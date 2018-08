Korábban a hvg.hu-nak írt cikkében leplezte le a Wesselényi utcai kamu holokauszt-múzeumot, a Shoah Cellart a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár főigazgatója. Toronyi Zsuzsanna szerint ugyanis a múzeum tárlatai – már ha lehet annak nevezni az igénytelenül fénymásolt, falra ragasztgatott képeket és írásokat – felérnek egy történelemhamisítással, ugyanis többek között olyan valótlanságokat állítanak, mint hogy a pince volt a központja a 18. században alapított zsidó gettónak, vagy hogy itt született Theodor Herzl zsidó származású osztrák-magyar író, politikus, illetve hogy itt kínozták meg és végezték ki Szenes Hannát.

A cikk tavaly novemberben jelent meg, a múzeum viszont azóta is működik, mégpedig nem is rosszul. A kamu tárlatok ellen korábban a Mazsihisz is tiltakozott, mondván, a működtetők visszaélnek a holokauszt emlékezetével. Most civilek egy csoportja megelégelte a dolgot, és akcióba kezdtek a Wesselényi utcai pince bejárata előtt – írja a Mérce.

Korábban a civil csoport egy tagja, Schőn Edina felfigyelt a levéltár igazgatójának cikkére, és elhatározta, hogy tesz valamit. Hiába fordult viszont a NAV-hoz és a fogyasztóvédelemhez is: bejelentését elfogadták, de az álmúzeum a folyamatban lévő vizsgálatok ellenére is működik. A hatóságok tehetetlensége miatt kezdtek most akcióba, és szórólapokat osztogatnak az utcán, amelyben figyelmeztetnek mindenkit, hogy ne látogassa meg a múzeumot.

A szórólapon igyekeznek tájékoztatni a turistákat, hogy mire számíthatnak, ha jegyet váltanak a pincébe. Többek között arra figyelmeztetik őket, hogy a múzeum hamis információkat ad el igen borsos áron, mindezt igénytelenül összetákolt „díszletekkel”, egy dohos pincében. A civilek azt remélik, így legalább a turistákat meg tudják védeni attól, hogy csalás áldozatai legyenek, és az akció után a hatóságok is figyelembe veszik, hogy sokakat sért a belváros szívében lévő álmúzeum megléte.

(Kiemelt képünk illusztráció!)