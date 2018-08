Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"219b1954-7cba-400d-835b-7dab040eeb02","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott végzett az élen az összetett pontversenyben, azaz az érmek mellett a legtöbb negyedik, ötödik és hatodik helyezést gyűjtötte a portugáliai Montemor-o-Velhóban vasárnap zárult kajak-kenu világbajnokságon. ","shortLead":"A magyar válogatott végzett az élen az összetett pontversenyben, azaz az érmek mellett a legtöbb negyedik, ötödik és...","id":"20180827_uraljak_a_vilagot_a_magyar_noi_kajakozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219b1954-7cba-400d-835b-7dab040eeb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32199a3d-569d-4ec7-987e-9463e3f1932b","keywords":null,"link":"/sport/20180827_uraljak_a_vilagot_a_magyar_noi_kajakozok","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:15","title":"Uralják a világot a magyar női kajakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","shortLead":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","id":"20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be7ab1-51c3-41e6-b6b0-d4f83ca59ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:41","title":"Egy nap múlva szabadul Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8ef976-8732-401b-9736-861531881f62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen holdingba épülnek be a kormányközeli médiumok, amelyeket Liszkay Gábor, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója felügyel majd – írja a 444.hu. ","shortLead":"Egyetlen holdingba épülnek be a kormányközeli médiumok, amelyeket Liszkay Gábor, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója...","id":"20180827_kozpontositas_kormanykozeli_mediumok_kormanymedia_holding_liszkay_gabor_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f8ef976-8732-401b-9736-861531881f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fb60e2-672d-42ba-a119-80694714adf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_kozpontositas_kormanykozeli_mediumok_kormanymedia_holding_liszkay_gabor_orban_viktor","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:29","title":"444: Totális központosítás jön a kormányközeli médiumoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","shortLead":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","id":"20180827_Curtis_Majka_elarult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753273e6-923f-498e-bb07-82360e15acf4","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Curtis_Majka_elarult","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:55","title":"Curtis: Majka elárult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének fedezését csak a tengervíz-sótalanító telepek segítségével tudják megoldani.","shortLead":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének...","id":"20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508af1e5-491c-45c2-bdee-628354cef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:53","title":"Közel kerültek a kiszáradáshoz Izrael vízforrásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat közölte az adatokat.","shortLead":"Az Eurostat közölte az adatokat.","id":"20180827_Ezert_eri_meg_Romaniaban_bevasarolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7830d8ad-31c8-4546-81f9-5867507ea23f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Ezert_eri_meg_Romaniaban_bevasarolni","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:49","title":"Ezért éri meg Romániában bevásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8400c-630f-434b-b78d-4cc7e00958fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban füvet szívott, majd ötven autó oldalát húzta végig a férfi egy tavaly januári estén, volt amelyiknek visszapillantóját is letörte. Vádat emeltek ellene.","shortLead":"Korábban füvet szívott, majd ötven autó oldalát húzta végig a férfi egy tavaly januári estén, volt amelyiknek...","id":"20180827_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_50_autot_rongalt_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8400c-630f-434b-b78d-4cc7e00958fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f261751f-dd06-4d68-a38c-46ce49e1ef2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_50_autot_rongalt_meg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:43","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki 50 autót rongált meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lány a barátját kísérte el egy fuvarra Ausztriába. ","shortLead":"A lány a barátját kísérte el egy fuvarra Ausztriába. ","id":"20180828_Trelerrol_esett_le_az_M1esen_szelvedobe_csapodo_kerek_amely_megolt_egy_lanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cb8b23-ad53-410c-958f-6702739eb6de","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_Trelerrol_esett_le_az_M1esen_szelvedobe_csapodo_kerek_amely_megolt_egy_lanyt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:28","title":"Trélerről esett le az M1-esen szélvédőbe csapódó kerék, amely megölt egy lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]