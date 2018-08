Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1424d02-4fa5-4e17-8a12-945a95cccc68","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Elvont fogalomnak tűnik a minőségirányítás, pedig nem az: a kifejezés olyan vállalatirányítási rendszert takar, amely a minőséget helyezi a középpontba, hogy a lehető legmagasabb szinten elégítse ki a termékek-szolgáltatások vásárlóit.","shortLead":"Elvont fogalomnak tűnik a minőségirányítás, pedig nem az: a kifejezés olyan vállalatirányítási rendszert takar, amely...","id":"201834__minosegtortenelem__levagott_kez__uttoro_britek__mindennapi_elegedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1424d02-4fa5-4e17-8a12-945a95cccc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09ccd42-d942-4aab-85eb-a9b69cd66484","keywords":null,"link":"/kkv/201834__minosegtortenelem__levagott_kez__uttoro_britek__mindennapi_elegedettseg","timestamp":"2018. augusztus. 26. 12:30","title":"\"A főellenőrt addig üssék, amíg eszméletét nem veszíti\", avagy miért fontos a minőségbiztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kézipoggyász méretű csomagokat ezután csak extra díj fejében lehet a kabinban szállítani.","shortLead":"A kézipoggyász méretű csomagokat ezután csak extra díj fejében lehet a kabinban szállítani.","id":"20180827_Szokjon_hozza_eletbe_leptek_a_Wizz_Air_uj_poggyasszabalyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972bf522-c896-41e0-afdb-4da023091676","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Szokjon_hozza_eletbe_leptek_a_Wizz_Air_uj_poggyasszabalyai","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:25","title":"Szokjon hozzá: életbe léptek a Wizz Air új poggyászszabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lány a barátját kísérte el egy fuvarra Ausztriába. ","shortLead":"A lány a barátját kísérte el egy fuvarra Ausztriába. ","id":"20180828_Trelerrol_esett_le_az_M1esen_szelvedobe_csapodo_kerek_amely_megolt_egy_lanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cb8b23-ad53-410c-958f-6702739eb6de","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_Trelerrol_esett_le_az_M1esen_szelvedobe_csapodo_kerek_amely_megolt_egy_lanyt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:28","title":"Trélerről esett le az M1-esen szélvédőbe csapódó kerék, amely megölt egy lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fc600-f3e4-47c9-ba8b-2e7d8aa6850b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 1,2 millió munkaképes korú felnőtt, a velük távozó kiskorú családtagokkal együtt pedig közel másfél millió magyar tervezi, hogy a jövőben külföldön vállal munkát – derül ki a Publicus Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A legtöbben már nem is a jobb fizetésért, hanem az itthoni politikai helyzet miatt mennének.","shortLead":"Nagyjából 1,2 millió munkaképes korú felnőtt, a velük távozó kiskorú családtagokkal együtt pedig közel másfél millió...","id":"20180826_Az_utolso_kapcsolja_le_a_villanyt_meg_15_millio_magyar_keszul_kivandorolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59fc600-f3e4-47c9-ba8b-2e7d8aa6850b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b66827e-7080-4f45-a9b7-f32ec6165c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Az_utolso_kapcsolja_le_a_villanyt_meg_15_millio_magyar_keszul_kivandorolni","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:56","title":"Az utolsó kapcsolja le a villanyt: még 1,5 millió magyar készül kivándorolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7964aa2-ae8b-4993-95f8-f315a4447f24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Napokkal ezelőtt bizonyos \"alkotói nézeteltérésekre\" hivatkozva otthagyta a készülő 25. James Bond-filmet Danny Boyle rendező. A most napvilágot látott filmszakmai pletykák szerint az ügynök tervezett halála lehetett az egyik oka a felmondásának. ","shortLead":"Napokkal ezelőtt bizonyos \"alkotói nézeteltérésekre\" hivatkozva otthagyta a készülő 25. James Bond-filmet Danny Boyle...","id":"20180827_Nem_akarta_kinyirni_a_007est_inkabb_kiszallt_a_filmbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7964aa2-ae8b-4993-95f8-f315a4447f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28eac2a-102d-47da-93d2-4cc51271077c","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Nem_akarta_kinyirni_a_007est_inkabb_kiszallt_a_filmbol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:44","title":"Nem akarta kinyírni a 007-est, inkább kiszállt a filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f203d7ec-a50a-4cad-a6b1-b9316dff0618","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A maja uralkodó, Pakal portréjára bukkanhattak rá Palenque romvárosban mexikói régészek – tette közzé a Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet (INAH).","shortLead":"A maja uralkodó, Pakal portréjára bukkanhattak rá Palenque romvárosban mexikói régészek – tette közzé a Mexikói Nemzeti...","id":"20180827_legendas_kiraly_szobrat_talalhattak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f203d7ec-a50a-4cad-a6b1-b9316dff0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61244c9c-ffae-48f2-b1f2-1bc5d09e497a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_legendas_kiraly_szobrat_talalhattak_meg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:41","title":"Legendás király szobrát találhatták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee95d45-f702-4782-99fd-fbbc8f094019","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A látogatókat hajókkal menekítették a szomszédos szigetre, az egyik munkás megsérült.","shortLead":"A látogatókat hajókkal menekítették a szomszédos szigetre, az egyik munkás megsérült.","id":"20180828_Ki_kellett_uriteni_a_New_Yorki_Szabadsagszobrot_es_kornyeket_harom_langolo_gazpalack_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee95d45-f702-4782-99fd-fbbc8f094019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53b56bf-b6aa-40b1-9214-59ee46150e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Ki_kellett_uriteni_a_New_Yorki_Szabadsagszobrot_es_kornyeket_harom_langolo_gazpalack_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:43","title":"Ki kellett üríteni a New York-i Szabadság-szobrot és környékét három lángoló gázpalack miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a köznyelv minden szélsőséges időjárási körülményt a klímaváltozásnak igyekszik tulajdonítani, erre az átalakulásra semmilyen bizonyítékot nem találtak a tudósok – egészen eddig. ","shortLead":"Bár a köznyelv minden szélsőséges időjárási körülményt a klímaváltozásnak igyekszik tulajdonítani, erre az átalakulásra...","id":"20180827_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_hohullam_meleg_ido_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233f0814-1f81-4fe2-9c01-69b6091b93a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_hohullam_meleg_ido_idojaras","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:03","title":"Egy tudós állítja: tényleg nem véletlenül volt ilyen meleg a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]