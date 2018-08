Még 2016 novemberében értek tetten a rendőrök egy kecskeméti áruházban egy romániai férfit, aki mobiltelefont próbált lopni. A tolvaj igen egyszerű módszerhez folyamodott: levette a készülék áruvédelmi csomagolását, majd a telefont a kabátja alá rejtette. A trükk azonban nem sikerült: a biztonsági őrök felfigyeltek rá, és tetten érték a férfit.

Nem sokkal később a rendőrök is a helyszínre érkeztek, és előállították a tolvajt. A férfi azonban a biztonsági őröknek és a rendőröknek is egy ismerőse adatait adta meg a sajátja helyett. Ha ez még nem lenne elég, akkor is hamis nevet adott meg, amikor aláírta a kihallgatásáról szóló jegyzőkönyvet – írja közleményében a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség.

A férfit így közokirat-hamisítással is vádolják, és azzal, hogy a névhasználattal hamisan vádolta meg ismerősét a hatóságok előtt.