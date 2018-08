Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális zaklatással vádló 22 éves Jimmy Bennett nyilatkozatban erősítette meg állítását. ","shortLead":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális...","id":"20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e813bd-6147-42dc-9e91-ef1d114ec936","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:51","title":"Kirúgták a szexuális zaklatással vádolt Asia Argentót az olasz X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol bruttó 3-3 forinttal emeli a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán.","shortLead":"A Mol bruttó 3-3 forinttal emeli a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán.","id":"20180827_lelektani_hatar_fole_no_a_benzin_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e5b6e9-2daa-459d-9866-1dd3b784f330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_lelektani_hatar_fole_no_a_benzin_ara","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:33","title":"Ismét lélektani határ fölé nő a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszűnhet az előzetes letartóztatása. Az ügyészség fellebbezett.","shortLead":"Megszűnhet az előzetes letartóztatása. Az ügyészség fellebbezett.","id":"20180827_czegledy_csaba_50_millios_ovadek_elozetes_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07f87be-5cb7-4ce9-a239-44f11ce53687","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_czegledy_csaba_50_millios_ovadek_elozetes_letartoztatas","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:08","title":"Czeglédy 50 milliós óvadékkal kikerülhet az előzetesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9677400-6941-403b-93ac-4539fe91f26b","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"A szarmatákról, a finnugrisztikáról és az obligát zsidózásról.","shortLead":"A szarmatákról, a finnugrisztikáról és az obligát zsidózásról.","id":"20180827_hont_ismeretterjesztes_vadiuj_osmagyaroknak_szarmata_lengyel_zsido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9677400-6941-403b-93ac-4539fe91f26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3d408f-5d8c-48d7-8694-b76497d2960f","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_hont_ismeretterjesztes_vadiuj_osmagyaroknak_szarmata_lengyel_zsido","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:20","title":"Hont: Némi ismeretterjesztés vadiúj ősmagyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180826_A_kozteve_szerint_a_Fradi_vezeti_a_vilagbajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e759d4-62a8-470b-a16b-3fe4ae10c762","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_A_kozteve_szerint_a_Fradi_vezeti_a_vilagbajnoksagot","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:38","title":"Óriási siker: a köztévé szerint a Fradi vezeti a világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","shortLead":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","id":"20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be7ab1-51c3-41e6-b6b0-d4f83ca59ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:41","title":"Egy nap múlva szabadul Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs kellős közepén a Shopping and Welcome Centerben.","shortLead":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs...","id":"20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458da9cb-0101-49c7-b7f0-a0982dfda504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:33","title":"Párizs kínaiul beszél és számol, ha ez az ára a világelsőségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","shortLead":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","id":"20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b67785-00d7-4e37-9f51-0c33c063b4c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Váltópénzt lopott a volánbuszból a kazári férfi, aztán el is vitte egy körre a járművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]