiderült, jelentős az eltérés a két nem számára gyártott nadrágok között.","shortLead":"Több tucat azonos méretű férfi és női farmernadrág zsebeinek összehasonlítása után kiderült, jelentős az eltérés a két...","id":"20180828_nadragszeb_okostelefon_merete_kutatas_pudding","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=867b9005-e16e-4e73-ab72-2f9bafad7dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34a2f9b-2ec4-4f73-a2bc-1330f48691e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_nadragszeb_okostelefon_merete_kutatas_pudding","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:03","title":"Igaz a városi legenda: ezért lóg ki a női nadrágzsebből az okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaca535-17d8-4f65-8c71-d50e1136f216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mel B az alkohol- és szexfüggőségét próbálja meg kezeltetni.","shortLead":"Mel B az alkohol- és szexfüggőségét próbálja meg kezeltetni.","id":"20180827_Rehabra_megy_az_egyik_Spice_Girl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffaca535-17d8-4f65-8c71-d50e1136f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78872983-e615-4a1c-8c0d-5ff431ec1c73","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Rehabra_megy_az_egyik_Spice_Girl","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:01","title":"Rehabra megy az egyik Spice Girl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ead4ca9-2461-4c01-9db5-f7d87c778205","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kiszáradóban vannak Izrael vízforrásai az izraeli vízügyi hatóság szerint – jelentette a Jediót Ahronót című újság. A tudományt segítségül hívva sótalanítással próbálkoznak, a lakosság zömét már most is csak ezek segítségével tudják ivóvízhez juttatni.","shortLead":"Kiszáradóban vannak Izrael vízforrásai az izraeli vízügyi hatóság szerint – jelentette a Jediót Ahronót című újság...","id":"20180828_elapadnak_izrael_vizforrasai_sotalanitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ead4ca9-2461-4c01-9db5-f7d87c778205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911dcb4a-64dc-4dfd-b39b-a9a1a92ac09d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_elapadnak_izrael_vizforrasai_sotalanitas","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:03","title":"Már alig van iható víz Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]